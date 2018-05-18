المنصري: "هناك من راهن على فشل الانتخابات البلدية من داخل الهيئة وخارجها"( فيديو)

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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، ان "هناك من راهن على فشل الانتخابات من خارج الهيئة وداخلها على مستوى مركزي أو جهوي".
واعتبرمحمد التليلي المنصري في تصريح لـ" شمس آف آم" صباح اليوم الجمعة أن نجاح الانتخابات البلدية "بهذا الشكل" لا ينم عن وجود ضعف في الإدارة التنفيذية لهيئة الانتخابات كما صرح بذلك عضو الهيئة أنور بن حسن.
وعبّر المنصري عن استغرابه من تصريحات بن حسن في ذلك الوقت بالذات.
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، ان "هناك من راهن على فشل الانتخابات من خارج الهيئة وداخلها على مستوى مركزي أو جهوي".
واعتبرمحمد التليلي المنصري في تصريح لـ" شمس آف آم" صباح اليوم الجمعة أن نجاح الانتخابات البلدية "بهذا الشكل" لا ينم عن وجود ضعف في الإدارة التنفيذية لهيئة الانتخابات كما صرح بذلك عضو الهيئة أنور بن حسن.
وعبّر المنصري عن استغرابه من تصريحات بن حسن في ذلك الوقت بالذات.
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018
-
09:45الأمن الفرنسي يحبط هجومًا ويعتقل شقيقين مصريين
18 ماي 2018
-
-
09:20الجزائر: مقتل شخص وفقدان آخر جراء أمطار طوفانية في ولاية سطيف
18 ماي 2018
-
08:50اليوم ...طقس كثيف السحب مع خلايا رعدية
18 ماي 2018
-
08:16قتيلان بحادث "مروع" لحافلة مدرسية في نيوجيرسي
18 ماي 2018
-
-
07:33السيسي يأمر بفتح معبر رفح مع غزة طوال شهر رمضان
18 ماي 2018
-
07:13وزير فلسطيني يقترح استدعاء السفراء العرب في واشنطن بشأن القدس
18 ماي 2018
-
01:48الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018
-
01:42أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018
-
01:36بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018
-
01:17المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018
-
00:57قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل
18 ماي 2018
-
00:45السيسي يصدر قرارا جمهوريا بزواج مصري من شابة سورية
18 ماي 2018
-
00:41صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
18 ماي 2018