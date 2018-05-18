احتجاز 10 تجار تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يوضّح

تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: أكّد الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير في تصريح للشروق اون لاين أن ما حصل على مستوى راس الجدير الحدودي ليلة امس تمثّل في تعطل 10 تجار اصيلي بنقردان في الإجراءات الجمركية من الجانب الليبي معتبرا ان حصل عاديا وتم تلافيه بسرعة .

ونفى مصطفى الكبير ما تم تداوله بخصوص احتجار التجار من قبل فرقة امنية ليبية و إقتيادهم لمكان غير معلوم مشيرا الى ان حركة العبور بالمعبر الحدودي برأس الجدير عادت صباح اليوم بشكل طبيعي في الإتجاهين .