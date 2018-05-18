بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق اون لاين: جد قبل قليل حادث مرور تمثّل في انزلاق شاحنة ثقيلة محمّلة بحاوية من فوق المحول على مستوى مستشفى بن عروس ..

وقال مصدر من الحماية ان فرقة من الحماية في طريقها الى مكان الحادث .