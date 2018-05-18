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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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المنتخب الوطني يواصل تربصه .. فيرونتينا تريد السخيري والخزري يعود إلى التمارين
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كرة القدم
المنتخب الوطني يواصل تربصه .. فيرونتينا تريد السخيري والخزري يعود إلى التمارين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته بالملعب الفرعي بالمنزه وقد ضمت القائمة بعض اللاعبين في انتظار التحاق البقية بعد انتهاء التزاماتهم مع انديتهم، على غرار لاعبي النجم الساحلي والترجي الرياضي الذين شاركوا في مباريات الجولة الثانية من رابطة ابطال افريقيا، وسيكون موعد التحاقهم بتربص المنتخب تباعا.
اليوم يلتحق لاعبو الترجي
شهدت اولى الحصص التدريبية للمنتخب غياب عديد اللاعبين لأسباب مختلفة، وقد شارك في الحصة التدريبية الاولى الحارسان فاروق بن مصطفى ومعز حسن واللاعبون محمد امين بن عمر والفرجاني ساسي وفخرالدين بن يوسف وأحمد العكايشي وأحمد خليل ومحمد بالعربي وبلال المحسني وعلي معلول وياسين مرياح، بعد ان تغيب الحارس ايمن المثلوثي اول امس وعاد امس الخميس الى المجموعة. ويتواصل توافد اللاعبين على مقر تربص المنتخب حيث التحق امس كل من صابر خليفة وغيلان الشعلالي على ان ينضم بقية لاعبي الترجي ولاعب النجم الساحلي رامي البدوي بداية من اليوم الجمعة، وفي برنامج مساء اليوم يجري عناصرنا الوطنية حصة تدريبية اخيرة في الساعة الرابعة والنصف، على أن يتمتع اللاعبون بيوم راحة يوم السبت قبل الدخول في تربص مغلق بداية من يوم الاحد القادم.
فيرونتينا يرغب في انتداب السخيري
المردود المتميز الذي يقدمه اللاعب الياس السخيري مع نادي مونبيليه الفرنسي والمنتخب الوطني هذا الموسم جعله محط انظار بعض الاندية وهذا امر طبيعي نظرا لما يختزنه هذا اللاعب من فنيات كبيرة. اخر الاخبار تشير الى نادي فيرونتينا الايطالي بصدد الاعداد لتقديم عرض لمونبيليه من اجل السخيري وذلك قبل انطلاق مونديال روسيا 2018، تحسبا لتهافت الاندية عليه اذا سطع نجمه اكثر مع نسور قرطاج في المونديال الروسي. وحسب الصحافة الايطالية فان مسؤولي فيرونتينا مقتنعون بإمكانات السخيري والاضافة التي سيقدمها للفريق.
الخزري يستأنف التمارين مع ران
بعد الاصابة التي تعرض اليها الاسبوع الماضي وتخلفه عن لقاء فريقه الاحد الماضي، عاد اللاعب وهبي الخزري اول امس الى تمارين فريقه ران، وهو ما يجعل الاطار الفني للمنتخب مطمئنا بشأن جاهزية اللاعب للمونديال. وكان غياب الخزري عن فريقه الاسبوع الماضي واعلان ناديه عن الاصابة دون تقديم توضيحات عن مدى خطورتها جعل البعض يتخوف من امكانية تخلف متوسط الميدان الهجومي للمنتخب عن مونديال روسيا الشهر القادم.
«النسور» يحافظون على زعامة افريقيا والعرب
احتفظ المنتخب التونسي بالمركز 14 عالميا وبذلك يواصل تصدر قائمة المنتخبات العربية والإفريقية للشهر الثاني على التوالي وذلك وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادر امس الخميس. ويحتل «نسور قرطاج» المركز الاول قاريا متقدمين على السنيغال (28 عالميا) و الكونغو الديمقراطية (38 عالميا) والمغرب (42 عالميا) ومصر (46 عالميا).

رشيد الزيتوني
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كرة القدم
المنتخب الوطني يواصل تربصه .. فيرونتينا تريد السخيري والخزري يعود إلى التمارين
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته بالملعب الفرعي بالمنزه وقد ضمت القائمة بعض اللاعبين في انتظار التحاق البقية بعد انتهاء التزاماتهم مع انديتهم، على غرار لاعبي النجم الساحلي والترجي الرياضي الذين شاركوا في مباريات الجولة الثانية من رابطة ابطال افريقيا، وسيكون موعد التحاقهم بتربص المنتخب تباعا.
اليوم يلتحق لاعبو الترجي
شهدت اولى الحصص التدريبية للمنتخب غياب عديد اللاعبين لأسباب مختلفة، وقد شارك في الحصة التدريبية الاولى الحارسان فاروق بن مصطفى ومعز حسن واللاعبون محمد امين بن عمر والفرجاني ساسي وفخرالدين بن يوسف وأحمد العكايشي وأحمد خليل ومحمد بالعربي وبلال المحسني وعلي معلول وياسين مرياح، بعد ان تغيب الحارس ايمن المثلوثي اول امس وعاد امس الخميس الى المجموعة. ويتواصل توافد اللاعبين على مقر تربص المنتخب حيث التحق امس كل من صابر خليفة وغيلان الشعلالي على ان ينضم بقية لاعبي الترجي ولاعب النجم الساحلي رامي البدوي بداية من اليوم الجمعة، وفي برنامج مساء اليوم يجري عناصرنا الوطنية حصة تدريبية اخيرة في الساعة الرابعة والنصف، على أن يتمتع اللاعبون بيوم راحة يوم السبت قبل الدخول في تربص مغلق بداية من يوم الاحد القادم.
فيرونتينا يرغب في انتداب السخيري
المردود المتميز الذي يقدمه اللاعب الياس السخيري مع نادي مونبيليه الفرنسي والمنتخب الوطني هذا الموسم جعله محط انظار بعض الاندية وهذا امر طبيعي نظرا لما يختزنه هذا اللاعب من فنيات كبيرة. اخر الاخبار تشير الى نادي فيرونتينا الايطالي بصدد الاعداد لتقديم عرض لمونبيليه من اجل السخيري وذلك قبل انطلاق مونديال روسيا 2018، تحسبا لتهافت الاندية عليه اذا سطع نجمه اكثر مع نسور قرطاج في المونديال الروسي. وحسب الصحافة الايطالية فان مسؤولي فيرونتينا مقتنعون بإمكانات السخيري والاضافة التي سيقدمها للفريق.
الخزري يستأنف التمارين مع ران
بعد الاصابة التي تعرض اليها الاسبوع الماضي وتخلفه عن لقاء فريقه الاحد الماضي، عاد اللاعب وهبي الخزري اول امس الى تمارين فريقه ران، وهو ما يجعل الاطار الفني للمنتخب مطمئنا بشأن جاهزية اللاعب للمونديال. وكان غياب الخزري عن فريقه الاسبوع الماضي واعلان ناديه عن الاصابة دون تقديم توضيحات عن مدى خطورتها جعل البعض يتخوف من امكانية تخلف متوسط الميدان الهجومي للمنتخب عن مونديال روسيا الشهر القادم.
«النسور» يحافظون على زعامة افريقيا والعرب
احتفظ المنتخب التونسي بالمركز 14 عالميا وبذلك يواصل تصدر قائمة المنتخبات العربية والإفريقية للشهر الثاني على التوالي وذلك وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادر امس الخميس. ويحتل «نسور قرطاج» المركز الاول قاريا متقدمين على السنيغال (28 عالميا) و الكونغو الديمقراطية (38 عالميا) والمغرب (42 عالميا) ومصر (46 عالميا).

رشيد الزيتوني
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