لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية

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قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت شابا في لندن في وقت مبكر يوم الجمعة للاشتباه في أنه كان يحضر لأعمال إرهابية.

وقالت شرطة العاصمة في بيان إن ضباطا مسلحين اعتقلوا الشاب البالغ من العمر 18 عاما في شارع بمنطقة شمال لندن.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة أن الاعتقال ليس له صلة بحفل زفاف الأمير هاري وخطيبته ميجان ماركل الذي سيقام يوم السبت.

(رويترز)