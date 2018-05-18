احتجاز 10 تجار تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يوضّح

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تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: أكّد الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير في تصريح للشروق اون لاين أن ما حصل على مستوى راس الجدير الحدودي ليلة امس تمثّل في تعطل 10 تجار اصيلي بنقردان في الإجراءات الجمركية من الجانب الليبي معتبرا ان حصل عاديا وتم تلافيه بسرعة .
ونفى مصطفى الكبير ما تم تداوله بخصوص احتجار التجار من قبل فرقة امنية ليبية و إقتيادهم لمكان غير معلوم مشيرا الى ان حركة العبور بالمعبر الحدودي برأس الجدير عادت صباح اليوم بشكل طبيعي في الإتجاهين .
تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: أكّد الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير في تصريح للشروق اون لاين أن ما حصل على مستوى راس الجدير الحدودي ليلة امس تمثّل في تعطل 10 تجار اصيلي بنقردان في الإجراءات الجمركية من الجانب الليبي معتبرا ان حصل عاديا وتم تلافيه بسرعة .
ونفى مصطفى الكبير ما تم تداوله بخصوص احتجار التجار من قبل فرقة امنية ليبية و إقتيادهم لمكان غير معلوم مشيرا الى ان حركة العبور بالمعبر الحدودي برأس الجدير عادت صباح اليوم بشكل طبيعي في الإتجاهين .
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018
-
-
-
-
11:38احتجاز 10 تجار تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يوضّح
18 ماي 2018
-
11:20مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
18 ماي 2018
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018