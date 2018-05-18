تطور جديدة في قضية «رشوة» الحكم السعودي .. الفيفا تطالب بتوضيحات والمرداسي مهدد بالسجن

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شهدت قضية الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي تطورا جديدا قد يحطم مستقبله داخل الملاعب وخارجها بشكل كامل. صحيفة "عكاظ" السعودية الشهيرة كشفت عن أنه تم تحويل ملف قضية الحكم فهد المرداسي إلى الجهات القضائية. وذكرت الصحيفة أن الحكم السعودي بات تحت طائلة القانون، حيث سيتم الحكم عليه جنائيا بعد أن تولت المباحث الإدارية التحقيق معه وتحويل ملفه للنيابة العامة. ومن المنتظر أن توقع عقوبات على الحكم المونديالي تصل إلى السجن والغرامة المالية وفقا للائحة عقوبة الرشوة. وكان الاتحاد السعودي قد طالب الفيفا بشطب هذا الحكم من قائمة مونديال روسيا غير ان الاتحاد الدولي طلب توضيحات اكثر حول هذا الملف قبل اتخاذ القرار. والجدير بالذكر أن حمد الصنيع رئيس اتحاد جدة هو من فجر قضية طلب المرداسي رشوة منه قبل نهائي كأس الملك أمام الفيصلي. ويعد المرداسي الذي نال الشارة الدولية عام 2011، من أبرز الحكام الرئيسيين السعوديين، وقاد مباريات في أولمبياد ريو دي جانيرو البرازيلية صيف العام 2016 وكأس القارات 2017 (بينها مباراة المركز الثالث بين المكسيك والبرتغال)، وكان ضمن قائمة الحكام التي أعلنها الفيفا للمونديال. وورد اسم المرداسي ضمن خمسة حكام أساسيين من العرب اختارهم الفيفا لقيادة مباريات في مونديال 2018، علما أن الحكم السعودي الثاني الذي اختير للمونديال هو الحكم المساعد عبدالله الشلوي.
شهدت قضية الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي تطورا جديدا قد يحطم مستقبله داخل الملاعب وخارجها بشكل كامل. صحيفة "عكاظ" السعودية الشهيرة كشفت عن أنه تم تحويل ملف قضية الحكم فهد المرداسي إلى الجهات القضائية. وذكرت الصحيفة أن الحكم السعودي بات تحت طائلة القانون، حيث سيتم الحكم عليه جنائيا بعد أن تولت المباحث الإدارية التحقيق معه وتحويل ملفه للنيابة العامة. ومن المنتظر أن توقع عقوبات على الحكم المونديالي تصل إلى السجن والغرامة المالية وفقا للائحة عقوبة الرشوة. وكان الاتحاد السعودي قد طالب الفيفا بشطب هذا الحكم من قائمة مونديال روسيا غير ان الاتحاد الدولي طلب توضيحات اكثر حول هذا الملف قبل اتخاذ القرار. والجدير بالذكر أن حمد الصنيع رئيس اتحاد جدة هو من فجر قضية طلب المرداسي رشوة منه قبل نهائي كأس الملك أمام الفيصلي. ويعد المرداسي الذي نال الشارة الدولية عام 2011، من أبرز الحكام الرئيسيين السعوديين، وقاد مباريات في أولمبياد ريو دي جانيرو البرازيلية صيف العام 2016 وكأس القارات 2017 (بينها مباراة المركز الثالث بين المكسيك والبرتغال)، وكان ضمن قائمة الحكام التي أعلنها الفيفا للمونديال. وورد اسم المرداسي ضمن خمسة حكام أساسيين من العرب اختارهم الفيفا لقيادة مباريات في مونديال 2018، علما أن الحكم السعودي الثاني الذي اختير للمونديال هو الحكم المساعد عبدالله الشلوي.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018