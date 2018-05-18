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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يماطل ومدرب إسباني على الخط
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يماطل ومدرب إسباني على الخط
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

تأكد لدينا ان الهيئة المديرة اغلقت نهائيا باب التفاوض مع المدرب الفرنسي روجي لومار بعد ان تبيّن انه غير جاد وواصل مماطلته للمسؤولين ومراوغاته دون الكشف عن موقفه النهائي وحسب المعلومات التي وصلتنا فمن الاسباب التي دفعته للتململ عدم رغبة زوجته في الاقامة في صفاقس وهكذا وبعد طول انتظار أصبح لومار خارج حسابات النادي.

مدرب إسباني على الخط
التزامات النادي الصفاقسي افريقيا واقليميا باعتبار انه على ابواب خوض مباراة هامة في البطولة العربية ستجمعه يوم 4 اوت القادم بفريق النفط العراقي تفرض عليه التعاقد مع مدرب كبير في اقرب الآجال لتحضير الفريق للمسابقة المذكورة آنفا فضلا عن بطولة وكاس تونس للعام القادم وحسب مصدر مسؤول اتصل النادي الصفاقسي بالمدرب الاسباني المعروف «بينيتو فلورو» الذي سبق له ان درب ريال مدريد في التسعينات وتحصل معه سنة 1993 على كاسي العرش والسوبر الاسباني وهو موجود ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب المنتخب الكاميروني ويبلغ هذا المدرب من العمر 68 سنة وله سجل ثري في التدريب ويبقى السؤال المطروح هل سينجح النادي الصفاقسي في ترويضه والتعاقد معه وجلبه الى صفاقس؟
اختبار 4 لاعبين من النخبة
الى جانب اللاعبين الذين اعارهم النادي الصفاقسي في «الميركاتو» الشتوي الماضي الى فرق اخرى والذين سينضمون للمجموعة عند انطلاق التحضيرات بعد اسبوع من الان هناك 4 لاعبين من فريق النخبة صعدوا آليا لفريق الاكابر بسبب عامل السن سيتم وضعهم على ذمة المدرب الجديد لاختبارهم والحكم عليهم نهائيا اما بالبقاء او تسريحهم الى فرق اخرى وهؤلاء اللاعبين هم المنجي اللجمي والعربي المقعدي وحكيم الهمامي ومحمد بلحاج.

نورالدين البكوش
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أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يماطل ومدرب إسباني على الخط
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تأكد لدينا ان الهيئة المديرة اغلقت نهائيا باب التفاوض مع المدرب الفرنسي روجي لومار بعد ان تبيّن انه غير جاد...
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يماطل ومدرب إسباني على الخط
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

تأكد لدينا ان الهيئة المديرة اغلقت نهائيا باب التفاوض مع المدرب الفرنسي روجي لومار بعد ان تبيّن انه غير جاد وواصل مماطلته للمسؤولين ومراوغاته دون الكشف عن موقفه النهائي وحسب المعلومات التي وصلتنا فمن الاسباب التي دفعته للتململ عدم رغبة زوجته في الاقامة في صفاقس وهكذا وبعد طول انتظار أصبح لومار خارج حسابات النادي.

مدرب إسباني على الخط
التزامات النادي الصفاقسي افريقيا واقليميا باعتبار انه على ابواب خوض مباراة هامة في البطولة العربية ستجمعه يوم 4 اوت القادم بفريق النفط العراقي تفرض عليه التعاقد مع مدرب كبير في اقرب الآجال لتحضير الفريق للمسابقة المذكورة آنفا فضلا عن بطولة وكاس تونس للعام القادم وحسب مصدر مسؤول اتصل النادي الصفاقسي بالمدرب الاسباني المعروف «بينيتو فلورو» الذي سبق له ان درب ريال مدريد في التسعينات وتحصل معه سنة 1993 على كاسي العرش والسوبر الاسباني وهو موجود ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب المنتخب الكاميروني ويبلغ هذا المدرب من العمر 68 سنة وله سجل ثري في التدريب ويبقى السؤال المطروح هل سينجح النادي الصفاقسي في ترويضه والتعاقد معه وجلبه الى صفاقس؟
اختبار 4 لاعبين من النخبة
الى جانب اللاعبين الذين اعارهم النادي الصفاقسي في «الميركاتو» الشتوي الماضي الى فرق اخرى والذين سينضمون للمجموعة عند انطلاق التحضيرات بعد اسبوع من الان هناك 4 لاعبين من فريق النخبة صعدوا آليا لفريق الاكابر بسبب عامل السن سيتم وضعهم على ذمة المدرب الجديد لاختبارهم والحكم عليهم نهائيا اما بالبقاء او تسريحهم الى فرق اخرى وهؤلاء اللاعبين هم المنجي اللجمي والعربي المقعدي وحكيم الهمامي ومحمد بلحاج.

نورالدين البكوش
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حكايتنا مع المونديال .. اسكندر السويح .. هدف تاريخي أمام رومانيا... وخروج من الباب الصغير
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
ضيف ركن «حكايتنا مع المونديال « هو اللاعب اسكندر السويح وهو من مواليد 20 نوفمبر 1972 بصفاقس ...شغل خطة صانع العاب...
المزيد >>
أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يماطل ومدرب إسباني على الخط
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تأكد لدينا ان الهيئة المديرة اغلقت نهائيا باب التفاوض مع المدرب الفرنسي روجي لومار بعد ان تبيّن انه غير جاد...
المزيد >>
صرف مستحقات اللاعبين
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
يستأنف النادي الإفريقي مساء اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الجولة الثانية من الكأس العربية التي ستجمعه...
المزيد >>
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النوري الصل
القدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
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