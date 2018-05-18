حمام سوسة: الواعظ الديني يمنع مكبّرات الصوت في التراويح.. والمعتمدة توضّح

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: أصدر الواعظ الديني التابع لمعتمدية حمام سوسة قرار (تحصلت الشروق اون لاين عل نسخة منه) يمنع فيه استعمال مكبرات الصوت خلال صلاة التراويح الشيء الذي أثار استياء بعض المواطنين الذين استنكروا هذا القرار و طالبوا بإلغائه .

وبإتصالنا بمعتمدة حمام سوسة أكدت أن هذا القرار جاء عل خلفية تقدم بعض أجوار احد المساجد بعريضة للواعظ مطالبين بإيقاف مكبرات الصوت نظرا للقلق الذي تخلفه المكبرات خاصة في فترة اجتياز أبنائهم للامتحانات، لكن أمام استياء عدد آخر من المواطنين الذين طالبوا بإلغاء هذا القرار أكدت المعتمدة انه تقرر عقد جلسة اليوم في مقر المعتمدية مع الواعظ للنظر في الإشكال واتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.