أخبار الترجي الرياضي .. عرض قطري للذوادي والهيئة تنكبّ على ملف الانتدابات

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أنهى فريق باب سويقة موسمه المحلي بتتويج ثاني على التوالي ببطولة تونس وقدّم المطلوب في المسابقة الافريقية وتصدّر مجموعته بعد اولى جولتين رغم كثرة الاصابات في صفوف لاعبيه وتعدد الغيابات.
الاطار الفني منح اللاعبين راحة مطولة نسبيا لإسترجاع الأنفاس قبل استئناف التحضيرات في آخر شهر ماي الجاري استعدادا لباقي الجولات في دور المجموعات في المسابقة الافريقية والتي يستهلها الترجي باستضافة كامبالا سيتي في ملعب رادس في اوت المقبل الى جانب البطولة العربية.
ملف التعزيزات
تنكبّ هيئة الفريق مع دخول اللاعبين في فترة الراحة، على دراسة ملفات التعزيزات التي يجب القيام بها خلال الميركاتو الصيفي حتى يكون الفريق قادر على المراهنة بجدية على اللقب الافريقي في موسم الاحتفالات بالمائوية. أهل القرار في فريق باب سويقة يدركون جيدا ان المجموعة الحالية لا يمكنها الصمود طويلا في المسابقة الافريقية وبالتالي فالانتدابات باتت أكثر من ضرورية وخاصة على مستوى الدفاع والهجوم. رئيس النادي حمدي المدب يشرف بنفسه على هذا الملف بعد ان بدأ البحث عن اللاعبين المرغوب فيهم منذ مدّة ومن المنتظر ان يشرع المدّب قريبا في الانتدابات الفعلية حتى يكون للوافدين الجدد فرصة المشاركة في تحضيرات الفريق.
طلبات بن يحيى
يدرك مدرب الترجي خالد بن يحيى ان المجموعة الحالية الموضوعة تحت تصرفه تستوجب بعض التعزيزات على مستوى بعض المراكز، كما ان بن يحيى يرفض مطلقا التفريط في اي لاعب في الفترة الحالية مهما كانت الاغراءات المالية والمحافظة على الموجود وتطعيمه بلاعبين جدد. بن يحيى يرغب بشدة في لاعبين اثنين في المحور لمعاضدة المشاني والطالبي والذوادي وتجاوز ازمة الاصابات، ويرغب بن يحيى بشدة في الظفر بخدمات أيمن بن محمود مدافع الملعب القابسي والذي اشرف على تدريبه سابقا ويعرف جيدا انه يمثل مستقبل لاعب واعد في الدفاع ولا يمكن ان يكلف خزينة النادي الكثير على خلاف مرياح النادي الصفاقسي الذي تبدو طلبات فريقه المالية مشطة الى جانب رغبة اللاعب في الاحتراف خارج تونس بدعم من مدرب المنتخب الوطني نبيل معلول. اما الخط الأمامي فيستوجب بدوره التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع في ظلّ تكرر اصابات الخنيسي وعجز الجويني عن اقناع الاطار الفني.
عرض قطري للذوادي
تلقت إدارة الترجي عرضا رسميا من نادي قطر القطري لانتداب المدافع شمس الدين الذوادي لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة، ولئن لم تبد ادارة فريق باب سويقة موقفها النهائي من هذا المقترح، فإن اللاعب اسرّ للمقربين منه انه يرغب في تغيير الاجواء وخوض تجربة قصيرة في البطولة الخليجية على غرار من سبقوه من الترجي مثل فرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف. الترجي يرغب بدوره في الظفر بلاعبين اثنين على الاقل في قلب الدفاع بعد معاناة الفريق الطويلة مع الضعف الدفاعي، وان توصل الترجي الى ايجاد البديل للذوادي فإنه قد يسمح للاعبه بخوض تجربة احترافية.
أنهى فريق باب سويقة موسمه المحلي بتتويج ثاني على التوالي ببطولة تونس وقدّم المطلوب في المسابقة الافريقية وتصدّر مجموعته بعد اولى جولتين رغم كثرة الاصابات في صفوف لاعبيه وتعدد الغيابات.
الاطار الفني منح اللاعبين راحة مطولة نسبيا لإسترجاع الأنفاس قبل استئناف التحضيرات في آخر شهر ماي الجاري استعدادا لباقي الجولات في دور المجموعات في المسابقة الافريقية والتي يستهلها الترجي باستضافة كامبالا سيتي في ملعب رادس في اوت المقبل الى جانب البطولة العربية.
ملف التعزيزات
تنكبّ هيئة الفريق مع دخول اللاعبين في فترة الراحة، على دراسة ملفات التعزيزات التي يجب القيام بها خلال الميركاتو الصيفي حتى يكون الفريق قادر على المراهنة بجدية على اللقب الافريقي في موسم الاحتفالات بالمائوية. أهل القرار في فريق باب سويقة يدركون جيدا ان المجموعة الحالية لا يمكنها الصمود طويلا في المسابقة الافريقية وبالتالي فالانتدابات باتت أكثر من ضرورية وخاصة على مستوى الدفاع والهجوم. رئيس النادي حمدي المدب يشرف بنفسه على هذا الملف بعد ان بدأ البحث عن اللاعبين المرغوب فيهم منذ مدّة ومن المنتظر ان يشرع المدّب قريبا في الانتدابات الفعلية حتى يكون للوافدين الجدد فرصة المشاركة في تحضيرات الفريق.
طلبات بن يحيى
يدرك مدرب الترجي خالد بن يحيى ان المجموعة الحالية الموضوعة تحت تصرفه تستوجب بعض التعزيزات على مستوى بعض المراكز، كما ان بن يحيى يرفض مطلقا التفريط في اي لاعب في الفترة الحالية مهما كانت الاغراءات المالية والمحافظة على الموجود وتطعيمه بلاعبين جدد. بن يحيى يرغب بشدة في لاعبين اثنين في المحور لمعاضدة المشاني والطالبي والذوادي وتجاوز ازمة الاصابات، ويرغب بن يحيى بشدة في الظفر بخدمات أيمن بن محمود مدافع الملعب القابسي والذي اشرف على تدريبه سابقا ويعرف جيدا انه يمثل مستقبل لاعب واعد في الدفاع ولا يمكن ان يكلف خزينة النادي الكثير على خلاف مرياح النادي الصفاقسي الذي تبدو طلبات فريقه المالية مشطة الى جانب رغبة اللاعب في الاحتراف خارج تونس بدعم من مدرب المنتخب الوطني نبيل معلول. اما الخط الأمامي فيستوجب بدوره التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع في ظلّ تكرر اصابات الخنيسي وعجز الجويني عن اقناع الاطار الفني.
عرض قطري للذوادي
تلقت إدارة الترجي عرضا رسميا من نادي قطر القطري لانتداب المدافع شمس الدين الذوادي لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة، ولئن لم تبد ادارة فريق باب سويقة موقفها النهائي من هذا المقترح، فإن اللاعب اسرّ للمقربين منه انه يرغب في تغيير الاجواء وخوض تجربة قصيرة في البطولة الخليجية على غرار من سبقوه من الترجي مثل فرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف. الترجي يرغب بدوره في الظفر بلاعبين اثنين على الاقل في قلب الدفاع بعد معاناة الفريق الطويلة مع الضعف الدفاعي، وان توصل الترجي الى ايجاد البديل للذوادي فإنه قد يسمح للاعبه بخوض تجربة احترافية.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018