صفاقس: إيقاف سيارة ليبية وحجز 66 كلغ ذهب وعملة صعبة قدرت قيمتهما ب 11مليون دينار

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احبطت دوريّة تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس بمنطقة الصخيرة على الطريق السريعة صفاقس قابس، عمليّة تهريب لكمية ضخمة من سبائك الذهب ومبالغ هامة من العملة الأجنبيّة فاقت قيمتها الجمليّة 11 مليون دينار.
ويتكون المحجوز من حوالي 66 كلغ من سبائك الذهب قدّرت قيمتها ب 7 ملايين و100 ألف دينار ومبلغ من الأوراق النقدية بقيمة 975 ألف أورو و380 ألف دولار أمريكي كانت موجهة للتهريب نحو القطر الليب، يوفق بلاغ للديوانة التونسية، الجمعة.
وقد اشتبهت دوريّة الحرس الديواني إبّان توقيفها لسيّارة تحمل ترقيما منجميا ليبيا في سلوك وتصريحات سائقها الليبي الجنسيّة، الذي كان بمفرده.
وقام أعوان الدوريّة، حسب المصدر ذاته، بتفتيش السيارة ممّا أفضى إلى كشف مخبأ مهيأ أسفلها لم يتسن فتحه على عين المكان مما دفع الى مرافقة السيّارة إلى مقرّ الفرقة أين أخضعت إلى تفتيش معمّق مكّن من كشف المحجوز.
احبطت دوريّة تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس بمنطقة الصخيرة على الطريق السريعة صفاقس قابس، عمليّة تهريب لكمية ضخمة من سبائك الذهب ومبالغ هامة من العملة الأجنبيّة فاقت قيمتها الجمليّة 11 مليون دينار.
ويتكون المحجوز من حوالي 66 كلغ من سبائك الذهب قدّرت قيمتها ب 7 ملايين و100 ألف دينار ومبلغ من الأوراق النقدية بقيمة 975 ألف أورو و380 ألف دولار أمريكي كانت موجهة للتهريب نحو القطر الليب، يوفق بلاغ للديوانة التونسية، الجمعة.
وقد اشتبهت دوريّة الحرس الديواني إبّان توقيفها لسيّارة تحمل ترقيما منجميا ليبيا في سلوك وتصريحات سائقها الليبي الجنسيّة، الذي كان بمفرده.
وقام أعوان الدوريّة، حسب المصدر ذاته، بتفتيش السيارة ممّا أفضى إلى كشف مخبأ مهيأ أسفلها لم يتسن فتحه على عين المكان مما دفع الى مرافقة السيّارة إلى مقرّ الفرقة أين أخضعت إلى تفتيش معمّق مكّن من كشف المحجوز.
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018
-
-
-
-
11:38احتجاز 10 تجار تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يوضّح
18 ماي 2018
-
11:20مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
18 ماي 2018
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018