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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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أخبــــار اتحاد بن قردان.. عزم على إسعاد الأنصار وغياب الأجانب يزعج السليمي  
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كرة القدم
أخبــــار اتحاد بن قردان.. عزم على إسعاد الأنصار وغياب الأجانب يزعج السليمي  
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

يخوض اليوم اتحاد بن قردان واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم عندما يلاقي في سهرة رمضانية فريق قوافل قفصة في لقاء « الباراج « من أجل الفوز بمقعد بالرابطة الأولي وباعتبار أن اللقاء سيدور بملعب رادس فإن زملاء الطرابلسي تحولوا منذ يومين إلى جهة قمرت أين دخلوا في تربص خاطف استعدادا لهذه المواجهة التي اعتبرها المدرب سمير السليمي صعبة بالنظر إلى الحضور الجيد للقوافل في الجولات الأخيرة في مرحلة البلاي أوف للرابطة الثانية.
السليمي اكد لـ»الشروق» أن فريقه جاهز لكل السيناريوهات وان ما قام به الاتحاد طوال مرحلة الإياب لابد أن يستكمل اليوم بتحقيق الانتصار والاطمئنان على الاتحاد ضمن الكبار .
من جهة أخرى ورغم المسافة الكبيرة بين بن قردان والعاصمة وخصوصيات شهر رمضان المبارك فإن عددا كبيرا من الاحباء سيتحولون إلى ملعب رادس من أجل تقديم الدعم المعنوي للاعبين والإطار الفني 
الإنذار الثالث للرداوي 
تشكيلة الاتحاد اليوم ستشهد غياب بارز للاعب الوسط أحمد الرداوي المتحصل على الإنذار الثالث وكان في الحسبان أن يكون أيمن بن إسماعيل معوضا للرداوي اليوم لكن بقرار من الهيئة وقع أبعاده لأسباب تأديبية 
غياب الأجانب يقلق السليمي 
بقرار من الجامعة سيحرم الاتحاد اليوم من خدمات الثنائي الأجنبي إدريسا كوليبالي ولوا لوا وهو ما أقلق  المدرب سمير السليمي في البداية لكنه وجد في النهاية الحلول اللازمة في خطي الدفاع والهجوم.
التشكيلة المحتملة 
مروان بريك - ياسين بوفالغة - بهاء الدين السلامي - محمد علي الطرابلسي - خالد يحي - بن سالم - شمس الدين الصامتي - حسام الطبوبي -  رفيق المدنيني - لسعد الجزيري - شهاب الزغلامي.

الطاهر الحمروني
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كرة القدم
أخبــــار اتحاد بن قردان.. عزم على إسعاد الأنصار وغياب الأجانب يزعج السليمي  
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

يخوض اليوم اتحاد بن قردان واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم عندما يلاقي في سهرة رمضانية فريق قوافل قفصة في لقاء « الباراج « من أجل الفوز بمقعد بالرابطة الأولي وباعتبار أن اللقاء سيدور بملعب رادس فإن زملاء الطرابلسي تحولوا منذ يومين إلى جهة قمرت أين دخلوا في تربص خاطف استعدادا لهذه المواجهة التي اعتبرها المدرب سمير السليمي صعبة بالنظر إلى الحضور الجيد للقوافل في الجولات الأخيرة في مرحلة البلاي أوف للرابطة الثانية.
السليمي اكد لـ»الشروق» أن فريقه جاهز لكل السيناريوهات وان ما قام به الاتحاد طوال مرحلة الإياب لابد أن يستكمل اليوم بتحقيق الانتصار والاطمئنان على الاتحاد ضمن الكبار .
من جهة أخرى ورغم المسافة الكبيرة بين بن قردان والعاصمة وخصوصيات شهر رمضان المبارك فإن عددا كبيرا من الاحباء سيتحولون إلى ملعب رادس من أجل تقديم الدعم المعنوي للاعبين والإطار الفني 
الإنذار الثالث للرداوي 
تشكيلة الاتحاد اليوم ستشهد غياب بارز للاعب الوسط أحمد الرداوي المتحصل على الإنذار الثالث وكان في الحسبان أن يكون أيمن بن إسماعيل معوضا للرداوي اليوم لكن بقرار من الهيئة وقع أبعاده لأسباب تأديبية 
غياب الأجانب يقلق السليمي 
بقرار من الجامعة سيحرم الاتحاد اليوم من خدمات الثنائي الأجنبي إدريسا كوليبالي ولوا لوا وهو ما أقلق  المدرب سمير السليمي في البداية لكنه وجد في النهاية الحلول اللازمة في خطي الدفاع والهجوم.
التشكيلة المحتملة 
مروان بريك - ياسين بوفالغة - بهاء الدين السلامي - محمد علي الطرابلسي - خالد يحي - بن سالم - شمس الدين الصامتي - حسام الطبوبي -  رفيق المدنيني - لسعد الجزيري - شهاب الزغلامي.

الطاهر الحمروني
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