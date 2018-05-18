يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية

توج الدولي التونسي يوسف المساكني امس الخميس بلقب أفضل لاعب في البطولة القطرية وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد القطري لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018.

وجاء فوز المساكني الذي سيغيب عن صفوف المنتخب التونسي خلال مونديال روسيا بسبب الإصابة، على حساب زميله في الدحيل الكوري الجنوبي ناي تاي هي، إضافة إلى قائد السد الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز.

وللاشارة فقد تحصل نادي الدحيل على النصيب الاكبر من جوائز الاتحاد القطري لهذا الموسم حيث نال نال المعز علي جائزة افضل لاعب تحت 23 سنة ،وحصد الجزائري جمال بلماضي لقب افضل مدرب فيما توج يوسف العربي بلقب الهداف ب26 هدفا.

وتم الاختيار لجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعب تحت 23 سنة وأفضل مدرب عن طريق التصويت، وقد قام مجلس الأمناء بتغيير آلية الترشيح هذا الموسم، بإرسال الاستمارات للترشيح على فترتين الأولى بعد نهاية القسم الأول من دوري نجوم قطر، والثانية بعد نهاية كأس قطر.