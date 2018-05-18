مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا

تمكّنت يوم 17 ماي 2018 دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب ولاية باجة من إلقاء القبض على منحرف خطير قاطن الجهة عمره 29 سنة صادر في شأنه عدد 10 مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضايا حق عام لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة ومحكوم عليه بالسجن لمدة 11 سنة.

وتم الإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.