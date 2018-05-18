تجنبا لاستفزاز الروس .. لندن تحذر المشجعين من رفع العلم الانقليزي أمام تونس

حثت الشرطة الانقليزية مشجعي المنتخب الانقليزي الذي سيسافرون إلى روسيا لمؤازرة «الأسود الثلاثة» في مونديال 2018، على عدم رفع علم بلادهم، تخوفا من أن يعتبر هذا الأمر استفزازا لأصحاب الضيافة، في ظل العلاقات المتوترة بين البلدين. ويقود مارك روبرتس من مجلس رؤساء الشرطة الوطنية فريقا من زملائه الشرطيين سيوجدون في روسيا للعمل مع نظرائهم الروس لتوفير الحماية لما يقارب 10 آلاف مشجع انقليزي يتوقع انتقالهم إلى روسيا لمتابعة المونديال الذي يقام بين 14 جوان و15 جويلية. وبعد أعمال الشغب بين المشجعين الروس والانقليز في مدينة مرسيليا الفرنسية خلال كأس أوروبا 2016، نشرت صورا لعشرات الأعلام الانقليزية «الأسيرة» بيد الروس. وطلب روبرتس من المشجعين توخي الحذر خصوصا في فولغوغراد (ستالينغراد سابقا) التي تستضيف المباراة الأولى لإنقلترا ضد منتخبنا الوطني يوم 18 جوان، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وبنما. ويقام المونديال وسط توتر حاد بين المملكة المتحدة وروسيا، على خلفية اتهام لندن لموسكو بالمسؤولية عن تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته اللذين عثر عليهما فاقدي الوعي إثر تعرضهما لغاز الأعصاب في سالزبري بجنوب غرب انقلترا يوم 4 مارس.