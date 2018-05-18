أرقام قياسية عبر تاريخ المونديال (2)

بيلي الاكثر تتويجا

أول هدف في كأس العالم يحمل أول هدف في نهائيات كأس العالم اسم الفرنسي لوسيان لوران، والذي سجله في كأس العالم عام 1930.

1

يعد لويس مونتي اللاعب الوحيد الذي لعب لمنتخبين مختلفين في نهائيات كأس العالم، إذ لعب للأرجنتين عام 1930 وإيطاليا عام 1934

2

المدرب الوحيد الذي فاز بكأس العالم مرتين هو الإيطالي فيتوريو بوتسو، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بالبطولة عامي 1934 و1938.

3

هو عدد ألقاب المونديال التي توّج بها الاسطورة البرازيلي بيلي مع منتخب بلاده، فنجم منتخب "السامبا" في ستينات وسبعينات القرن الماضي هو اكثر اللاعبين حصولا على لقب كأس العالم وكان ذلك سنوات 1958 و1962 و1970.

3

هو عدد الاهداف التي سجلها لاعب واحد في مباراة نهائية،اذ يعد الإنقليزي "جيوف هورست" اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية لكأس العالم، وكان ذلك عندما فازت انقلترا على ألمانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 1966.

25

هو عدد الاهداف التي سجلها المنتخب الالماني في نسخة مونديال 1954 ، وهو اعلى عدد للاهداف التي يسجلها منتخب فاز باللقب، في المقابل تمكنت اسبانيا من التتويج باللقب في نسخة 2010 بعشرة اهداف فقط سجلها المنتخب في كامل الدورة.