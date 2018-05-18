اليوم ...طقس كثيف السحب مع خلايا رعدية

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يكون الطقس اليوم الجمعة كثيف السحب مع خلايا رعدية مرفوقة ببعض الأمطار بالجنوب و بقايا أمطار محليا بالشمال ثم سحب عابرة بأغلب المناطق .
و الريح شمالية شرقية قوية نسبيا فقوية بعد الظهر من 35 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.
اما البحر متموّج و تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية وبين 26 و 31 درجة داخل البلاد وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.
وبالنسبة ليوم غد تكون السحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي وبالمرتفعات الغربية مع بعض الأمطار و الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالسواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة من 20 إلى 35 كلم/س ببقية الجهات.
اما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج ببقية السواحل في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب.
يكون الطقس اليوم الجمعة كثيف السحب مع خلايا رعدية مرفوقة ببعض الأمطار بالجنوب و بقايا أمطار محليا بالشمال ثم سحب عابرة بأغلب المناطق .
و الريح شمالية شرقية قوية نسبيا فقوية بعد الظهر من 35 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.
اما البحر متموّج و تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية وبين 26 و 31 درجة داخل البلاد وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.
وبالنسبة ليوم غد تكون السحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي وبالمرتفعات الغربية مع بعض الأمطار و الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالسواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة من 20 إلى 35 كلم/س ببقية الجهات.
اما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج ببقية السواحل في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب.
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018
-
09:45الأمن الفرنسي يحبط هجومًا ويعتقل شقيقين مصريين
18 ماي 2018
-
-
09:20الجزائر: مقتل شخص وفقدان آخر جراء أمطار طوفانية في ولاية سطيف
18 ماي 2018
-
08:50اليوم ...طقس كثيف السحب مع خلايا رعدية
18 ماي 2018
-
08:16قتيلان بحادث "مروع" لحافلة مدرسية في نيوجيرسي
18 ماي 2018
-
-
07:33السيسي يأمر بفتح معبر رفح مع غزة طوال شهر رمضان
18 ماي 2018
-
07:13وزير فلسطيني يقترح استدعاء السفراء العرب في واشنطن بشأن القدس
18 ماي 2018
-
01:48الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018
-
01:42أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018
-
01:36بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018
-
01:17المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018
-
00:57قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل
18 ماي 2018
-
00:45السيسي يصدر قرارا جمهوريا بزواج مصري من شابة سورية
18 ماي 2018
-
00:41صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
18 ماي 2018