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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
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الأولى
العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018 | 10:20

تونس- الشروق أون لاين -وحيدة المي: يشهد شارع جون جوريس بالعاصمة حاليا حالة من الفوضى والانفلات من طرف مجموعة من التلاميذ عمدوا إلى التّجمهر في قلب الطريق ورمي المفرقعات والبيض وإحداث الشّغب مما عطل حركة المرور وأزعج المارّة والإدارات المجاورة.

 يحدث هذا الانفلات في قلب العاصمة من طرف تلاميذ يعتبرون الجيل الصاعد الذي ستعوّل البلاد على انضباطه وجديته مستقبلا.

هذا المهرجان من الفوضى لا أحد أوقفه رغم وجود إدارة أمنية بالمكان. نتساءل إلى أين بهذا الانفلات والاستهتار؟

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الأولى
العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018 | 10:20

تونس- الشروق أون لاين -وحيدة المي: يشهد شارع جون جوريس بالعاصمة حاليا حالة من الفوضى والانفلات من طرف مجموعة من التلاميذ عمدوا إلى التّجمهر في قلب الطريق ورمي المفرقعات والبيض وإحداث الشّغب مما عطل حركة المرور وأزعج المارّة والإدارات المجاورة.

 يحدث هذا الانفلات في قلب العاصمة من طرف تلاميذ يعتبرون الجيل الصاعد الذي ستعوّل البلاد على انضباطه وجديته مستقبلا.

هذا المهرجان من الفوضى لا أحد أوقفه رغم وجود إدارة أمنية بالمكان. نتساءل إلى أين بهذا الانفلات والاستهتار؟

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توج الدولي التونسي يوسف المساكني امس الخميس بلقب أفضل لاعب في البطولة القطرية وذلك في حفل توزيع جوائز...
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18 ماي 2018 السّاعة 10:37
قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت شابا في لندن في وقت مبكر يوم الجمعة للاشتباه في أنه كان يحضر لأعمال...
المزيد >>
العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018 السّاعة 10:20
تونس- الشروق أون لاين -وحيدة المي: يشهد شارع جون جوريس بالعاصمة حاليا حالة من الفوضى والانفلات من طرف مجموعة...
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نورالدين بالطيب
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