قبل أيام من انطلاق المونديال.. نيمار يثير قلق جماهير البرازيل

قال مهاجم البرازيل نيمار إن الوصول إلى حالة بدنية جيدة في كأس العالم لكرة القدم بعد إصابة في قدمه أصبح التحدي الأكبر في مسيرته، وإنه يشعر بالقلق حول مدى جاهزيته. وأضاف لاعب باريس سان جرمان على حساب أحد الرعاة على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه الإصابة صعبة والتحدي الأكبر في الوقت الحالي هو المشاركة في كأس العالم بعد غياب 3 أشهر، التوقعات كبيرة ليس فقط من الجماهير لكن مني أيضا، ولذلك أواجه التحدي الأكبر في مسيرتي". وغاب نيمار منذ إصابته بالتواء في الكاحل وكسر في مشط القدم يوم 25 فيفري وهو ما أدى إلى خضوعه لجراحة في البرازيل. وأشار اللاعب البرازيلي إلى أنه شعر بالخوف من الغياب عن كأس العالم في روسيا في الفترة من 14 جوان إلى 15 جويلية بعد تعرضه للإصابة. وقال: "كنت قلقا حول عدم التعافي في الوقت المناسب لكن بعد الأشعة أبلغوني عن الخضوع لجراحة ومدة التعافي وهذا ساعدني على الهدوء، بدأت التدريب بالكرة والتسديد والتمرير الأمر يتعلق حاليا بالتحسن فقط، أشعر بحالة جيدة وراحة، بالتأكيد هناك بعض القلق لكن بمرور الوقت سيزول". ومن المتوقع أن يكون نيمار، جاهزا لأول مباراة للبرازيل في كأس العالم ضد سويسرا يوم 17 جوان. وتلعب بطلة العالم 5 مرات أيضا ضد كوستاريكا وصربيا في المجموعة الخامسة.