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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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أخبار مستقبل قابس.. استقالة جديدة لغسان المرزوقي
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كرة القدم
أخبار مستقبل قابس.. استقالة جديدة لغسان المرزوقي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

مرة أخرى يتأجل الحسم في فريق مستقبل قابس على مستوى الزاد البشري حيث كان يفترض خلاص مستحقات اللاعبين المتبقية ومناقشة مسألة بقاء المغادرين منهم من عدمها هذا الأسبوع لكن تأخر وصول دعم الوزارة حال دون ذلك وتأجل ألأمر الى الأسبوع القادم بحسب افادة الكاتب العام للفريق نبيل البيداني الذي أشار الى أنه لا يمكن مناقشة أي موضوع ما لم يتم خلاص المستحقات.
وبسؤاله عن قائمة المغادرين قال أن عديد الركائز تنتهي عقودهم بنهاية شهر جوان وذكر من بينهم العياري، بن عزيزة ، بن ابراهيم، قشي وسعيد في حين تتواصل عقود البعض الآخر مثل العقربي، عطية والنفطي.
مرة أخرى
وفي انتظار وصول الدعم المادي أعلن رئيس الجمعية غسان المرزوقي مرة أخرى عن قرار استقالته وهو أمر ما يطرح أكثر من تساؤل فقد استقال الرئيس أكثر من مرة دون تفعيل لاستقالته بالطرق الرسمية أي عن طريق الكتابة العامة للفريق.

رؤوف
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كرة القدم
أخبار مستقبل قابس.. استقالة جديدة لغسان المرزوقي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

مرة أخرى يتأجل الحسم في فريق مستقبل قابس على مستوى الزاد البشري حيث كان يفترض خلاص مستحقات اللاعبين المتبقية ومناقشة مسألة بقاء المغادرين منهم من عدمها هذا الأسبوع لكن تأخر وصول دعم الوزارة حال دون ذلك وتأجل ألأمر الى الأسبوع القادم بحسب افادة الكاتب العام للفريق نبيل البيداني الذي أشار الى أنه لا يمكن مناقشة أي موضوع ما لم يتم خلاص المستحقات.
وبسؤاله عن قائمة المغادرين قال أن عديد الركائز تنتهي عقودهم بنهاية شهر جوان وذكر من بينهم العياري، بن عزيزة ، بن ابراهيم، قشي وسعيد في حين تتواصل عقود البعض الآخر مثل العقربي، عطية والنفطي.
مرة أخرى
وفي انتظار وصول الدعم المادي أعلن رئيس الجمعية غسان المرزوقي مرة أخرى عن قرار استقالته وهو أمر ما يطرح أكثر من تساؤل فقد استقال الرئيس أكثر من مرة دون تفعيل لاستقالته بالطرق الرسمية أي عن طريق الكتابة العامة للفريق.

رؤوف
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