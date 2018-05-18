أخبار مستقبل قابس.. استقالة جديدة لغسان المرزوقي

-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018
مرة أخرى يتأجل الحسم في فريق مستقبل قابس على مستوى الزاد البشري حيث كان يفترض خلاص مستحقات اللاعبين المتبقية ومناقشة مسألة بقاء المغادرين منهم من عدمها هذا الأسبوع لكن تأخر وصول دعم الوزارة حال دون ذلك وتأجل ألأمر الى الأسبوع القادم بحسب افادة الكاتب العام للفريق نبيل البيداني الذي أشار الى أنه لا يمكن مناقشة أي موضوع ما لم يتم خلاص المستحقات.
وبسؤاله عن قائمة المغادرين قال أن عديد الركائز تنتهي عقودهم بنهاية شهر جوان وذكر من بينهم العياري، بن عزيزة ، بن ابراهيم، قشي وسعيد في حين تتواصل عقود البعض الآخر مثل العقربي، عطية والنفطي.
مرة أخرى
وفي انتظار وصول الدعم المادي أعلن رئيس الجمعية غسان المرزوقي مرة أخرى عن قرار استقالته وهو أمر ما يطرح أكثر من تساؤل فقد استقال الرئيس أكثر من مرة دون تفعيل لاستقالته بالطرق الرسمية أي عن طريق الكتابة العامة للفريق.
مرة أخرى يتأجل الحسم في فريق مستقبل قابس على مستوى الزاد البشري حيث كان يفترض خلاص مستحقات اللاعبين المتبقية ومناقشة مسألة بقاء المغادرين منهم من عدمها هذا الأسبوع لكن تأخر وصول دعم الوزارة حال دون ذلك وتأجل ألأمر الى الأسبوع القادم بحسب افادة الكاتب العام للفريق نبيل البيداني الذي أشار الى أنه لا يمكن مناقشة أي موضوع ما لم يتم خلاص المستحقات.
وبسؤاله عن قائمة المغادرين قال أن عديد الركائز تنتهي عقودهم بنهاية شهر جوان وذكر من بينهم العياري، بن عزيزة ، بن ابراهيم، قشي وسعيد في حين تتواصل عقود البعض الآخر مثل العقربي، عطية والنفطي.
مرة أخرى
وفي انتظار وصول الدعم المادي أعلن رئيس الجمعية غسان المرزوقي مرة أخرى عن قرار استقالته وهو أمر ما يطرح أكثر من تساؤل فقد استقال الرئيس أكثر من مرة دون تفعيل لاستقالته بالطرق الرسمية أي عن طريق الكتابة العامة للفريق.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018