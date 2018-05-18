صفاقس: إيقاف سيارة ليبية وحجز 66 كلغ ذهب وعملة صعبة قدرت قيمتهما ب 11مليون دينار

احبطت دوريّة تابعة لفرقة الحرس الديواني بصفاقس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس بمنطقة الصخيرة على الطريق السريعة صفاقس قابس، عمليّة تهريب لكمية ضخمة من سبائك الذهب ومبالغ هامة من العملة الأجنبيّة فاقت قيمتها الجمليّة 11 مليون دينار.

ويتكون المحجوز من حوالي 66 كلغ من سبائك الذهب قدّرت قيمتها ب 7 ملايين و100 ألف دينار ومبلغ من الأوراق النقدية بقيمة 975 ألف أورو و380 ألف دولار أمريكي كانت موجهة للتهريب نحو القطر الليب، يوفق بلاغ للديوانة التونسية، الجمعة.

وقد اشتبهت دوريّة الحرس الديواني إبّان توقيفها لسيّارة تحمل ترقيما منجميا ليبيا في سلوك وتصريحات سائقها الليبي الجنسيّة، الذي كان بمفرده.

وقام أعوان الدوريّة، حسب المصدر ذاته، بتفتيش السيارة ممّا أفضى إلى كشف مخبأ مهيأ أسفلها لم يتسن فتحه على عين المكان مما دفع الى مرافقة السيّارة إلى مقرّ الفرقة أين أخضعت إلى تفتيش معمّق مكّن من كشف المحجوز.