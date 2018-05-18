على مائدة أمك صنافة.. اعداد الشاف منال دلاعي

* دبـــــــارة اليوم

ـ سلطة خضرة ـ روز جربي ـ هريسة لوز ـ شربة عدس ـ بريك معاصم

سلطة خضرة

المكوّنات:

حبّتان من الطماطم.

حبّتان من الخيار.

حبّتان من الفلفل الملوّن.

خسّة.

ضمّة جرجير.

طريقة التّحضير:

قسّمي جميع الخضراوات إلى قطع صغيرة وضعيها في طبق واخلطيها جيّداً، ثمّ قدميها، ويمكنك إضافة القليل من زيت الزّيتون إليها.

شربة عدس

المكوّنات:

200غ عدس

1/4 ل من الماء

2 أوراق رند

1/2 كوب زيت

بصلة مفرومة و2 فص ثوم مفروم

250 غ لحم دجاج

بهارات: تابل و كروية، فلفل أحمر مرحي، فلفل أكحل، ملح

جزرتان مقطعتان الى قطع صغيرة

طريقة التحضير شربة عدس:

ينقع العدس في الماء لمدة ساعة، ثم نضعه على النار مع الماء ليغلي لمدة 10 دقيقية مع ورقة الغار

نضع الزيت في قدر و نقلي البصل ثم لحم مقطع قطع صغيرة، نضيف البهارات، الثوم، الجزر وكوب من الماء و نتركه يغلي لمدة 5 دقائق

تغطى وتترك على نار هادئة لمدة نصف ساعة

نضيف العدس الى القدر و نتركه يطبخ على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع تحريك من وقت الى أخر

روز جربي

المكونات:

300 غ أرز

250 غ لحم خروف

2 حبات جزر

200 غ سبانخ

بصلة صغيرة

2 حبات ثوم

فلفل أحمر

ملعقة صغيرة تابل

2 ملاعق معجون طماطم

4 ملاعق زيت زيتون

طريقة التحضير:

في وعاء كبير، ضع الارز، أضف إليه اللحم مقطع مكعبات متوسطة الحجم، أضف بعد ذلك البصل والثوم المفرومين، أضف الجزر المقطع لمكعبات والسبناخ المفروم، أضف الطماطم والبهارات والزيت.

بريك معاصم

المكونات:

حبة بطاطا

6 ورقات ملسوقة

2 ملاعق كبيرة تونة

فلفل أسود و ملح

زيت للقلي

طريقة التحضير:

نسلق البطاطا، نفرمها ثم نخلطها مع التونة، الفلفل أسود والملح. نقص أوراق الملسوقة الى جزئين ثم نضع ملعقة من الخليط ونلف الورقة مع ثني أطرافها الى الداخل حتى لا يخرج الحشو، نقليها في الزيت الساخن حتى تحمر و يصبح لونها ذهبي.

هريسة لوز

المكونات:

700 غ سميد

200 غ زبدة نصف ذائبة

2 ياغرت طبيعي

200 غ لوز مرحي

نصف كاس شاي عطرشية

200 غ سكر

الشحور:

500 غ سكر

لتر ونصف ماء

شوية عطرشية

نصف مغرفة صغيرة عصير ليمون

طريقة التحضير:

تخلط المكونات مع بعضها ثم نضعها في طبق الفرن مدهون بالزبدة ثم نقصها مربعات بالسكين قبل دخولها الفرن ثم نضعها في الفرن 180 درجة حتى تحمر في ذلك الوقت نصع الشحور على النار يغلي مدة 20د على نار متوسطة يجب ان يبقى خفيفاونسكب الشحور على الهريسة المحمرة ونطفيء الفرن ونرجها بداخله حتى تتشرب الشحورمن المستحسن استهلاكها باردة.