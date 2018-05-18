بعد 21 سنة.. فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الافريقي يعود الى القسم الوطني

ضمن فريق كبريات النادي الافريقي عودته الى القسم الوطني (ا) بعد 21 سنة من الغياب وذلك بعد فوزه مساء الاربعاء في اياب نهائي الصعود الى القسم الوطني على حساب الجمعية الرياضية بالمدينة الجديدة 3-1 وكان الفريق فاز بنفس النتيجة ذهابا.

ويذكر ان النادي الافريقي الذي يعتبر من الاندية العريقة في الكرة الطائرة جمد نشاط فرع الكرة الطائرة النسائية منذ موسم 1996/1977 .