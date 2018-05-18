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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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الإفريقي يُفرّط في الإنتصار أمام الفيصلي.. تعادل قاتل والأمل قائم
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كرة القدم
الإفريقي يُفرّط في الإنتصار أمام الفيصلي.. تعادل قاتل والأمل قائم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

فرّط النادي الافريقي في الانتصار في اول مقابلاته في الدورة الترشيحية للبطولة العربية المقامة بمدينة جدة السعودية واكتفى بتعادل امام فريق الفيصلي السعودي بنتيجة (2-2) في الشوط الاول ظهران النادي الافريقي كان متأثرا بالغيابات العديدة التي مست التشكيلة الاساسية بما ان الفريق تحول لخوض هذه الدورة دون قائده وهدافه صابر خليفة وكذلك احمد خليل المتواجدين مع المنتخب الوطني اضافة للحارسين عاطف الدخيلي وسيف الشرفي المصابين وقلب الدفاع فخر الدين الجزيري . كما ان الارهاق من مباراة نهائي الكأس بدا واضحا على الفريق الذي انهى الشوط الاول متأخرا بهدف سجله المهاجم «ايدواردو اماندا» في الدقيقة 15 من الشوط الاول.
ردة فعل قوية وهدفين في دقيقة
تمكن النادي الافريقي من تدارك تأخره في الشوط الثاني بهدفين متتاليين حيث عدل زهير الذوادي في الدقيقة 59 وضاعف بلال الخفيفي النتيجة في الدقيقة 60 معلنا تقدم فريق باب الجديد. وقام المدرب كمال القلصي بثلاثة تغييرات في هذه المباراة حيث اقحم كل من بلال الخفيفي والتيجاني بلعيد وسليمان كشك مكان من منصور بن عثمان وغازي العيادي وسامي الهمامي. وسجلنا تحسن اداء الفريق خاصة من الناحية الهجومية.
اقصاء العابدي وهدف قاتل
تحصل علي العابدي على الاقصاء بالورقة الحمراء في الدقيقة 88 وأضاف الحكم 6 دقائق كوقت بديل كانت كافية للفيصلي السعودي لتعديل النتيجة (2-2) في الوقت القاتل منتزعا تعادلا ثمينا كان بمثابة الهزيمة لفريق باب الجديد . وسيواجه ابناء كمال القلصي فريق الوئام الموريطاني يوم الاحد القادم وينهي الدورة بملاقاة النجمة اللبناني يوم الاربعاء المقبل وتبقى حظوظ النادي الافريقي قائمة في التأهل للبطولة العربية وملاقاة الاهلي المصري في اول مباراة في اوت المقبل.

منير الزوابي
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كرة القدم
الإفريقي يُفرّط في الإنتصار أمام الفيصلي.. تعادل قاتل والأمل قائم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

فرّط النادي الافريقي في الانتصار في اول مقابلاته في الدورة الترشيحية للبطولة العربية المقامة بمدينة جدة السعودية واكتفى بتعادل امام فريق الفيصلي السعودي بنتيجة (2-2) في الشوط الاول ظهران النادي الافريقي كان متأثرا بالغيابات العديدة التي مست التشكيلة الاساسية بما ان الفريق تحول لخوض هذه الدورة دون قائده وهدافه صابر خليفة وكذلك احمد خليل المتواجدين مع المنتخب الوطني اضافة للحارسين عاطف الدخيلي وسيف الشرفي المصابين وقلب الدفاع فخر الدين الجزيري . كما ان الارهاق من مباراة نهائي الكأس بدا واضحا على الفريق الذي انهى الشوط الاول متأخرا بهدف سجله المهاجم «ايدواردو اماندا» في الدقيقة 15 من الشوط الاول.
ردة فعل قوية وهدفين في دقيقة
تمكن النادي الافريقي من تدارك تأخره في الشوط الثاني بهدفين متتاليين حيث عدل زهير الذوادي في الدقيقة 59 وضاعف بلال الخفيفي النتيجة في الدقيقة 60 معلنا تقدم فريق باب الجديد. وقام المدرب كمال القلصي بثلاثة تغييرات في هذه المباراة حيث اقحم كل من بلال الخفيفي والتيجاني بلعيد وسليمان كشك مكان من منصور بن عثمان وغازي العيادي وسامي الهمامي. وسجلنا تحسن اداء الفريق خاصة من الناحية الهجومية.
اقصاء العابدي وهدف قاتل
تحصل علي العابدي على الاقصاء بالورقة الحمراء في الدقيقة 88 وأضاف الحكم 6 دقائق كوقت بديل كانت كافية للفيصلي السعودي لتعديل النتيجة (2-2) في الوقت القاتل منتزعا تعادلا ثمينا كان بمثابة الهزيمة لفريق باب الجديد . وسيواجه ابناء كمال القلصي فريق الوئام الموريطاني يوم الاحد القادم وينهي الدورة بملاقاة النجمة اللبناني يوم الاربعاء المقبل وتبقى حظوظ النادي الافريقي قائمة في التأهل للبطولة العربية وملاقاة الاهلي المصري في اول مباراة في اوت المقبل.

منير الزوابي
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