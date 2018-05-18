قبل أيام من انطلاق المونديال.. نيمار يثير قلق جماهير البرازيل

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قال مهاجم البرازيل نيمار إن الوصول إلى حالة بدنية جيدة في كأس العالم لكرة القدم بعد إصابة في قدمه أصبح التحدي الأكبر في مسيرته، وإنه يشعر بالقلق حول مدى جاهزيته. وأضاف لاعب باريس سان جرمان على حساب أحد الرعاة على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه الإصابة صعبة والتحدي الأكبر في الوقت الحالي هو المشاركة في كأس العالم بعد غياب 3 أشهر، التوقعات كبيرة ليس فقط من الجماهير لكن مني أيضا، ولذلك أواجه التحدي الأكبر في مسيرتي". وغاب نيمار منذ إصابته بالتواء في الكاحل وكسر في مشط القدم يوم 25 فيفري وهو ما أدى إلى خضوعه لجراحة في البرازيل. وأشار اللاعب البرازيلي إلى أنه شعر بالخوف من الغياب عن كأس العالم في روسيا في الفترة من 14 جوان إلى 15 جويلية بعد تعرضه للإصابة. وقال: "كنت قلقا حول عدم التعافي في الوقت المناسب لكن بعد الأشعة أبلغوني عن الخضوع لجراحة ومدة التعافي وهذا ساعدني على الهدوء، بدأت التدريب بالكرة والتسديد والتمرير الأمر يتعلق حاليا بالتحسن فقط، أشعر بحالة جيدة وراحة، بالتأكيد هناك بعض القلق لكن بمرور الوقت سيزول". ومن المتوقع أن يكون نيمار، جاهزا لأول مباراة للبرازيل في كأس العالم ضد سويسرا يوم 17 جوان. وتلعب بطلة العالم 5 مرات أيضا ضد كوستاريكا وصربيا في المجموعة الخامسة.
قال مهاجم البرازيل نيمار إن الوصول إلى حالة بدنية جيدة في كأس العالم لكرة القدم بعد إصابة في قدمه أصبح التحدي الأكبر في مسيرته، وإنه يشعر بالقلق حول مدى جاهزيته. وأضاف لاعب باريس سان جرمان على حساب أحد الرعاة على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه الإصابة صعبة والتحدي الأكبر في الوقت الحالي هو المشاركة في كأس العالم بعد غياب 3 أشهر، التوقعات كبيرة ليس فقط من الجماهير لكن مني أيضا، ولذلك أواجه التحدي الأكبر في مسيرتي". وغاب نيمار منذ إصابته بالتواء في الكاحل وكسر في مشط القدم يوم 25 فيفري وهو ما أدى إلى خضوعه لجراحة في البرازيل. وأشار اللاعب البرازيلي إلى أنه شعر بالخوف من الغياب عن كأس العالم في روسيا في الفترة من 14 جوان إلى 15 جويلية بعد تعرضه للإصابة. وقال: "كنت قلقا حول عدم التعافي في الوقت المناسب لكن بعد الأشعة أبلغوني عن الخضوع لجراحة ومدة التعافي وهذا ساعدني على الهدوء، بدأت التدريب بالكرة والتسديد والتمرير الأمر يتعلق حاليا بالتحسن فقط، أشعر بحالة جيدة وراحة، بالتأكيد هناك بعض القلق لكن بمرور الوقت سيزول". ومن المتوقع أن يكون نيمار، جاهزا لأول مباراة للبرازيل في كأس العالم ضد سويسرا يوم 17 جوان. وتلعب بطلة العالم 5 مرات أيضا ضد كوستاريكا وصربيا في المجموعة الخامسة.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018