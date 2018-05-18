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كرة القدم
صرف مستحقات اللاعبين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

يستأنف النادي الإفريقي مساء اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الجولة الثانية من الكأس العربية التي ستجمعه بعد غد الأحد بفريق الوئام الموريتاني الذي سبق له أن واجه الترجي الرياضي قبل أسابيع في الدور الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وينهي الأحمر والأبيض مشاركته في الدورة الترشيحية للكأس العربية بملاقاة النجمة اللبناني لكن الثابت أن تأهل أبناء كمال القلصي إلى الدور المقبل سيكون مرتبطا بنتيجة ملاقاته لفريق الفيصلي السعودي.
وفي سياق متصل تأكدت عودة النادي الإفريقي إلى تونس يوم 25 ماي الجاري أي قبل يومين من انعقاد الجلسة العامة الانتخابية.
صرف مستحقات
ينتظر أن تكون حسابات لاعبي النادي الإفريقي قد انتعشت يوم أمس بوصول أجور شهر ماي بعد أن تمكن الفريق من استخلاص بعض العائدات الاشهارية خاصة من شركة الاتصالات المتعاقدة مع النادي الإفريقي.
الهيئة التسييرية أكدت للاعبين قبل السفر إلى جدة أن التحويل قد حصل ليستظهر للاعبين بوثائق تثبت إجراء العملية وهو ما من شأنه أن يكون تسوية مهمة للمعنويات في دورة ترشيحية ليست سهلة.

محمد عبدلي
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يستأنف النادي الإفريقي مساء اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الجولة الثانية من الكأس العربية التي ستجمعه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
كرة القدم
صرف مستحقات اللاعبين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

يستأنف النادي الإفريقي مساء اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الجولة الثانية من الكأس العربية التي ستجمعه بعد غد الأحد بفريق الوئام الموريتاني الذي سبق له أن واجه الترجي الرياضي قبل أسابيع في الدور الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وينهي الأحمر والأبيض مشاركته في الدورة الترشيحية للكأس العربية بملاقاة النجمة اللبناني لكن الثابت أن تأهل أبناء كمال القلصي إلى الدور المقبل سيكون مرتبطا بنتيجة ملاقاته لفريق الفيصلي السعودي.
وفي سياق متصل تأكدت عودة النادي الإفريقي إلى تونس يوم 25 ماي الجاري أي قبل يومين من انعقاد الجلسة العامة الانتخابية.
صرف مستحقات
ينتظر أن تكون حسابات لاعبي النادي الإفريقي قد انتعشت يوم أمس بوصول أجور شهر ماي بعد أن تمكن الفريق من استخلاص بعض العائدات الاشهارية خاصة من شركة الاتصالات المتعاقدة مع النادي الإفريقي.
الهيئة التسييرية أكدت للاعبين قبل السفر إلى جدة أن التحويل قد حصل ليستظهر للاعبين بوثائق تثبت إجراء العملية وهو ما من شأنه أن يكون تسوية مهمة للمعنويات في دورة ترشيحية ليست سهلة.

محمد عبدلي
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18 ماي 2018 السّاعة 21:00
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