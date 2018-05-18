الانتخابات الجزئية بالمظيلة.. المنصري يشرف بنفسه على عمليات الفرز والتجميع

-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018
-
-
-
-
11:38احتجاز 10 تجار تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يوضّح
18 ماي 2018
-
11:20مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
18 ماي 2018
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري ، أن مجلس الهيئة سيتخذ بعض الاجراءات الحمائية خلال الانتخابات البلدية الجزئية التي ستجري في دائرة المظيلة من ولاية قفصة .
وأضاف ، المنصري ، في تصريح لـ"شمس اف ام "، اليوم الجمعة ، أن " من بين هذه الاجراءات تغيير شكل ولون أوراق الاقتراع وإمكانية تغيير رؤساء وأعضاء المكاتب الى جانب اعطاء مهلة أخرى للقائمات المترشحة للقيام بحملة انتخابية ومراقبة الصمت الانتخابي" مشيرا الى أنه " سيشرف بنفسه على عمليات الفرز والتجميع في دائرة المظيلة لضمان أكثر شفافية ".
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري ، أن مجلس الهيئة سيتخذ بعض الاجراءات الحمائية خلال الانتخابات البلدية الجزئية التي ستجري في دائرة المظيلة من ولاية قفصة .
وأضاف ، المنصري ، في تصريح لـ"شمس اف ام "، اليوم الجمعة ، أن " من بين هذه الاجراءات تغيير شكل ولون أوراق الاقتراع وإمكانية تغيير رؤساء وأعضاء المكاتب الى جانب اعطاء مهلة أخرى للقائمات المترشحة للقيام بحملة انتخابية ومراقبة الصمت الانتخابي" مشيرا الى أنه " سيشرف بنفسه على عمليات الفرز والتجميع في دائرة المظيلة لضمان أكثر شفافية ".
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018
-
-
-
-
11:38احتجاز 10 تجار تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يوضّح
18 ماي 2018
-
11:20مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
18 ماي 2018
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018