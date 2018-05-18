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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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الانتخابات الجزئية بالمظيلة.. المنصري يشرف بنفسه على عمليات الفرز والتجميع
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السياسي
الانتخابات الجزئية بالمظيلة.. المنصري يشرف بنفسه على عمليات الفرز والتجميع
18 ماي 2018 | 11:02

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري ، أن مجلس الهيئة سيتخذ بعض الاجراءات الحمائية خلال الانتخابات البلدية الجزئية التي ستجري في دائرة المظيلة من ولاية قفصة .

وأضاف ، المنصري ، في تصريح لـ"شمس اف ام "، اليوم الجمعة ، أن " من بين هذه الاجراءات تغيير شكل ولون أوراق الاقتراع وإمكانية تغيير رؤساء وأعضاء المكاتب الى جانب اعطاء مهلة أخرى للقائمات المترشحة للقيام بحملة انتخابية ومراقبة الصمت الانتخابي" مشيرا الى أنه " سيشرف بنفسه على عمليات الفرز والتجميع في دائرة المظيلة لضمان أكثر شفافية ".

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السياسي
الانتخابات الجزئية بالمظيلة.. المنصري يشرف بنفسه على عمليات الفرز والتجميع
18 ماي 2018 | 11:02

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري ، أن مجلس الهيئة سيتخذ بعض الاجراءات الحمائية خلال الانتخابات البلدية الجزئية التي ستجري في دائرة المظيلة من ولاية قفصة .

وأضاف ، المنصري ، في تصريح لـ"شمس اف ام "، اليوم الجمعة ، أن " من بين هذه الاجراءات تغيير شكل ولون أوراق الاقتراع وإمكانية تغيير رؤساء وأعضاء المكاتب الى جانب اعطاء مهلة أخرى للقائمات المترشحة للقيام بحملة انتخابية ومراقبة الصمت الانتخابي" مشيرا الى أنه " سيشرف بنفسه على عمليات الفرز والتجميع في دائرة المظيلة لضمان أكثر شفافية ".

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18 ماي 2018 السّاعة 11:02
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18 ماي 2018 السّاعة 09:37
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18 ماي 2018 السّاعة 07:44
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17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أحاول ولكن بلا جدوي... لا أجد الكلمات للتعبير عن...
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نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
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