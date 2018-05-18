حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 18 ماي 2018 بقصر قرطاج عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني.

وأفاد عبد الكريم الزبيدي أنّه أعلم رئيس الدولة بختم البحث في حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب معد للهجرة غير النظامية يوم 08 أكتوبر 2017 قبالة سواحل جزيرة قرقنة مما أدى إلى غرقه ووفاة 46 من راكبيه، وتوجيه الاتهام لكل من ربّان خافرة عسكرية وربّان قارب، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث.

كما تناول اللقاء الوضع الأمني والعسكري بالبلاد خاصة بالمناطق الحدودية، إضافة إلى استعراض مستجدّات التعاون العسكري التونسي مع عدد من البلدان الصديقة والشقيقة وآخر استعدادات المؤسسة العسكرية لتأمين حسن سير الامتحانات الوطنيّة بالتنسيق مع المؤسسة الأمنيّة.