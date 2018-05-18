حكايتنا مع المونديال .. اسكندر السويح .. هدف تاريخي أمام رومانيا... وخروج من الباب الصغير

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ضيف ركن «حكايتنا مع المونديال « هو اللاعب اسكندر السويح وهو من مواليد 20 نوفمبر 1972 بصفاقس ...شغل خطة صانع العاب ولعب مع النادي الصفاقسي منذ صغره ونشط مع الاكابر من 1992 الى 2001 وحصد الثنائي سنة 95.
خاض السويح كأس افريقيا للأمم سنة 1994 مع المنتخب ولكن كانت النتيجة مخيبة للآمال بانسحاب من الدور الاول لكنه كان احد العناصر اللامعة التي ساهمت في بلوغ نهائي امم افريقيا 96 بجنوب افريقيا وفي ترشح المنتخب الى مونديال 1998.
هدف تاريخي
شارك اسكندر السويح مع المنتخب في مونديال 1998 وكان في اوج العطاء وصانع الالعاب الاول حتى في وجود زبير بية والدليل انه لعب مقابلات انقلترا وكولومبيا ورومانيا أساسيا وسجل اسمه ضمن هدافي المنتخب في الكؤوس العالمية التي شارك فيها المنتخب التونسي حيث أمضى الهدف الوحيد في مونديال فرنسا 98 من ضربة جزاء في مرمى رومانيا وقد خاض السويح 28 مباراة دولية مع المنتخب في الفترة الممتدة بين 94 و2002.
4 مواسم في الترجي
التحق السويح بالترجي الرياضي سنة 2001 ولعب معه 4 مواسم قبل ان يقرر الاعتزال اثر خسارته لنهائي كأس تونس امام فريقه السابق النادي الصفاقسي وما يزال انتقال السويح من النادي الصفاقسي للترجي بمثابة اللغز لان جماهير الـ»سي.آس.آس» تعتبر ان شيبوب افتك منها نجمها الاول دون ان يتحصل فريقها على مقابل مالي.
موهبة استثنائية
لا يختلف اثنان في ان السويح يبقى احدى المواهب النادرة التي انجبتها كرة القدم التونسية عبر التاريخ وهو لاعب عرف بفنياته ومراوغاته وتمريراته الحاسمة ويمكن القول انه لم ينحت المسيرة التي تليق بمهاراته وفنياته وهو لاعب كان قادرا على الاحتراف في بطولات اوروبية كبيرة ولكن ذلك لم يحدث بما ان نجم النادي الصفاقسي والترجي والمنتخب غادر ميادين كرة القدم بعد فضيحة تعاطيه للمنشطات أو ما سمي بـ «ملف الشكلاطة».
ضيف ركن «حكايتنا مع المونديال « هو اللاعب اسكندر السويح وهو من مواليد 20 نوفمبر 1972 بصفاقس ...شغل خطة صانع العاب ولعب مع النادي الصفاقسي منذ صغره ونشط مع الاكابر من 1992 الى 2001 وحصد الثنائي سنة 95.
خاض السويح كأس افريقيا للأمم سنة 1994 مع المنتخب ولكن كانت النتيجة مخيبة للآمال بانسحاب من الدور الاول لكنه كان احد العناصر اللامعة التي ساهمت في بلوغ نهائي امم افريقيا 96 بجنوب افريقيا وفي ترشح المنتخب الى مونديال 1998.
هدف تاريخي
شارك اسكندر السويح مع المنتخب في مونديال 1998 وكان في اوج العطاء وصانع الالعاب الاول حتى في وجود زبير بية والدليل انه لعب مقابلات انقلترا وكولومبيا ورومانيا أساسيا وسجل اسمه ضمن هدافي المنتخب في الكؤوس العالمية التي شارك فيها المنتخب التونسي حيث أمضى الهدف الوحيد في مونديال فرنسا 98 من ضربة جزاء في مرمى رومانيا وقد خاض السويح 28 مباراة دولية مع المنتخب في الفترة الممتدة بين 94 و2002.
4 مواسم في الترجي
التحق السويح بالترجي الرياضي سنة 2001 ولعب معه 4 مواسم قبل ان يقرر الاعتزال اثر خسارته لنهائي كأس تونس امام فريقه السابق النادي الصفاقسي وما يزال انتقال السويح من النادي الصفاقسي للترجي بمثابة اللغز لان جماهير الـ»سي.آس.آس» تعتبر ان شيبوب افتك منها نجمها الاول دون ان يتحصل فريقها على مقابل مالي.
موهبة استثنائية
لا يختلف اثنان في ان السويح يبقى احدى المواهب النادرة التي انجبتها كرة القدم التونسية عبر التاريخ وهو لاعب عرف بفنياته ومراوغاته وتمريراته الحاسمة ويمكن القول انه لم ينحت المسيرة التي تليق بمهاراته وفنياته وهو لاعب كان قادرا على الاحتراف في بطولات اوروبية كبيرة ولكن ذلك لم يحدث بما ان نجم النادي الصفاقسي والترجي والمنتخب غادر ميادين كرة القدم بعد فضيحة تعاطيه للمنشطات أو ما سمي بـ «ملف الشكلاطة».
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018