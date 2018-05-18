حكايتنا مع المونديال .. اسكندر السويح .. هدف تاريخي أمام رومانيا... وخروج من الباب الصغير

ضيف ركن «حكايتنا مع المونديال « هو اللاعب اسكندر السويح وهو من مواليد 20 نوفمبر 1972 بصفاقس ...شغل خطة صانع العاب ولعب مع النادي الصفاقسي منذ صغره ونشط مع الاكابر من 1992 الى 2001 وحصد الثنائي سنة 95.

خاض السويح كأس افريقيا للأمم سنة 1994 مع المنتخب ولكن كانت النتيجة مخيبة للآمال بانسحاب من الدور الاول لكنه كان احد العناصر اللامعة التي ساهمت في بلوغ نهائي امم افريقيا 96 بجنوب افريقيا وفي ترشح المنتخب الى مونديال 1998.

هدف تاريخي

شارك اسكندر السويح مع المنتخب في مونديال 1998 وكان في اوج العطاء وصانع الالعاب الاول حتى في وجود زبير بية والدليل انه لعب مقابلات انقلترا وكولومبيا ورومانيا أساسيا وسجل اسمه ضمن هدافي المنتخب في الكؤوس العالمية التي شارك فيها المنتخب التونسي حيث أمضى الهدف الوحيد في مونديال فرنسا 98 من ضربة جزاء في مرمى رومانيا وقد خاض السويح 28 مباراة دولية مع المنتخب في الفترة الممتدة بين 94 و2002.

4 مواسم في الترجي

التحق السويح بالترجي الرياضي سنة 2001 ولعب معه 4 مواسم قبل ان يقرر الاعتزال اثر خسارته لنهائي كأس تونس امام فريقه السابق النادي الصفاقسي وما يزال انتقال السويح من النادي الصفاقسي للترجي بمثابة اللغز لان جماهير الـ»سي.آس.آس» تعتبر ان شيبوب افتك منها نجمها الاول دون ان يتحصل فريقها على مقابل مالي.

موهبة استثنائية

لا يختلف اثنان في ان السويح يبقى احدى المواهب النادرة التي انجبتها كرة القدم التونسية عبر التاريخ وهو لاعب عرف بفنياته ومراوغاته وتمريراته الحاسمة ويمكن القول انه لم ينحت المسيرة التي تليق بمهاراته وفنياته وهو لاعب كان قادرا على الاحتراف في بطولات اوروبية كبيرة ولكن ذلك لم يحدث بما ان نجم النادي الصفاقسي والترجي والمنتخب غادر ميادين كرة القدم بعد فضيحة تعاطيه للمنشطات أو ما سمي بـ «ملف الشكلاطة».





منير الزوابي