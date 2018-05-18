أخبار كرة اليد ...علولو يخلف قندورة في الإفريقي..ومنزل تميم يحتج

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قررت الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي اقالة حسين قندورة من رئاسة فرع كرة اليد وتكليف علي علولو بالإشراف على فريق أكابر كرة اليد في ما تبقى من الموسم الرياضي الحالي. وكانت الهيئة التسييرية قد اصدرت بيانا في الغرض دون توضيح اسباب الاقالة مع العلم بان موسم فرع كرة اليد كان من أسوإ المواسم وغابت عنه الالقاب في كل الاصناف تقريبا.
منزل تميم يرفض ويتهم
أكد رئيس اتحاد منزل تميم عبد الرحيم المنصوري لـ»الشروق « ان هيئة الاتحاد قررت تعليق نشاط فريقها في البطولة احتجاجا على تغيير موعد مقابلتي الجولة الرابعة لمجموعة تفادي النزول من يوم السبت الى يوم الاحد دون استشارة الفريقين المستضيفين اتحاد منزل تميم الذي سيستقبل بعث بني خيار، ونادي هيبون الذي يستقبل جمعية الحمامات. وأكد المنصوري ان فريقه اصبح مستهدفا واتهم الرابطة والجامعة بالسعي لخدمة فرق منافسة على تفادي النزول مبرزا ان تأجيل المقابلتين سببه تمكين جمعية الحمامات من استعادة لاعبها الانغولي الذي يعود الى تونس يوم الجمعة القادم. وقال المنصوري ان اتحاد منزل تميم لن يلعب المباراة يوم الاحد وهو متمسك بالتاريخ المعين مسبقا من طرف الرابطة وهو يوم الجمعة.
مستشهر جديد للجامعة
نظمت جامعة كرة اليد ندوة صحفية اعلنت خلالها عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة عالمية شهيرة في تزويد الفرق والمنتخبات بالراتنج او ما يعرف لدى المختصين في كرة اليد بـ»la résine « وهي ايضا المادة اللاصقة التي يستعملها لاعب كرة اليد لتفادي انزلاق الكرة من اليد.
وحضر رئيس الجامعة مراد المستيري مرفوقا بماهر بن عثمان وريحان صفر واللاعبين مكرم الميساوي وكمال العلويني وطبعا ممثلي الشركة يتقدمهم الوجه الرياضي المعروف قيس البدوي الذي امضى الاتفاقية مع الجامعة والتي تمتد الى غاية 2021.
وعكة صحية للجمل
تعرض العضو الجامعي احمد الجمل لوعكة صحية مفاجئة ألزمته الاقامة في احدى المصحات وقد وجد الجمل تضامنا كبيرا مع كافة مكونات عائلة كرة اليد ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة الى ممارسة نشاطه الطبيعي.
قررت الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي اقالة حسين قندورة من رئاسة فرع كرة اليد وتكليف علي علولو بالإشراف على فريق أكابر كرة اليد في ما تبقى من الموسم الرياضي الحالي. وكانت الهيئة التسييرية قد اصدرت بيانا في الغرض دون توضيح اسباب الاقالة مع العلم بان موسم فرع كرة اليد كان من أسوإ المواسم وغابت عنه الالقاب في كل الاصناف تقريبا.
منزل تميم يرفض ويتهم
أكد رئيس اتحاد منزل تميم عبد الرحيم المنصوري لـ»الشروق « ان هيئة الاتحاد قررت تعليق نشاط فريقها في البطولة احتجاجا على تغيير موعد مقابلتي الجولة الرابعة لمجموعة تفادي النزول من يوم السبت الى يوم الاحد دون استشارة الفريقين المستضيفين اتحاد منزل تميم الذي سيستقبل بعث بني خيار، ونادي هيبون الذي يستقبل جمعية الحمامات. وأكد المنصوري ان فريقه اصبح مستهدفا واتهم الرابطة والجامعة بالسعي لخدمة فرق منافسة على تفادي النزول مبرزا ان تأجيل المقابلتين سببه تمكين جمعية الحمامات من استعادة لاعبها الانغولي الذي يعود الى تونس يوم الجمعة القادم. وقال المنصوري ان اتحاد منزل تميم لن يلعب المباراة يوم الاحد وهو متمسك بالتاريخ المعين مسبقا من طرف الرابطة وهو يوم الجمعة.
مستشهر جديد للجامعة
نظمت جامعة كرة اليد ندوة صحفية اعلنت خلالها عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة عالمية شهيرة في تزويد الفرق والمنتخبات بالراتنج او ما يعرف لدى المختصين في كرة اليد بـ»la résine « وهي ايضا المادة اللاصقة التي يستعملها لاعب كرة اليد لتفادي انزلاق الكرة من اليد.
وحضر رئيس الجامعة مراد المستيري مرفوقا بماهر بن عثمان وريحان صفر واللاعبين مكرم الميساوي وكمال العلويني وطبعا ممثلي الشركة يتقدمهم الوجه الرياضي المعروف قيس البدوي الذي امضى الاتفاقية مع الجامعة والتي تمتد الى غاية 2021.
وعكة صحية للجمل
تعرض العضو الجامعي احمد الجمل لوعكة صحية مفاجئة ألزمته الاقامة في احدى المصحات وقد وجد الجمل تضامنا كبيرا مع كافة مكونات عائلة كرة اليد ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة الى ممارسة نشاطه الطبيعي.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-