صرف مستحقات اللاعبين

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يستأنف النادي الإفريقي مساء اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الجولة الثانية من الكأس العربية التي ستجمعه بعد غد الأحد بفريق الوئام الموريتاني الذي سبق له أن واجه الترجي الرياضي قبل أسابيع في الدور الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وينهي الأحمر والأبيض مشاركته في الدورة الترشيحية للكأس العربية بملاقاة النجمة اللبناني لكن الثابت أن تأهل أبناء كمال القلصي إلى الدور المقبل سيكون مرتبطا بنتيجة ملاقاته لفريق الفيصلي السعودي.
وفي سياق متصل تأكدت عودة النادي الإفريقي إلى تونس يوم 25 ماي الجاري أي قبل يومين من انعقاد الجلسة العامة الانتخابية.
صرف مستحقات
ينتظر أن تكون حسابات لاعبي النادي الإفريقي قد انتعشت يوم أمس بوصول أجور شهر ماي بعد أن تمكن الفريق من استخلاص بعض العائدات الاشهارية خاصة من شركة الاتصالات المتعاقدة مع النادي الإفريقي.
الهيئة التسييرية أكدت للاعبين قبل السفر إلى جدة أن التحويل قد حصل ليستظهر للاعبين بوثائق تثبت إجراء العملية وهو ما من شأنه أن يكون تسوية مهمة للمعنويات في دورة ترشيحية ليست سهلة.
يستأنف النادي الإفريقي مساء اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الجولة الثانية من الكأس العربية التي ستجمعه بعد غد الأحد بفريق الوئام الموريتاني الذي سبق له أن واجه الترجي الرياضي قبل أسابيع في الدور الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وينهي الأحمر والأبيض مشاركته في الدورة الترشيحية للكأس العربية بملاقاة النجمة اللبناني لكن الثابت أن تأهل أبناء كمال القلصي إلى الدور المقبل سيكون مرتبطا بنتيجة ملاقاته لفريق الفيصلي السعودي.
وفي سياق متصل تأكدت عودة النادي الإفريقي إلى تونس يوم 25 ماي الجاري أي قبل يومين من انعقاد الجلسة العامة الانتخابية.
صرف مستحقات
ينتظر أن تكون حسابات لاعبي النادي الإفريقي قد انتعشت يوم أمس بوصول أجور شهر ماي بعد أن تمكن الفريق من استخلاص بعض العائدات الاشهارية خاصة من شركة الاتصالات المتعاقدة مع النادي الإفريقي.
الهيئة التسييرية أكدت للاعبين قبل السفر إلى جدة أن التحويل قد حصل ليستظهر للاعبين بوثائق تثبت إجراء العملية وهو ما من شأنه أن يكون تسوية مهمة للمعنويات في دورة ترشيحية ليست سهلة.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018