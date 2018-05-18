حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي

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استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 18 ماي 2018 بقصر قرطاج عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني.
وأفاد عبد الكريم الزبيدي أنّه أعلم رئيس الدولة بختم البحث في حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب معد للهجرة غير النظامية يوم 08 أكتوبر 2017 قبالة سواحل جزيرة قرقنة مما أدى إلى غرقه ووفاة 46 من راكبيه، وتوجيه الاتهام لكل من ربّان خافرة عسكرية وربّان قارب، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث.
كما تناول اللقاء الوضع الأمني والعسكري بالبلاد خاصة بالمناطق الحدودية، إضافة إلى استعراض مستجدّات التعاون العسكري التونسي مع عدد من البلدان الصديقة والشقيقة وآخر استعدادات المؤسسة العسكرية لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنيّة بالتنسيق مع المؤسسة الأمنيّة.
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 18 ماي 2018 بقصر قرطاج عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني.
وأفاد عبد الكريم الزبيدي أنّه أعلم رئيس الدولة بختم البحث في حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب معد للهجرة غير النظامية يوم 08 أكتوبر 2017 قبالة سواحل جزيرة قرقنة مما أدى إلى غرقه ووفاة 46 من راكبيه، وتوجيه الاتهام لكل من ربّان خافرة عسكرية وربّان قارب، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث.
كما تناول اللقاء الوضع الأمني والعسكري بالبلاد خاصة بالمناطق الحدودية، إضافة إلى استعراض مستجدّات التعاون العسكري التونسي مع عدد من البلدان الصديقة والشقيقة وآخر استعدادات المؤسسة العسكرية لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنيّة بالتنسيق مع المؤسسة الأمنيّة.
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018
-
-
-
-
11:38احتجاز 10 تجار تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يوضّح
18 ماي 2018
-
11:20مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
18 ماي 2018
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018