يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية

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توج الدولي التونسي يوسف المساكني امس الخميس بلقب أفضل لاعب في البطولة القطرية وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد القطري لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018.
وجاء فوز المساكني الذي سيغيب عن صفوف المنتخب التونسي خلال مونديال روسيا بسبب الإصابة، على حساب زميله في الدحيل الكوري الجنوبي ناي تاي هي، إضافة إلى قائد السد الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز.
وللاشارة فقد تحصل نادي الدحيل على النصيب الاكبر من جوائز الاتحاد القطري لهذا الموسم حيث نال نال المعز علي جائزة افضل لاعب تحت 23 سنة ،وحصد الجزائري جمال بلماضي لقب افضل مدرب فيما توج يوسف العربي بلقب الهداف ب26 هدفا.
وتم الاختيار لجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعب تحت 23 سنة وأفضل مدرب عن طريق التصويت، وقد قام مجلس الأمناء بتغيير آلية الترشيح هذا الموسم، بإرسال الاستمارات للترشيح على فترتين الأولى بعد نهاية القسم الأول من دوري نجوم قطر، والثانية بعد نهاية كأس قطر.
توج الدولي التونسي يوسف المساكني امس الخميس بلقب أفضل لاعب في البطولة القطرية وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد القطري لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018.
وجاء فوز المساكني الذي سيغيب عن صفوف المنتخب التونسي خلال مونديال روسيا بسبب الإصابة، على حساب زميله في الدحيل الكوري الجنوبي ناي تاي هي، إضافة إلى قائد السد الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز.
وللاشارة فقد تحصل نادي الدحيل على النصيب الاكبر من جوائز الاتحاد القطري لهذا الموسم حيث نال نال المعز علي جائزة افضل لاعب تحت 23 سنة ،وحصد الجزائري جمال بلماضي لقب افضل مدرب فيما توج يوسف العربي بلقب الهداف ب26 هدفا.
وتم الاختيار لجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعب تحت 23 سنة وأفضل مدرب عن طريق التصويت، وقد قام مجلس الأمناء بتغيير آلية الترشيح هذا الموسم، بإرسال الاستمارات للترشيح على فترتين الأولى بعد نهاية القسم الأول من دوري نجوم قطر، والثانية بعد نهاية كأس قطر.
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
-
13:04تطوّر استثمارات التنمية الفلاحية إلى 12.3 مليون دينار موفى أفريل 2018
18 ماي 2018
-
12:59جندوبة: حجز 1932 كلغ من الخضر والغلال غير صالحة للإستهلاك
18 ماي 2018
-
12:54قابس: الحارس علي القلعي أولى إنتدابات الملعب القابسي للموسم القادم
18 ماي 2018
-
12:39بن عروس: انزلاق شاحنة ثقيلة من فوق محوّل
18 ماي 2018
-
12:30حادثة اصطدام وحدة بحرية تابعة لجيش البحر بمركب محور لقاء السبسي بالزبيدي
18 ماي 2018
-
12:19المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10.6%
18 ماي 2018
-
-
-
-
11:38احتجاز 10 تجار تونسيين في ليبيا: مصطفى عبد الكبير يوضّح
18 ماي 2018
-
11:20مجاز الباب: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 11 سنة سجنا
18 ماي 2018
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018