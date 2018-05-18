الإفريقي يُفرّط في الإنتصار أمام الفيصلي.. تعادل قاتل والأمل قائم

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فرّط النادي الافريقي في الانتصار في اول مقابلاته في الدورة الترشيحية للبطولة العربية المقامة بمدينة جدة السعودية واكتفى بتعادل امام فريق الفيصلي السعودي بنتيجة (2-2) في الشوط الاول ظهران النادي الافريقي كان متأثرا بالغيابات العديدة التي مست التشكيلة الاساسية بما ان الفريق تحول لخوض هذه الدورة دون قائده وهدافه صابر خليفة وكذلك احمد خليل المتواجدين مع المنتخب الوطني اضافة للحارسين عاطف الدخيلي وسيف الشرفي المصابين وقلب الدفاع فخر الدين الجزيري . كما ان الارهاق من مباراة نهائي الكأس بدا واضحا على الفريق الذي انهى الشوط الاول متأخرا بهدف سجله المهاجم «ايدواردو اماندا» في الدقيقة 15 من الشوط الاول.
ردة فعل قوية وهدفين في دقيقة
تمكن النادي الافريقي من تدارك تأخره في الشوط الثاني بهدفين متتاليين حيث عدل زهير الذوادي في الدقيقة 59 وضاعف بلال الخفيفي النتيجة في الدقيقة 60 معلنا تقدم فريق باب الجديد. وقام المدرب كمال القلصي بثلاثة تغييرات في هذه المباراة حيث اقحم كل من بلال الخفيفي والتيجاني بلعيد وسليمان كشك مكان من منصور بن عثمان وغازي العيادي وسامي الهمامي. وسجلنا تحسن اداء الفريق خاصة من الناحية الهجومية.
اقصاء العابدي وهدف قاتل
تحصل علي العابدي على الاقصاء بالورقة الحمراء في الدقيقة 88 وأضاف الحكم 6 دقائق كوقت بديل كانت كافية للفيصلي السعودي لتعديل النتيجة (2-2) في الوقت القاتل منتزعا تعادلا ثمينا كان بمثابة الهزيمة لفريق باب الجديد . وسيواجه ابناء كمال القلصي فريق الوئام الموريطاني يوم الاحد القادم وينهي الدورة بملاقاة النجمة اللبناني يوم الاربعاء المقبل وتبقى حظوظ النادي الافريقي قائمة في التأهل للبطولة العربية وملاقاة الاهلي المصري في اول مباراة في اوت المقبل.
فرّط النادي الافريقي في الانتصار في اول مقابلاته في الدورة الترشيحية للبطولة العربية المقامة بمدينة جدة السعودية واكتفى بتعادل امام فريق الفيصلي السعودي بنتيجة (2-2) في الشوط الاول ظهران النادي الافريقي كان متأثرا بالغيابات العديدة التي مست التشكيلة الاساسية بما ان الفريق تحول لخوض هذه الدورة دون قائده وهدافه صابر خليفة وكذلك احمد خليل المتواجدين مع المنتخب الوطني اضافة للحارسين عاطف الدخيلي وسيف الشرفي المصابين وقلب الدفاع فخر الدين الجزيري . كما ان الارهاق من مباراة نهائي الكأس بدا واضحا على الفريق الذي انهى الشوط الاول متأخرا بهدف سجله المهاجم «ايدواردو اماندا» في الدقيقة 15 من الشوط الاول.
ردة فعل قوية وهدفين في دقيقة
تمكن النادي الافريقي من تدارك تأخره في الشوط الثاني بهدفين متتاليين حيث عدل زهير الذوادي في الدقيقة 59 وضاعف بلال الخفيفي النتيجة في الدقيقة 60 معلنا تقدم فريق باب الجديد. وقام المدرب كمال القلصي بثلاثة تغييرات في هذه المباراة حيث اقحم كل من بلال الخفيفي والتيجاني بلعيد وسليمان كشك مكان من منصور بن عثمان وغازي العيادي وسامي الهمامي. وسجلنا تحسن اداء الفريق خاصة من الناحية الهجومية.
اقصاء العابدي وهدف قاتل
تحصل علي العابدي على الاقصاء بالورقة الحمراء في الدقيقة 88 وأضاف الحكم 6 دقائق كوقت بديل كانت كافية للفيصلي السعودي لتعديل النتيجة (2-2) في الوقت القاتل منتزعا تعادلا ثمينا كان بمثابة الهزيمة لفريق باب الجديد . وسيواجه ابناء كمال القلصي فريق الوئام الموريطاني يوم الاحد القادم وينهي الدورة بملاقاة النجمة اللبناني يوم الاربعاء المقبل وتبقى حظوظ النادي الافريقي قائمة في التأهل للبطولة العربية وملاقاة الاهلي المصري في اول مباراة في اوت المقبل.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018