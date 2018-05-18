الجزائر: مقتل شخص وفقدان آخر جراء أمطار طوفانية في ولاية سطيف

شهدت بلدية عين الكبيرة بولاية سطيف الجزائرية مساء الخميس ،تساقط أمطار طوفانية أدت إلى فيضانات، وشلل في حركة المرور عبر طرقات البلدية.

ووفق ما نقلت تقارير محلية فقد تدخلت كل من مصالح الحماية المدنية إضافة إلى الدرك الوطني والشرطة من أجل مساعدة المواطنين وفتح الطرقات أمام المارة والمركبات ،وحسب عناصر الحماية المدنية فقد تم إنتشال جثة شخص جرفته السيول والبحث جاري عن الثاني.

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