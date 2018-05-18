رمضان الرياضيين.. اسكندر القصري .. «البريكة» لا تغيب و«حشيشة رمضان» بدعة

أصبح المدرب اسكندر القصري بفضل نجاحه خلال المواسم الأخيرة في كل المحطات التي مر بها سواء ترجي جرجيس، مستقبل قابس أو الاتحاد المنستيري من المدربين المشهود لهم بالكفاءة ومن المطلوبين بقوة للتدريب في عديد الاندية. هذا المدرب الخلوق والمتميز ينزل اليوم ضيفا في ركننا الرمضاني.

أنت والنوم في رمضان؟

أنا رياضي وخلال الشهر الفضيل أو في بقية أشهر السنة فإني أفيق دائما باكرا للقيام ببعض التمارين الرياضية والتمتع بالهواء النقي وأيضا للحفاظ على لياقتي البدنية.

وكيف تمضي يومك ؟

لا شك أن للإنسان نظام حياة يعتمده للمحافظة على التوازنات في مختلف المجالات وأيام رمضان بالنسبة لي لا تختلف عن بقية الأيام فأنا أقضي يومي بين تلبية الاحتياجات العائلية و المهنية و المطالعة و متابعة آخر المستجدات الرياضية و تنمية زادي المعرفي في مجال كرة القدم و مواكبة كل التطورات دون نسيان تخصيص بعض الوقت للراحة و خاصة للخضوع الى قيلولة.

هل تساعد القصري في المطبخ ؟

في الحقيقة يتغير النظام الغذائي نسبيا خلال شهر رمضان و تتنوع الاكلات و شخصيا قد أدخل الى المطبخ في الوقت الضائع مع اقتراب المغرب للمساعدة في بعض الأشياء إن طلب مني أو تتطلب الأمر ذلك.

الأكيد أنك لست من هواة «التمخميخ»؟

أنا أسعى دائما لأن يكون الغذاء متوازنا قليل الزيوت وأحبذ» النواصر» دون اغفال « البريكة» ضيفة هذا الشهر المبجلة التي لا تغيب مطلقا وكذلك الشربة الحارة.

ماذا عن حشيشة رمضان؟

أعتقد أنه لا وجود لما يسمى بـ «حشيشة رمضان» فهذا الشهر الفضيل شهر البركة و التسامح و التحابب و التقارب بريء مما يزعمون و أخلاقنا السمحة تأبى اتباع هذا المسلك و الدخول في خصومات و الخروج عن النص بدعوى « حشيشة رمضان» التي أعتبرها بدعة و محاولة من البعض لتبرير تصرفات غير مقبولة أصلا في كل الأوقات فما بالك في شهر العبادة.

وكيف تقضي سهراتك في هذا الشهر الفضيل؟

ككل التونسيين بعض الوقت مخصص للعائلة و اللمة العائلية خاصة أمام التلفاز وتشدني السلسلات الهزلية و الكاميرا الخفية كما أحرص على أداء صلاة التراويح وبعدها الترويح عن النفس بعض الشيء بلقاء الأصحاب في المقهى و تبادل الحديث حول مختلف المواضيع.

ماهي هواياتك بعيدا عن الرياضة؟

اهتمامي كبير بالجانب الثقافي فالمسرح قريب الى قلبي و كثيرا ما أشاهد الأعمال الجديدة و يروقني الذهاب الى المسرح رغم عدم وجود الوقت الكافي أحيانا كما أن الموسيقي الراقية و الهادفة من اهتماماتي و تطرب أذني و فؤادي.

ما الذي يقلق القصري؟

يقلقني كثيرا الكذب و النفاق و انعدام الأخلاق وهذا بدأ يتفاقم كثيرا في تونس للأسف وخاصة في السياسة و لا بد للسياسيين من أن يبحثوا عن حلول لأزمة الأخلاق التي بدأ يعيشها المجتمع التونسي والتي تمثل مشاكل الرياضة للأسف احدى تجلياتها ولعل آخرها ما وقع في الفينال .

وماذا يسعدك؟

أفرح كثيرا عندما أرى أناسا يعملون بصدق و تفان من أجل خدمة هذه البلاد و مساعدة العباد فخدمة الوطن واجب كل مواطن من أجل الرقي بتونس الى أعلى المراتب و تثبيت الاستقرار و القضاء على الارهاب و الترفيع في نسبة النمو لينعم الجميع بخيرات بلادهم.





حاوره رؤوف عزيز