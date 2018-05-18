الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 18 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أرقام قياسية عبر تاريخ المونديال (2)
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
النوري الصل
القدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! استولى عليها من أصحابها في الخارج:«عقارات» شارع بورقيبة... اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو) جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
كرة القدم
أرقام قياسية عبر تاريخ المونديال (2)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

بيلي الاكثر تتويجا

أول هدف في كأس العالم يحمل أول هدف في نهائيات كأس العالم اسم الفرنسي لوسيان لوران، والذي سجله في كأس العالم عام 1930.
1
يعد لويس مونتي اللاعب الوحيد الذي لعب لمنتخبين مختلفين في نهائيات كأس العالم، إذ لعب للأرجنتين عام 1930 وإيطاليا عام 1934
2
المدرب الوحيد الذي فاز بكأس العالم مرتين هو الإيطالي فيتوريو بوتسو، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بالبطولة عامي 1934 و1938.
3
هو عدد ألقاب المونديال التي توّج بها الاسطورة البرازيلي بيلي مع منتخب بلاده، فنجم منتخب "السامبا" في ستينات وسبعينات القرن الماضي هو اكثر اللاعبين حصولا على لقب كأس العالم وكان ذلك سنوات 1958 و1962 و1970.
3
هو عدد الاهداف التي سجلها لاعب واحد في مباراة نهائية،اذ يعد الإنقليزي "جيوف هورست" اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية لكأس العالم، وكان ذلك عندما فازت انقلترا على ألمانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 1966.
25
هو عدد الاهداف التي سجلها المنتخب الالماني في نسخة مونديال 1954 ، وهو اعلى عدد للاهداف التي يسجلها منتخب فاز باللقب، في المقابل تمكنت اسبانيا من التتويج باللقب في نسخة 2010 بعشرة اهداف فقط سجلها المنتخب في كامل الدورة.

تقرؤون أيضا
المنتخب الوطني يواصل تربصه .. فيرونتينا تريد السخيري والخزري يعود إلى التمارين
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته بالملعب الفرعي بالمنزه وقد ضمت القائمة بعض اللاعبين في انتظار...
المزيد >>
حكايتنا مع المونديال .. اسكندر السويح .. هدف تاريخي أمام رومانيا... وخروج من الباب الصغير
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
ضيف ركن «حكايتنا مع المونديال « هو اللاعب اسكندر السويح وهو من مواليد 20 نوفمبر 1972 بصفاقس ...شغل خطة صانع العاب...
المزيد >>
أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يماطل ومدرب إسباني على الخط
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تأكد لدينا ان الهيئة المديرة اغلقت نهائيا باب التفاوض مع المدرب الفرنسي روجي لومار بعد ان تبيّن انه غير جاد...
المزيد >>
صرف مستحقات اللاعبين
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
يستأنف النادي الإفريقي مساء اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الجولة الثانية من الكأس العربية التي ستجمعه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
أرقام قياسية عبر تاريخ المونديال (2)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

بيلي الاكثر تتويجا

أول هدف في كأس العالم يحمل أول هدف في نهائيات كأس العالم اسم الفرنسي لوسيان لوران، والذي سجله في كأس العالم عام 1930.
1
يعد لويس مونتي اللاعب الوحيد الذي لعب لمنتخبين مختلفين في نهائيات كأس العالم، إذ لعب للأرجنتين عام 1930 وإيطاليا عام 1934
2
المدرب الوحيد الذي فاز بكأس العالم مرتين هو الإيطالي فيتوريو بوتسو، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بالبطولة عامي 1934 و1938.
3
هو عدد ألقاب المونديال التي توّج بها الاسطورة البرازيلي بيلي مع منتخب بلاده، فنجم منتخب "السامبا" في ستينات وسبعينات القرن الماضي هو اكثر اللاعبين حصولا على لقب كأس العالم وكان ذلك سنوات 1958 و1962 و1970.
3
هو عدد الاهداف التي سجلها لاعب واحد في مباراة نهائية،اذ يعد الإنقليزي "جيوف هورست" اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية لكأس العالم، وكان ذلك عندما فازت انقلترا على ألمانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 1966.
25
هو عدد الاهداف التي سجلها المنتخب الالماني في نسخة مونديال 1954 ، وهو اعلى عدد للاهداف التي يسجلها منتخب فاز باللقب، في المقابل تمكنت اسبانيا من التتويج باللقب في نسخة 2010 بعشرة اهداف فقط سجلها المنتخب في كامل الدورة.

تقرؤون أيضا
المنتخب الوطني يواصل تربصه .. فيرونتينا تريد السخيري والخزري يعود إلى التمارين
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته بالملعب الفرعي بالمنزه وقد ضمت القائمة بعض اللاعبين في انتظار...
المزيد >>
حكايتنا مع المونديال .. اسكندر السويح .. هدف تاريخي أمام رومانيا... وخروج من الباب الصغير
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
ضيف ركن «حكايتنا مع المونديال « هو اللاعب اسكندر السويح وهو من مواليد 20 نوفمبر 1972 بصفاقس ...شغل خطة صانع العاب...
المزيد >>
أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يماطل ومدرب إسباني على الخط
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تأكد لدينا ان الهيئة المديرة اغلقت نهائيا باب التفاوض مع المدرب الفرنسي روجي لومار بعد ان تبيّن انه غير جاد...
المزيد >>
صرف مستحقات اللاعبين
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
يستأنف النادي الإفريقي مساء اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الجولة الثانية من الكأس العربية التي ستجمعه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
القدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! استولى عليها من أصحابها في الخارج:«عقارات» شارع بورقيبة... اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو) جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
﻿