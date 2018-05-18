اليوم ...طقس كثيف السحب مع خلايا رعدية

يكون الطقس اليوم الجمعة كثيف السحب مع خلايا رعدية مرفوقة ببعض الأمطار بالجنوب و بقايا أمطار محليا بالشمال ثم سحب عابرة بأغلب المناطق .

و الريح شمالية شرقية قوية نسبيا فقوية بعد الظهر من 35 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.

اما البحر متموّج و تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية وبين 26 و 31 درجة داخل البلاد وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.

وبالنسبة ليوم غد تكون السحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي وبالمرتفعات الغربية مع بعض الأمطار و الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالسواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة من 20 إلى 35 كلم/س ببقية الجهات.

اما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج ببقية السواحل في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب.