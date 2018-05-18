في دراسة برازيلية.. البرازيـــــل وإسبانيا الأوفر حظا للفوز بالمونديـــال!

-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
أظهرت دراسة برازيلية حول فرص المنتخبات في التتويج بمونديال روسيا، إن البرازيل وإسبانيا وألمانيا وفرنسا هي الأوفر حظا "حسابيا" على الترتيب للتتويج بكأس العالم. وأجرت الدراسة مؤسسة "غيتوليو فارغاس" بناء على الأهداف التي سجلتها وتلقتها خلال آخر 4 سنوات المنتخبات الـ207 المدرجة بالاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، وفقا لما ذكره موقع (Globoesporte) الرياضي. وحسابيا، تعد فرصة فوز البرازيل بالمونديال السادس لها هي 21% أما فرصة إسبانيا فهي 13،5%. وتأتي ألمانيا في المركز الثالث بـ11،4% ثم فرنسا بـ9،5% تليها الأرجنتين بـ8،5% والبرتغال بـ5،0% فانقلترا بـ4،8% وبلجيكا بـ4.3% والسويد بـ3،8%. ووفقا للدراسة، يعد منتخب اليابان صاحب أقل فرصة للتتويج بالمونديال بـ0،1%. وأظهرت الدراسة أن فرصة البرازيل في تصدر مجموعتها الخامسة التي تضم سويسرا وصربيا وكوستاريكا والتأهل لثمن النهائي هي 76،5% وفرصتها في بلوغ نصف النهائي 49% بينما فرصة إنهاء البطولة بين المنتخبات الثلاثة الأولى فجاءت 50%.
أظهرت دراسة برازيلية حول فرص المنتخبات في التتويج بمونديال روسيا، إن البرازيل وإسبانيا وألمانيا وفرنسا هي الأوفر حظا "حسابيا" على الترتيب للتتويج بكأس العالم. وأجرت الدراسة مؤسسة "غيتوليو فارغاس" بناء على الأهداف التي سجلتها وتلقتها خلال آخر 4 سنوات المنتخبات الـ207 المدرجة بالاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا"، وفقا لما ذكره موقع (Globoesporte) الرياضي. وحسابيا، تعد فرصة فوز البرازيل بالمونديال السادس لها هي 21% أما فرصة إسبانيا فهي 13،5%. وتأتي ألمانيا في المركز الثالث بـ11،4% ثم فرنسا بـ9،5% تليها الأرجنتين بـ8،5% والبرتغال بـ5،0% فانقلترا بـ4،8% وبلجيكا بـ4.3% والسويد بـ3،8%. ووفقا للدراسة، يعد منتخب اليابان صاحب أقل فرصة للتتويج بالمونديال بـ0،1%. وأظهرت الدراسة أن فرصة البرازيل في تصدر مجموعتها الخامسة التي تضم سويسرا وصربيا وكوستاريكا والتأهل لثمن النهائي هي 76،5% وفرصتها في بلوغ نصف النهائي 49% بينما فرصة إنهاء البطولة بين المنتخبات الثلاثة الأولى فجاءت 50%.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018