متقاعدون في رمضان.. السيدة أم الخير ملاط .. .بيــــن المطالعــــة والمطبــــخ

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السيدة أم الخير ملاط من مواليد 1950 أصيلة القيروان. متزوجة وأم لثلاثة أبناء. اشتغلت حافظة مكتبات وتوثيق بالقيروان بحيث قضت حياتها بين الكتب والمجلات مبحرة في عالم الكتاب. تقاعدت في 2010 ، لتكسبها السنوات من بعد ذلك عالم البيت وما فيه .
تقول إن التقاعد هو بداية حياة جديدة قد يصعب التأقلم معها في البداية نظرا للفراغ وما يولده من احساس بعدم الجدوى حسب قولها، الا أنه في الان ذاته يخلق لديها احساسا ما بالحرية والتفرغ للأشياء الخاصة التي تحبها وإيلاء العائلة اكثر اهتمام واكثر وقت .فهي فرصة للتقرب اكثر من الأبناء والتواصل معهم والانصات لمشاغلهم ومشاكلهم.
وتقضي السيدة أم الخير ملاط شهر رمضان على طريقتها فتخصص الصباح للراحة التامة حيث تأخذ نصيبها من النوم والراحة لتنهض مع العاشرة تقريبا. تستقبل يومها بالقراءة (المطالعة) وبعد الظهر تساهم مع زوجة ابنها في اعداد الافطار ثم تتابع القنوات التلفزية والانترنات حتى وقت الآذان وفي الليل تنام باكرا لتصحو قبل الفجر للسحور واداء الواجب الديني. وفي بعض الأحيان تتم دعوتها من قبل الأهل لتقاسمهم إما الإفطار أو أجواء السهرة في "لمّة عائلية" بنكهة رمضانيه.
السيدة أم الخير ملاط من مواليد 1950 أصيلة القيروان. متزوجة وأم لثلاثة أبناء. اشتغلت حافظة مكتبات وتوثيق بالقيروان بحيث قضت حياتها بين الكتب والمجلات مبحرة في عالم الكتاب. تقاعدت في 2010 ، لتكسبها السنوات من بعد ذلك عالم البيت وما فيه .
تقول إن التقاعد هو بداية حياة جديدة قد يصعب التأقلم معها في البداية نظرا للفراغ وما يولده من احساس بعدم الجدوى حسب قولها، الا أنه في الان ذاته يخلق لديها احساسا ما بالحرية والتفرغ للأشياء الخاصة التي تحبها وإيلاء العائلة اكثر اهتمام واكثر وقت .فهي فرصة للتقرب اكثر من الأبناء والتواصل معهم والانصات لمشاغلهم ومشاكلهم.
وتقضي السيدة أم الخير ملاط شهر رمضان على طريقتها فتخصص الصباح للراحة التامة حيث تأخذ نصيبها من النوم والراحة لتنهض مع العاشرة تقريبا. تستقبل يومها بالقراءة (المطالعة) وبعد الظهر تساهم مع زوجة ابنها في اعداد الافطار ثم تتابع القنوات التلفزية والانترنات حتى وقت الآذان وفي الليل تنام باكرا لتصحو قبل الفجر للسحور واداء الواجب الديني. وفي بعض الأحيان تتم دعوتها من قبل الأهل لتقاسمهم إما الإفطار أو أجواء السهرة في "لمّة عائلية" بنكهة رمضانيه.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018