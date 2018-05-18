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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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في دراسة برازيلية.. البرازيـــــل وإسبانيا الأوفر حظا للفوز بالمونديـــال!
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كرة القدم
في دراسة برازيلية.. البرازيـــــل وإسبانيا الأوفر حظا للفوز بالمونديـــال!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

أظهرت دراسة برازيلية حول فرص المنتخبات في التتويج بمونديال روسيا، إن البرازيل وإسبانيا وألمانيا وفرنسا هي الأوفر حظا "حسابيا" على الترتيب للتتويج بكأس العالم. وأجرت الدراسة مؤسسة "غيتوليو فارغاس" بناء على الأهداف التي سجلتها وتلقتها خلال آخر 4 سنوات المنتخبات الـ207 المدرجة بالاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، وفقا لما ذكره موقع (Globoesporte) الرياضي. وحسابيا، تعد فرصة فوز البرازيل بالمونديال السادس لها هي 21% أما فرصة إسبانيا فهي 13،5%. وتأتي ألمانيا في المركز الثالث بـ11،4% ثم فرنسا بـ9،5% تليها الأرجنتين بـ8،5% والبرتغال بـ5،0% فانقلترا بـ4،8% وبلجيكا بـ4.3% والسويد بـ3،8%. ووفقا للدراسة، يعد منتخب اليابان صاحب أقل فرصة للتتويج بالمونديال بـ0،1%. وأظهرت الدراسة أن فرصة البرازيل في تصدر مجموعتها الخامسة التي تضم سويسرا وصربيا وكوستاريكا والتأهل لثمن النهائي هي 76،5% وفرصتها في بلوغ نصف النهائي 49% بينما فرصة إنهاء البطولة بين المنتخبات الثلاثة الأولى فجاءت 50%.

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كرة القدم
في دراسة برازيلية.. البرازيـــــل وإسبانيا الأوفر حظا للفوز بالمونديـــال!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

أظهرت دراسة برازيلية حول فرص المنتخبات في التتويج بمونديال روسيا، إن البرازيل وإسبانيا وألمانيا وفرنسا هي الأوفر حظا "حسابيا" على الترتيب للتتويج بكأس العالم. وأجرت الدراسة مؤسسة "غيتوليو فارغاس" بناء على الأهداف التي سجلتها وتلقتها خلال آخر 4 سنوات المنتخبات الـ207 المدرجة بالاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، وفقا لما ذكره موقع (Globoesporte) الرياضي. وحسابيا، تعد فرصة فوز البرازيل بالمونديال السادس لها هي 21% أما فرصة إسبانيا فهي 13،5%. وتأتي ألمانيا في المركز الثالث بـ11،4% ثم فرنسا بـ9،5% تليها الأرجنتين بـ8،5% والبرتغال بـ5،0% فانقلترا بـ4،8% وبلجيكا بـ4.3% والسويد بـ3،8%. ووفقا للدراسة، يعد منتخب اليابان صاحب أقل فرصة للتتويج بالمونديال بـ0،1%. وأظهرت الدراسة أن فرصة البرازيل في تصدر مجموعتها الخامسة التي تضم سويسرا وصربيا وكوستاريكا والتأهل لثمن النهائي هي 76،5% وفرصتها في بلوغ نصف النهائي 49% بينما فرصة إنهاء البطولة بين المنتخبات الثلاثة الأولى فجاءت 50%.

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