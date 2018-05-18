أخبار كرة اليد ...علولو يخلف قندورة في الإفريقي..ومنزل تميم يحتج

قررت الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي اقالة حسين قندورة من رئاسة فرع كرة اليد وتكليف علي علولو بالإشراف على فريق أكابر كرة اليد في ما تبقى من الموسم الرياضي الحالي. وكانت الهيئة التسييرية قد اصدرت بيانا في الغرض دون توضيح اسباب الاقالة مع العلم بان موسم فرع كرة اليد كان من أسوإ المواسم وغابت عنه الالقاب في كل الاصناف تقريبا.

منزل تميم يرفض ويتهم

أكد رئيس اتحاد منزل تميم عبد الرحيم المنصوري لـ»الشروق « ان هيئة الاتحاد قررت تعليق نشاط فريقها في البطولة احتجاجا على تغيير موعد مقابلتي الجولة الرابعة لمجموعة تفادي النزول من يوم السبت الى يوم الاحد دون استشارة الفريقين المستضيفين اتحاد منزل تميم الذي سيستقبل بعث بني خيار، ونادي هيبون الذي يستقبل جمعية الحمامات. وأكد المنصوري ان فريقه اصبح مستهدفا واتهم الرابطة والجامعة بالسعي لخدمة فرق منافسة على تفادي النزول مبرزا ان تأجيل المقابلتين سببه تمكين جمعية الحمامات من استعادة لاعبها الانغولي الذي يعود الى تونس يوم الجمعة القادم. وقال المنصوري ان اتحاد منزل تميم لن يلعب المباراة يوم الاحد وهو متمسك بالتاريخ المعين مسبقا من طرف الرابطة وهو يوم الجمعة.

مستشهر جديد للجامعة

نظمت جامعة كرة اليد ندوة صحفية اعلنت خلالها عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة عالمية شهيرة في تزويد الفرق والمنتخبات بالراتنج او ما يعرف لدى المختصين في كرة اليد بـ»la résine « وهي ايضا المادة اللاصقة التي يستعملها لاعب كرة اليد لتفادي انزلاق الكرة من اليد.

وحضر رئيس الجامعة مراد المستيري مرفوقا بماهر بن عثمان وريحان صفر واللاعبين مكرم الميساوي وكمال العلويني وطبعا ممثلي الشركة يتقدمهم الوجه الرياضي المعروف قيس البدوي الذي امضى الاتفاقية مع الجامعة والتي تمتد الى غاية 2021.

وعكة صحية للجمل

تعرض العضو الجامعي احمد الجمل لوعكة صحية مفاجئة ألزمته الاقامة في احدى المصحات وقد وجد الجمل تضامنا كبيرا مع كافة مكونات عائلة كرة اليد ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة الى ممارسة نشاطه الطبيعي.





منير الزوابي