أخبــــار اتحاد بن قردان.. عزم على إسعاد الأنصار وغياب الأجانب يزعج السليمي  

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18 ماي 2018
يخوض اليوم اتحاد بن قردان واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم عندما يلاقي في سهرة رمضانية فريق قوافل قفصة في لقاء « الباراج « من أجل الفوز بمقعد بالرابطة الأولي وباعتبار أن اللقاء سيدور بملعب رادس فإن زملاء الطرابلسي تحولوا منذ يومين إلى جهة قمرت أين دخلوا في تربص خاطف استعدادا لهذه المواجهة التي اعتبرها المدرب سمير السليمي صعبة بالنظر إلى الحضور الجيد للقوافل في الجولات الأخيرة في مرحلة البلاي أوف للرابطة الثانية.
السليمي اكد لـ»الشروق» أن فريقه جاهز لكل السيناريوهات وان ما قام به الاتحاد طوال مرحلة الإياب لابد أن يستكمل اليوم بتحقيق الانتصار والاطمئنان على الاتحاد ضمن الكبار .
من جهة أخرى ورغم المسافة الكبيرة بين بن قردان والعاصمة وخصوصيات شهر رمضان المبارك فإن عددا كبيرا من الاحباء سيتحولون إلى ملعب رادس من أجل تقديم الدعم المعنوي للاعبين والإطار الفني
الإنذار الثالث للرداوي
تشكيلة الاتحاد اليوم ستشهد غياب بارز للاعب الوسط أحمد الرداوي المتحصل على الإنذار الثالث وكان في الحسبان أن يكون أيمن بن إسماعيل معوضا للرداوي اليوم لكن بقرار من الهيئة وقع أبعاده لأسباب تأديبية
غياب الأجانب يقلق السليمي
بقرار من الجامعة سيحرم الاتحاد اليوم من خدمات الثنائي الأجنبي إدريسا كوليبالي ولوا لوا وهو ما أقلق المدرب سمير السليمي في البداية لكنه وجد في النهاية الحلول اللازمة في خطي الدفاع والهجوم.
التشكيلة المحتملة
مروان بريك - ياسين بوفالغة - بهاء الدين السلامي - محمد علي الطرابلسي - خالد يحي - بن سالم - شمس الدين الصامتي - حسام الطبوبي - رفيق المدنيني - لسعد الجزيري - شهاب الزغلامي.
يخوض اليوم اتحاد بن قردان واحدة من أهم مبارياته هذا الموسم عندما يلاقي في سهرة رمضانية فريق قوافل قفصة في لقاء « الباراج « من أجل الفوز بمقعد بالرابطة الأولي وباعتبار أن اللقاء سيدور بملعب رادس فإن زملاء الطرابلسي تحولوا منذ يومين إلى جهة قمرت أين دخلوا في تربص خاطف استعدادا لهذه المواجهة التي اعتبرها المدرب سمير السليمي صعبة بالنظر إلى الحضور الجيد للقوافل في الجولات الأخيرة في مرحلة البلاي أوف للرابطة الثانية.
السليمي اكد لـ»الشروق» أن فريقه جاهز لكل السيناريوهات وان ما قام به الاتحاد طوال مرحلة الإياب لابد أن يستكمل اليوم بتحقيق الانتصار والاطمئنان على الاتحاد ضمن الكبار .
من جهة أخرى ورغم المسافة الكبيرة بين بن قردان والعاصمة وخصوصيات شهر رمضان المبارك فإن عددا كبيرا من الاحباء سيتحولون إلى ملعب رادس من أجل تقديم الدعم المعنوي للاعبين والإطار الفني
الإنذار الثالث للرداوي
تشكيلة الاتحاد اليوم ستشهد غياب بارز للاعب الوسط أحمد الرداوي المتحصل على الإنذار الثالث وكان في الحسبان أن يكون أيمن بن إسماعيل معوضا للرداوي اليوم لكن بقرار من الهيئة وقع أبعاده لأسباب تأديبية
غياب الأجانب يقلق السليمي
بقرار من الجامعة سيحرم الاتحاد اليوم من خدمات الثنائي الأجنبي إدريسا كوليبالي ولوا لوا وهو ما أقلق المدرب سمير السليمي في البداية لكنه وجد في النهاية الحلول اللازمة في خطي الدفاع والهجوم.
التشكيلة المحتملة
مروان بريك - ياسين بوفالغة - بهاء الدين السلامي - محمد علي الطرابلسي - خالد يحي - بن سالم - شمس الدين الصامتي - حسام الطبوبي - رفيق المدنيني - لسعد الجزيري - شهاب الزغلامي.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018