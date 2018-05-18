العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق أون لاين -وحيدة المي: يشهد شارع جون جوريس بالعاصمة حاليا حالة من الفوضى والانفلات من طرف مجموعة من التلاميذ عمدوا إلى التّجمهر في قلب الطريق ورمي المفرقعات والبيض وإحداث الشّغب مما عطل حركة المرور وأزعج المارّة والإدارات المجاورة.

يحدث هذا الانفلات في قلب العاصمة من طرف تلاميذ يعتبرون الجيل الصاعد الذي ستعوّل البلاد على انضباطه وجديته مستقبلا.

هذا المهرجان من الفوضى لا أحد أوقفه رغم وجود إدارة أمنية بالمكان. نتساءل إلى أين بهذا الانفلات والاستهتار؟