علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية

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للبروتينات أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة الجسم بشكل كامل، وهو مركب تحتاجه جميع خلايا الجسم، لذا من المهم أن تعرف أهم العلامات التي تشير إلى عدم تناولك لكمية كافية من البروتين.
يستخدم الجسم البروتين من أجل بناء وتصليح الأنسجة المختلفة، وصناعة الأنزيمات والهرمونات وبناء العظام والعضلات والكثير من الأمور الأخرى، بالتالي نقصان مستوياته من شأنه أن يعرض الإنسان للخطر.
جدير بالذكر أن الجسم غير قادر على تخزين البروتين، ومن هنا تنبع أهمية تناوله بالكميات المطلوبة يومياً، والتي تقارب 10- 30% من مجموع السعرات الحرارية اليومية.
يتأثر الجسم جميعه بعدم تناول الكميات المطلوبة من البروتين، ومن أهم العلامات والإشارات التي تظهر عليه نتيجة لذلك ما يلي:
1- الرغبة الشديدة في تناول الطعام
نقص البروتين في الجسم يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وبالأخص الحلو منه.
ويشعر الإنسان بأن هذه الرغبة تجتاحه بشكل مفاجئ، ولا تزول حتى بعد تناوله للحلويات.
هذا الأمر يحدث نتيجة تناولك لكمية كبيرة من الكربوهيدرات والسكر، والتي تسبب انخفاض نسبة السكر في الدم بصورة سريعة لتشعر بالجوع بشكل مستمر.
للبروتينات أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة الجسم بشكل كامل، وهو مركب تحتاجه جميع خلايا الجسم، لذا من المهم أن تعرف أهم العلامات التي تشير إلى عدم تناولك لكمية كافية من البروتين.
يستخدم الجسم البروتين من أجل بناء وتصليح الأنسجة المختلفة، وصناعة الأنزيمات والهرمونات وبناء العظام والعضلات والكثير من الأمور الأخرى، بالتالي نقصان مستوياته من شأنه أن يعرض الإنسان للخطر.
جدير بالذكر أن الجسم غير قادر على تخزين البروتين، ومن هنا تنبع أهمية تناوله بالكميات المطلوبة يومياً، والتي تقارب 10- 30% من مجموع السعرات الحرارية اليومية.
يتأثر الجسم جميعه بعدم تناول الكميات المطلوبة من البروتين، ومن أهم العلامات والإشارات التي تظهر عليه نتيجة لذلك ما يلي:
1- الرغبة الشديدة في تناول الطعام
نقص البروتين في الجسم يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وبالأخص الحلو منه.
ويشعر الإنسان بأن هذه الرغبة تجتاحه بشكل مفاجئ، ولا تزول حتى بعد تناوله للحلويات.
هذا الأمر يحدث نتيجة تناولك لكمية كبيرة من الكربوهيدرات والسكر، والتي تسبب انخفاض نسبة السكر في الدم بصورة سريعة لتشعر بالجوع بشكل مستمر.
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018
-
09:45الأمن الفرنسي يحبط هجومًا ويعتقل شقيقين مصريين
18 ماي 2018
-
-
09:20الجزائر: مقتل شخص وفقدان آخر جراء أمطار طوفانية في ولاية سطيف
18 ماي 2018
-
08:50اليوم ...طقس كثيف السحب مع خلايا رعدية
18 ماي 2018
-
08:16قتيلان بحادث "مروع" لحافلة مدرسية في نيوجيرسي
18 ماي 2018
-
-
07:33السيسي يأمر بفتح معبر رفح مع غزة طوال شهر رمضان
18 ماي 2018
-
07:13وزير فلسطيني يقترح استدعاء السفراء العرب في واشنطن بشأن القدس
18 ماي 2018
-
01:48الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018
-
01:42أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018
-
01:36بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018
-
01:17المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018
-
00:57قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل
18 ماي 2018
-
00:45السيسي يصدر قرارا جمهوريا بزواج مصري من شابة سورية
18 ماي 2018
-
00:41صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
18 ماي 2018