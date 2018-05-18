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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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المنصري: "هناك من راهن على فشل الانتخابات البلدية من داخل الهيئة وخارجها"( فيديو)
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السياسي
المنصري: "هناك من راهن على فشل الانتخابات البلدية من داخل الهيئة وخارجها"( فيديو)
18 ماي 2018 | 09:37

 أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، ان "هناك من راهن على فشل الانتخابات من خارج الهيئة وداخلها على مستوى مركزي أو جهوي".

واعتبرمحمد التليلي المنصري في تصريح لـ" شمس آف آم" صباح اليوم الجمعة أن نجاح الانتخابات البلدية "بهذا الشكل" لا ينم عن وجود ضعف في الإدارة التنفيذية لهيئة الانتخابات كما صرح بذلك عضو الهيئة أنور بن حسن.

وعبّر المنصري عن استغرابه من تصريحات بن حسن في ذلك الوقت بالذات.

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المنصري: "هناك من راهن على فشل الانتخابات البلدية من داخل الهيئة وخارجها"( فيديو)
18 ماي 2018 | 09:37

 أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، ان "هناك من راهن على فشل الانتخابات من خارج الهيئة وداخلها على مستوى مركزي أو جهوي".

واعتبرمحمد التليلي المنصري في تصريح لـ" شمس آف آم" صباح اليوم الجمعة أن نجاح الانتخابات البلدية "بهذا الشكل" لا ينم عن وجود ضعف في الإدارة التنفيذية لهيئة الانتخابات كما صرح بذلك عضو الهيئة أنور بن حسن.

وعبّر المنصري عن استغرابه من تصريحات بن حسن في ذلك الوقت بالذات.

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المنصري: "هناك من راهن على فشل الانتخابات البلدية من داخل الهيئة وخارجها"( فيديو)
18 ماي 2018 السّاعة 09:37
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،...
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