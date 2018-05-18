أخبار النادي الصفاقسي.. لومار يماطل ومدرب إسباني على الخط

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18 ماي 2018
تأكد لدينا ان الهيئة المديرة اغلقت نهائيا باب التفاوض مع المدرب الفرنسي روجي لومار بعد ان تبيّن انه غير جاد وواصل مماطلته للمسؤولين ومراوغاته دون الكشف عن موقفه النهائي وحسب المعلومات التي وصلتنا فمن الاسباب التي دفعته للتململ عدم رغبة زوجته في الاقامة في صفاقس وهكذا وبعد طول انتظار أصبح لومار خارج حسابات النادي.
مدرب إسباني على الخط
التزامات النادي الصفاقسي افريقيا واقليميا باعتبار انه على ابواب خوض مباراة هامة في البطولة العربية ستجمعه يوم 4 اوت القادم بفريق النفط العراقي تفرض عليه التعاقد مع مدرب كبير في اقرب الآجال لتحضير الفريق للمسابقة المذكورة آنفا فضلا عن بطولة وكاس تونس للعام القادم وحسب مصدر مسؤول اتصل النادي الصفاقسي بالمدرب الاسباني المعروف «بينيتو فلورو» الذي سبق له ان درب ريال مدريد في التسعينات وتحصل معه سنة 1993 على كاسي العرش والسوبر الاسباني وهو موجود ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب المنتخب الكاميروني ويبلغ هذا المدرب من العمر 68 سنة وله سجل ثري في التدريب ويبقى السؤال المطروح هل سينجح النادي الصفاقسي في ترويضه والتعاقد معه وجلبه الى صفاقس؟
اختبار 4 لاعبين من النخبة
الى جانب اللاعبين الذين اعارهم النادي الصفاقسي في «الميركاتو» الشتوي الماضي الى فرق اخرى والذين سينضمون للمجموعة عند انطلاق التحضيرات بعد اسبوع من الان هناك 4 لاعبين من فريق النخبة صعدوا آليا لفريق الاكابر بسبب عامل السن سيتم وضعهم على ذمة المدرب الجديد لاختبارهم والحكم عليهم نهائيا اما بالبقاء او تسريحهم الى فرق اخرى وهؤلاء اللاعبين هم المنجي اللجمي والعربي المقعدي وحكيم الهمامي ومحمد بلحاج.
تأكد لدينا ان الهيئة المديرة اغلقت نهائيا باب التفاوض مع المدرب الفرنسي روجي لومار بعد ان تبيّن انه غير جاد وواصل مماطلته للمسؤولين ومراوغاته دون الكشف عن موقفه النهائي وحسب المعلومات التي وصلتنا فمن الاسباب التي دفعته للتململ عدم رغبة زوجته في الاقامة في صفاقس وهكذا وبعد طول انتظار أصبح لومار خارج حسابات النادي.
مدرب إسباني على الخط
التزامات النادي الصفاقسي افريقيا واقليميا باعتبار انه على ابواب خوض مباراة هامة في البطولة العربية ستجمعه يوم 4 اوت القادم بفريق النفط العراقي تفرض عليه التعاقد مع مدرب كبير في اقرب الآجال لتحضير الفريق للمسابقة المذكورة آنفا فضلا عن بطولة وكاس تونس للعام القادم وحسب مصدر مسؤول اتصل النادي الصفاقسي بالمدرب الاسباني المعروف «بينيتو فلورو» الذي سبق له ان درب ريال مدريد في التسعينات وتحصل معه سنة 1993 على كاسي العرش والسوبر الاسباني وهو موجود ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب المنتخب الكاميروني ويبلغ هذا المدرب من العمر 68 سنة وله سجل ثري في التدريب ويبقى السؤال المطروح هل سينجح النادي الصفاقسي في ترويضه والتعاقد معه وجلبه الى صفاقس؟
اختبار 4 لاعبين من النخبة
الى جانب اللاعبين الذين اعارهم النادي الصفاقسي في «الميركاتو» الشتوي الماضي الى فرق اخرى والذين سينضمون للمجموعة عند انطلاق التحضيرات بعد اسبوع من الان هناك 4 لاعبين من فريق النخبة صعدوا آليا لفريق الاكابر بسبب عامل السن سيتم وضعهم على ذمة المدرب الجديد لاختبارهم والحكم عليهم نهائيا اما بالبقاء او تسريحهم الى فرق اخرى وهؤلاء اللاعبين هم المنجي اللجمي والعربي المقعدي وحكيم الهمامي ومحمد بلحاج.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018