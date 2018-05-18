الأمن الفرنسي يحبط هجومًا ويعتقل شقيقين مصريين

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها أحبطت هجومًا، واعتقلت شقيقين مصريين، دون أن تكشف تفاصيل أخرى حول ملابسات الحادث.