المنصري: "هناك من راهن على فشل الانتخابات البلدية من داخل الهيئة وخارجها"( فيديو)

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، ان "هناك من راهن على فشل الانتخابات من خارج الهيئة وداخلها على مستوى مركزي أو جهوي".

واعتبرمحمد التليلي المنصري في تصريح لـ" شمس آف آم" صباح اليوم الجمعة أن نجاح الانتخابات البلدية "بهذا الشكل" لا ينم عن وجود ضعف في الإدارة التنفيذية لهيئة الانتخابات كما صرح بذلك عضو الهيئة أنور بن حسن.

وعبّر المنصري عن استغرابه من تصريحات بن حسن في ذلك الوقت بالذات.