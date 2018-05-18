أرقام قياسية عبر تاريخ المونديال (2)

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بيلي الاكثر تتويجا
أول هدف في كأس العالم يحمل أول هدف في نهائيات كأس العالم اسم الفرنسي لوسيان لوران، والذي سجله في كأس العالم عام 1930.
1
يعد لويس مونتي اللاعب الوحيد الذي لعب لمنتخبين مختلفين في نهائيات كأس العالم، إذ لعب للأرجنتين عام 1930 وإيطاليا عام 1934
2
المدرب الوحيد الذي فاز بكأس العالم مرتين هو الإيطالي فيتوريو بوتسو، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بالبطولة عامي 1934 و1938.
3
هو عدد ألقاب المونديال التي توّج بها الاسطورة البرازيلي بيلي مع منتخب بلاده، فنجم منتخب "السامبا" في ستينات وسبعينات القرن الماضي هو اكثر اللاعبين حصولا على لقب كأس العالم وكان ذلك سنوات 1958 و1962 و1970.
3
هو عدد الاهداف التي سجلها لاعب واحد في مباراة نهائية،اذ يعد الإنقليزي "جيوف هورست" اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية لكأس العالم، وكان ذلك عندما فازت انقلترا على ألمانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 1966.
25
هو عدد الاهداف التي سجلها المنتخب الالماني في نسخة مونديال 1954 ، وهو اعلى عدد للاهداف التي يسجلها منتخب فاز باللقب، في المقابل تمكنت اسبانيا من التتويج باللقب في نسخة 2010 بعشرة اهداف فقط سجلها المنتخب في كامل الدورة.
بيلي الاكثر تتويجا
أول هدف في كأس العالم يحمل أول هدف في نهائيات كأس العالم اسم الفرنسي لوسيان لوران، والذي سجله في كأس العالم عام 1930.
1
يعد لويس مونتي اللاعب الوحيد الذي لعب لمنتخبين مختلفين في نهائيات كأس العالم، إذ لعب للأرجنتين عام 1930 وإيطاليا عام 1934
2
المدرب الوحيد الذي فاز بكأس العالم مرتين هو الإيطالي فيتوريو بوتسو، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بالبطولة عامي 1934 و1938.
3
هو عدد ألقاب المونديال التي توّج بها الاسطورة البرازيلي بيلي مع منتخب بلاده، فنجم منتخب "السامبا" في ستينات وسبعينات القرن الماضي هو اكثر اللاعبين حصولا على لقب كأس العالم وكان ذلك سنوات 1958 و1962 و1970.
3
هو عدد الاهداف التي سجلها لاعب واحد في مباراة نهائية،اذ يعد الإنقليزي "جيوف هورست" اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية لكأس العالم، وكان ذلك عندما فازت انقلترا على ألمانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 1966.
25
هو عدد الاهداف التي سجلها المنتخب الالماني في نسخة مونديال 1954 ، وهو اعلى عدد للاهداف التي يسجلها منتخب فاز باللقب، في المقابل تمكنت اسبانيا من التتويج باللقب في نسخة 2010 بعشرة اهداف فقط سجلها المنتخب في كامل الدورة.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018