الليلة لقاء «الباراج» في رادس .. من يبلغ شاطئ الأمان... قفصة أم بن قردان ؟

يسدل الستار الليلة رسميا على بطولة تونس المحترفة الاولى والثانية في لقاء «الباراج» الذي سيجمع اتحاد بن قردان وهو صاحب المركز 12 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى، وقوافل قفصة بإعتباره صاحب المركز الثالث لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد لقاءات البلاي اوف. اللقاء سيدور في ملعب رادس بداية من الساعة العاشرة ليلا، وكانت جامعة كرة لقدم قد عقدت اجتماعا خلال بداية الاسبوع مع ممثلي الفريقين لتحديد اسم الفريق المضيّف حسب القرعة وهو الاتحاد الرياضي ببن قردان. وتنص قوانين اللقاء الفاصل على الالتجاء مباشرة الى ركلات الجزاء الترجيحية في صورة انتهاء اللقاء في وقته الاصلي على نتيجة التعادل الى جانب عدم اعتماد اللاعبين الاجانب في هذه المباراة وذلك عملا بمقتضيات الفصل 32 من القوانين الرياضية. الاتحاد استفاق في الجولات الاخيرة وتمكن من ضمان فرصة التدارك في الجولة الاخيرة من بطولة الرابطة الاولى بعد فوزه على النجم بينما عجز القوافل عن الصعود لكنه مازال يراهن بجدية عن نيل بطاقة العودة الى الرابطة الاولى وهو ما سيجعل اللقاء حماسيا.

البرنامج

ملعب رادس

اتحاد بن قردان – قوافل قفصة: (س 22)

مراد الخترشي