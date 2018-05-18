علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية

للبروتينات أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة الجسم بشكل كامل، وهو مركب تحتاجه جميع خلايا الجسم، لذا من المهم أن تعرف أهم العلامات التي تشير إلى عدم تناولك لكمية كافية من البروتين.

يستخدم الجسم البروتين من أجل بناء وتصليح الأنسجة المختلفة، وصناعة الأنزيمات والهرمونات وبناء العظام والعضلات والكثير من الأمور الأخرى، بالتالي نقصان مستوياته من شأنه أن يعرض الإنسان للخطر.

جدير بالذكر أن الجسم غير قادر على تخزين البروتين، ومن هنا تنبع أهمية تناوله بالكميات المطلوبة يومياً، والتي تقارب 10- 30% من مجموع السعرات الحرارية اليومية.

يتأثر الجسم جميعه بعدم تناول الكميات المطلوبة من البروتين، ومن أهم العلامات والإشارات التي تظهر عليه نتيجة لذلك ما يلي:

1- الرغبة الشديدة في تناول الطعام

نقص البروتين في الجسم يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وبالأخص الحلو منه.

ويشعر الإنسان بأن هذه الرغبة تجتاحه بشكل مفاجئ، ولا تزول حتى بعد تناوله للحلويات.

هذا الأمر يحدث نتيجة تناولك لكمية كبيرة من الكربوهيدرات والسكر، والتي تسبب انخفاض نسبة السكر في الدم بصورة سريعة لتشعر بالجوع بشكل مستمر.