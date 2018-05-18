الليلة لقاء «الباراج» في رادس .. من يبلغ شاطئ الأمان... قفصة أم بن قردان ؟

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يسدل الستار الليلة رسميا على بطولة تونس المحترفة الاولى والثانية في لقاء «الباراج» الذي سيجمع اتحاد بن قردان وهو صاحب المركز 12 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى، وقوافل قفصة بإعتباره صاحب المركز الثالث لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد لقاءات البلاي اوف. اللقاء سيدور في ملعب رادس بداية من الساعة العاشرة ليلا، وكانت جامعة كرة لقدم قد عقدت اجتماعا خلال بداية الاسبوع مع ممثلي الفريقين لتحديد اسم الفريق المضيّف حسب القرعة وهو الاتحاد الرياضي ببن قردان. وتنص قوانين اللقاء الفاصل على الالتجاء مباشرة الى ركلات الجزاء الترجيحية في صورة انتهاء اللقاء في وقته الاصلي على نتيجة التعادل الى جانب عدم اعتماد اللاعبين الاجانب في هذه المباراة وذلك عملا بمقتضيات الفصل 32 من القوانين الرياضية. الاتحاد استفاق في الجولات الاخيرة وتمكن من ضمان فرصة التدارك في الجولة الاخيرة من بطولة الرابطة الاولى بعد فوزه على النجم بينما عجز القوافل عن الصعود لكنه مازال يراهن بجدية عن نيل بطاقة العودة الى الرابطة الاولى وهو ما سيجعل اللقاء حماسيا.
البرنامج
ملعب رادس
اتحاد بن قردان – قوافل قفصة: (س 22)
يسدل الستار الليلة رسميا على بطولة تونس المحترفة الاولى والثانية في لقاء «الباراج» الذي سيجمع اتحاد بن قردان وهو صاحب المركز 12 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى، وقوافل قفصة بإعتباره صاحب المركز الثالث لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد لقاءات البلاي اوف. اللقاء سيدور في ملعب رادس بداية من الساعة العاشرة ليلا، وكانت جامعة كرة لقدم قد عقدت اجتماعا خلال بداية الاسبوع مع ممثلي الفريقين لتحديد اسم الفريق المضيّف حسب القرعة وهو الاتحاد الرياضي ببن قردان. وتنص قوانين اللقاء الفاصل على الالتجاء مباشرة الى ركلات الجزاء الترجيحية في صورة انتهاء اللقاء في وقته الاصلي على نتيجة التعادل الى جانب عدم اعتماد اللاعبين الاجانب في هذه المباراة وذلك عملا بمقتضيات الفصل 32 من القوانين الرياضية. الاتحاد استفاق في الجولات الاخيرة وتمكن من ضمان فرصة التدارك في الجولة الاخيرة من بطولة الرابطة الاولى بعد فوزه على النجم بينما عجز القوافل عن الصعود لكنه مازال يراهن بجدية عن نيل بطاقة العودة الى الرابطة الاولى وهو ما سيجعل اللقاء حماسيا.
البرنامج
ملعب رادس
اتحاد بن قردان – قوافل قفصة: (س 22)
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018