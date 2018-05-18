أخبار النجم الساحلي .. دعوات الى انهاء «عاصفة الغضب» و«بوخوم» يريد الجمل

نجح النجم في ظرف يومين في الخروج من صورة فريق منهار والانتفاض على واقعه ليحقق انتصارا مستحقا في ثاني جولة دوري أبطال افريقيا متقاسما صدارة المجموعة مع فريق مباهانا سوالا والسيوزيلاي وهو ما يعطيه طموحا شرعيا لإعادة ترتيب بيته والتقدم بثبات نحو ربع النهائي.

تهجم غير مبرر

وجد الفريق في انتظاره أول أمس بالملعب الاولمبي بسوسة «عاصفة غضب» غير مسبوقة جاءت لتحمل جميع اللاعبين وكذلك رئيس الجمعية مسؤولية خيبة كأس الجمهورية ونعتقد انه من حق الاحباء لوم اللاعبين بسبب تواضع مردودهم ولكن ذلك لا يبرر التهجم عليهم لفظيا ورشقهم قبل وأثناء وبعد مباراتهم ضد زيسكو يونايتد بشتى أنواع المقذوفات والشماريخ. ومن المؤكد كذلك ان الهجوم الذي طال رئيس الجمعية رضا شرف الدين لا ينبغي ان يزيد عن حده مهما كانت الأخطاء والمؤاخذات.

دعوة الى «التهدئة»

في أعقاب الاحداث التي عاشتها ليلة اول أمس مدرجات الملعب الاولمبي بسوسة دعت مختلف الاصوات الحكيمة في النجم عبر جميع قنوات الاتصال وخاصة الفايسبوك الى «التهدئة» والتعقل والالتفاف حول الفريق الذي يبقى في أمس الحاجة الى مساندة جماهيره وتوحيد صفوفه وتعاون جميع مسؤوليه ليتجاوز أزمته.

ماذا بعد؟

الأكيد ان انتصار أول أمس سيساعد الفريق على لملمة الجراح والوقوف بثبات على رجليه لمواجهة المرحلة القادمة... النجم ليس فارغا تماما كما يصوّره البعض وما ينقصه هو انتدابات من الحجم الثقيل والانضباط والعين التي تحسن الاختيار وهي عناصر يمكن توفرها و اصلاح الوضع.

تصريح مدوّ لمضوي

في تصريح مدوّ أدلى به عقب مباراة فريقه ضد زيسكو يونايتد الزمبي أكد المدرب الجزائري خير الدين مضوي ان فريقه حقق انتصارا مستحقا على منافس لم يكن معروفا وفي أجواء متوترة وصعبة للغاية حيث أثرت ردة فعل الجمهور الغاضب على أداء اللاعبين.

وحول مصيره في النجم عقب الخيبة المريرة في نهائي كأس الجمهورية أوضح انه ستكون هناك عملية تقييم للمرحلة التي أشرف فيها على حظوظ الفريق والقرار يبقى بيد إدارة النادي التي تم اعلامها بأن المجموعة في حاجة ماسة لانتدابات في مراكز معينة لمواجهة عديد الاستحقاقات في الموسم القادم... مدرب النجم أنهى تصريحه بالقول: «النجم تألق على الصعيد الافريقي لكن على المستوى المحلي عانى من الفساد الرياضي في الكرة التونسية وهو فساد أضرّ بالفريق وصمتت عنه الصحافة».

عرض من «بوخوم» للجمل

على هامش مباراة الجولة الثانية لدوري مجموعات رابطة ابطال افريقيا ذكرت بعض المصادر في إدارة النجم ان مواجهة زيسكو يونايتد الزمبي قد تكون بمثابة الظهور الأخير للمدافع المحوري عمار الجمل مع فريق جوهرة الساحل بعد تلقيه لعرض من نادي بوخوم الألماني المنتمي للدرجة الثانية في البطولة الألمانية... نفس المصدر أوضح أن النادي الألماني ابدى استعداده لمناقشة القيمة المالية لهذا اللاعب مع إدارة النجم التي لم تكشف عن موقفها من هذا العرض.





محمد باللطيف