الانتخابات الجزئية بالمظيلة.. المنصري يشرف بنفسه على عمليات الفرز والتجميع

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري ، أن مجلس الهيئة سيتخذ بعض الاجراءات الحمائية خلال الانتخابات البلدية الجزئية التي ستجري في دائرة المظيلة من ولاية قفصة .

وأضاف ، المنصري ، في تصريح لـ"شمس اف ام "، اليوم الجمعة ، أن " من بين هذه الاجراءات تغيير شكل ولون أوراق الاقتراع وإمكانية تغيير رؤساء وأعضاء المكاتب الى جانب اعطاء مهلة أخرى للقائمات المترشحة للقيام بحملة انتخابية ومراقبة الصمت الانتخابي" مشيرا الى أنه " سيشرف بنفسه على عمليات الفرز والتجميع في دائرة المظيلة لضمان أكثر شفافية ".