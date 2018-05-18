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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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قبل أيام من انطلاق المونديال.. نيمار يثير قلق جماهير البرازيل
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كرة القدم
قبل أيام من انطلاق المونديال.. نيمار يثير قلق جماهير البرازيل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

قال مهاجم البرازيل نيمار إن الوصول إلى حالة بدنية جيدة في كأس العالم لكرة القدم بعد إصابة في قدمه أصبح التحدي الأكبر في مسيرته، وإنه يشعر بالقلق حول مدى جاهزيته. وأضاف لاعب باريس سان جرمان على حساب أحد الرعاة على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه الإصابة صعبة والتحدي الأكبر في الوقت الحالي هو المشاركة في كأس العالم بعد غياب 3 أشهر، التوقعات كبيرة ليس فقط من الجماهير لكن مني أيضا، ولذلك أواجه التحدي الأكبر في مسيرتي". وغاب نيمار منذ إصابته بالتواء في الكاحل وكسر في مشط القدم يوم 25 فيفري وهو ما أدى إلى خضوعه لجراحة في البرازيل. وأشار اللاعب البرازيلي إلى أنه شعر بالخوف من الغياب عن كأس العالم في روسيا في الفترة من 14 جوان إلى 15 جويلية بعد تعرضه للإصابة. وقال: "كنت قلقا حول عدم التعافي في الوقت المناسب لكن بعد الأشعة أبلغوني عن الخضوع لجراحة ومدة التعافي وهذا ساعدني على الهدوء، بدأت التدريب بالكرة والتسديد والتمرير الأمر يتعلق حاليا بالتحسن فقط، أشعر بحالة جيدة وراحة، بالتأكيد هناك بعض القلق لكن بمرور الوقت سيزول". ومن المتوقع أن يكون نيمار، جاهزا لأول مباراة للبرازيل في كأس العالم ضد سويسرا يوم 17 جوان. وتلعب بطلة العالم 5 مرات أيضا ضد كوستاريكا وصربيا في المجموعة الخامسة.

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كرة القدم
قبل أيام من انطلاق المونديال.. نيمار يثير قلق جماهير البرازيل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

قال مهاجم البرازيل نيمار إن الوصول إلى حالة بدنية جيدة في كأس العالم لكرة القدم بعد إصابة في قدمه أصبح التحدي الأكبر في مسيرته، وإنه يشعر بالقلق حول مدى جاهزيته. وأضاف لاعب باريس سان جرمان على حساب أحد الرعاة على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه الإصابة صعبة والتحدي الأكبر في الوقت الحالي هو المشاركة في كأس العالم بعد غياب 3 أشهر، التوقعات كبيرة ليس فقط من الجماهير لكن مني أيضا، ولذلك أواجه التحدي الأكبر في مسيرتي". وغاب نيمار منذ إصابته بالتواء في الكاحل وكسر في مشط القدم يوم 25 فيفري وهو ما أدى إلى خضوعه لجراحة في البرازيل. وأشار اللاعب البرازيلي إلى أنه شعر بالخوف من الغياب عن كأس العالم في روسيا في الفترة من 14 جوان إلى 15 جويلية بعد تعرضه للإصابة. وقال: "كنت قلقا حول عدم التعافي في الوقت المناسب لكن بعد الأشعة أبلغوني عن الخضوع لجراحة ومدة التعافي وهذا ساعدني على الهدوء، بدأت التدريب بالكرة والتسديد والتمرير الأمر يتعلق حاليا بالتحسن فقط، أشعر بحالة جيدة وراحة، بالتأكيد هناك بعض القلق لكن بمرور الوقت سيزول". ومن المتوقع أن يكون نيمار، جاهزا لأول مباراة للبرازيل في كأس العالم ضد سويسرا يوم 17 جوان. وتلعب بطلة العالم 5 مرات أيضا ضد كوستاريكا وصربيا في المجموعة الخامسة.

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