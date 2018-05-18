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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
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الأولى
مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
18 ماي 2018 | 11:20

تمكّنت يوم 17 ماي 2018 دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب ولاية باجة من إلقاء القبض على منحرف خطير قاطن الجهة عمره 29 سنة صادر في شأنه عدد 10 مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضايا حق عام لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة ومحكوم عليه بالسجن لمدة 11 سنة.

 وتم الإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.

 

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مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
18 ماي 2018 | 11:20

تمكّنت يوم 17 ماي 2018 دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمجاز الباب ولاية باجة من إلقاء القبض على منحرف خطير قاطن الجهة عمره 29 سنة صادر في شأنه عدد 10 مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضايا حق عام لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة ومحكوم عليه بالسجن لمدة 11 سنة.

 وتم الإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.

 

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ذكرت مصادر إعلامية ومحلية أن الجيش السوري أوقف يوم 1 مايو في محافظة الحسكة شمال سوريا 20 سيارة عسكرية كانت تقل...
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مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
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شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
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