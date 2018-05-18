العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!

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تونس- الشروق أون لاين -وحيدة المي: يشهد شارع جون جوريس بالعاصمة حاليا حالة من الفوضى والانفلات من طرف مجموعة من التلاميذ عمدوا إلى التّجمهر في قلب الطريق ورمي المفرقعات والبيض وإحداث الشّغب مما عطل حركة المرور وأزعج المارّة والإدارات المجاورة.
يحدث هذا الانفلات في قلب العاصمة من طرف تلاميذ يعتبرون الجيل الصاعد الذي ستعوّل البلاد على انضباطه وجديته مستقبلا.
هذا المهرجان من الفوضى لا أحد أوقفه رغم وجود إدارة أمنية بالمكان. نتساءل إلى أين بهذا الانفلات والاستهتار؟
تونس- الشروق أون لاين -وحيدة المي: يشهد شارع جون جوريس بالعاصمة حاليا حالة من الفوضى والانفلات من طرف مجموعة من التلاميذ عمدوا إلى التّجمهر في قلب الطريق ورمي المفرقعات والبيض وإحداث الشّغب مما عطل حركة المرور وأزعج المارّة والإدارات المجاورة.
يحدث هذا الانفلات في قلب العاصمة من طرف تلاميذ يعتبرون الجيل الصاعد الذي ستعوّل البلاد على انضباطه وجديته مستقبلا.
هذا المهرجان من الفوضى لا أحد أوقفه رغم وجود إدارة أمنية بالمكان. نتساءل إلى أين بهذا الانفلات والاستهتار؟
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018
-
09:45الأمن الفرنسي يحبط هجومًا ويعتقل شقيقين مصريين
18 ماي 2018
-
-
09:20الجزائر: مقتل شخص وفقدان آخر جراء أمطار طوفانية في ولاية سطيف
18 ماي 2018
-
08:50اليوم ...طقس كثيف السحب مع خلايا رعدية
18 ماي 2018
-
08:16قتيلان بحادث "مروع" لحافلة مدرسية في نيوجيرسي
18 ماي 2018
-
-
07:33السيسي يأمر بفتح معبر رفح مع غزة طوال شهر رمضان
18 ماي 2018
-
07:13وزير فلسطيني يقترح استدعاء السفراء العرب في واشنطن بشأن القدس
18 ماي 2018
-
01:48الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018
-
01:42أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018
-
01:36بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018
-
01:17المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018
-
00:57قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل
18 ماي 2018
-
00:45السيسي يصدر قرارا جمهوريا بزواج مصري من شابة سورية
18 ماي 2018
-
00:41صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
18 ماي 2018