حمام سوسة: الواعظ الديني يمنع مكبّرات الصوت في التراويح.. والمعتمدة توضّح

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سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: أصدر الواعظ الديني التابع لمعتمدية حمام سوسة قرار (تحصلت الشروق اون لاين عل نسخة منه) يمنع فيه استعمال مكبرات الصوت خلال صلاة التراويح الشيء الذي أثار استياء بعض المواطنين الذين استنكروا هذا القرار و طالبوا بإلغائه .
وبإتصالنا بمعتمدة حمام سوسة أكدت أن هذا القرار جاء عل خلفية تقدم بعض أجوار احد المساجد بعريضة للواعظ مطالبين بإيقاف مكبرات الصوت نظرا للقلق الذي تخلفه المكبرات خاصة في فترة اجتياز أبنائهم للامتحانات، لكن أمام استياء عدد آخر من المواطنين الذين طالبوا بإلغاء هذا القرار أكدت المعتمدة انه تقرر عقد جلسة اليوم في مقر المعتمدية مع الواعظ للنظر في الإشكال واتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.
سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: أصدر الواعظ الديني التابع لمعتمدية حمام سوسة قرار (تحصلت الشروق اون لاين عل نسخة منه) يمنع فيه استعمال مكبرات الصوت خلال صلاة التراويح الشيء الذي أثار استياء بعض المواطنين الذين استنكروا هذا القرار و طالبوا بإلغائه .
وبإتصالنا بمعتمدة حمام سوسة أكدت أن هذا القرار جاء عل خلفية تقدم بعض أجوار احد المساجد بعريضة للواعظ مطالبين بإيقاف مكبرات الصوت نظرا للقلق الذي تخلفه المكبرات خاصة في فترة اجتياز أبنائهم للامتحانات، لكن أمام استياء عدد آخر من المواطنين الذين طالبوا بإلغاء هذا القرار أكدت المعتمدة انه تقرر عقد جلسة اليوم في مقر المعتمدية مع الواعظ للنظر في الإشكال واتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018
-
-
-
-
11:38احتجاز 10 تجار تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يوضّح
18 ماي 2018
-
11:20مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
18 ماي 2018
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018