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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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تطور جديدة في قضية «رشوة» الحكم السعودي .. الفيفا تطالب بتوضيحات والمرداسي مهدد بالسجن
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كرة القدم
تطور جديدة في قضية «رشوة» الحكم السعودي .. الفيفا تطالب بتوضيحات والمرداسي مهدد بالسجن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

شهدت قضية الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي تطورا جديدا قد يحطم مستقبله داخل الملاعب وخارجها بشكل كامل. صحيفة "عكاظ" السعودية الشهيرة كشفت عن أنه تم تحويل ملف قضية الحكم فهد المرداسي إلى الجهات القضائية. وذكرت الصحيفة أن الحكم السعودي بات تحت طائلة القانون، حيث سيتم الحكم عليه جنائيا بعد أن تولت المباحث الإدارية التحقيق معه وتحويل ملفه للنيابة العامة. ومن المنتظر أن توقع عقوبات على الحكم المونديالي تصل إلى السجن والغرامة المالية وفقا للائحة عقوبة الرشوة. وكان الاتحاد السعودي قد طالب الفيفا بشطب هذا الحكم من قائمة مونديال روسيا غير ان الاتحاد الدولي طلب توضيحات اكثر حول هذا الملف قبل اتخاذ القرار. والجدير بالذكر أن حمد الصنيع رئيس اتحاد جدة هو من فجر قضية طلب المرداسي رشوة منه قبل نهائي كأس الملك أمام الفيصلي. ويعد المرداسي الذي نال الشارة الدولية عام 2011، من أبرز الحكام الرئيسيين السعوديين، وقاد مباريات في أولمبياد ريو دي جانيرو البرازيلية صيف العام 2016 وكأس القارات 2017 (بينها مباراة المركز الثالث بين المكسيك والبرتغال)، وكان ضمن قائمة الحكام التي أعلنها الفيفا للمونديال. وورد اسم المرداسي ضمن خمسة حكام أساسيين من العرب اختارهم الفيفا لقيادة مباريات في مونديال 2018، علما أن الحكم السعودي الثاني الذي اختير للمونديال هو الحكم المساعد عبدالله الشلوي.

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كرة القدم
تطور جديدة في قضية «رشوة» الحكم السعودي .. الفيفا تطالب بتوضيحات والمرداسي مهدد بالسجن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

شهدت قضية الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي تطورا جديدا قد يحطم مستقبله داخل الملاعب وخارجها بشكل كامل. صحيفة "عكاظ" السعودية الشهيرة كشفت عن أنه تم تحويل ملف قضية الحكم فهد المرداسي إلى الجهات القضائية. وذكرت الصحيفة أن الحكم السعودي بات تحت طائلة القانون، حيث سيتم الحكم عليه جنائيا بعد أن تولت المباحث الإدارية التحقيق معه وتحويل ملفه للنيابة العامة. ومن المنتظر أن توقع عقوبات على الحكم المونديالي تصل إلى السجن والغرامة المالية وفقا للائحة عقوبة الرشوة. وكان الاتحاد السعودي قد طالب الفيفا بشطب هذا الحكم من قائمة مونديال روسيا غير ان الاتحاد الدولي طلب توضيحات اكثر حول هذا الملف قبل اتخاذ القرار. والجدير بالذكر أن حمد الصنيع رئيس اتحاد جدة هو من فجر قضية طلب المرداسي رشوة منه قبل نهائي كأس الملك أمام الفيصلي. ويعد المرداسي الذي نال الشارة الدولية عام 2011، من أبرز الحكام الرئيسيين السعوديين، وقاد مباريات في أولمبياد ريو دي جانيرو البرازيلية صيف العام 2016 وكأس القارات 2017 (بينها مباراة المركز الثالث بين المكسيك والبرتغال)، وكان ضمن قائمة الحكام التي أعلنها الفيفا للمونديال. وورد اسم المرداسي ضمن خمسة حكام أساسيين من العرب اختارهم الفيفا لقيادة مباريات في مونديال 2018، علما أن الحكم السعودي الثاني الذي اختير للمونديال هو الحكم المساعد عبدالله الشلوي.

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