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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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متقاعدون في رمضان.. السيدة أم الخير ملاط .. .بيــــن المطالعــــة والمطبــــخ
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رمضان الشروق
متقاعدون في رمضان.. السيدة أم الخير ملاط .. .بيــــن المطالعــــة والمطبــــخ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

السيدة أم الخير ملاط من مواليد 1950 أصيلة القيروان. متزوجة وأم لثلاثة أبناء. اشتغلت حافظة مكتبات وتوثيق بالقيروان بحيث قضت حياتها بين الكتب والمجلات مبحرة في عالم الكتاب. تقاعدت في 2010 ، لتكسبها السنوات من بعد ذلك عالم البيت وما فيه .
تقول إن التقاعد هو بداية حياة جديدة قد يصعب التأقلم معها في البداية نظرا للفراغ وما يولده من احساس بعدم الجدوى حسب قولها، الا أنه في الان ذاته يخلق لديها احساسا ما بالحرية والتفرغ للأشياء الخاصة التي تحبها وإيلاء العائلة اكثر اهتمام واكثر وقت .فهي فرصة للتقرب اكثر من الأبناء والتواصل معهم والانصات لمشاغلهم ومشاكلهم.
وتقضي السيدة أم الخير ملاط شهر رمضان على طريقتها فتخصص الصباح للراحة التامة حيث تأخذ نصيبها من النوم والراحة لتنهض مع العاشرة تقريبا. تستقبل يومها بالقراءة (المطالعة) وبعد الظهر تساهم مع زوجة ابنها في اعداد الافطار ثم تتابع القنوات التلفزية والانترنات حتى وقت الآذان وفي الليل تنام باكرا لتصحو قبل الفجر للسحور واداء الواجب الديني. وفي بعض الأحيان تتم دعوتها من قبل الأهل لتقاسمهم إما الإفطار أو أجواء السهرة في "لمّة عائلية" بنكهة رمضانيه.

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رمضان الشروق
متقاعدون في رمضان.. السيدة أم الخير ملاط .. .بيــــن المطالعــــة والمطبــــخ
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

السيدة أم الخير ملاط من مواليد 1950 أصيلة القيروان. متزوجة وأم لثلاثة أبناء. اشتغلت حافظة مكتبات وتوثيق بالقيروان بحيث قضت حياتها بين الكتب والمجلات مبحرة في عالم الكتاب. تقاعدت في 2010 ، لتكسبها السنوات من بعد ذلك عالم البيت وما فيه .
تقول إن التقاعد هو بداية حياة جديدة قد يصعب التأقلم معها في البداية نظرا للفراغ وما يولده من احساس بعدم الجدوى حسب قولها، الا أنه في الان ذاته يخلق لديها احساسا ما بالحرية والتفرغ للأشياء الخاصة التي تحبها وإيلاء العائلة اكثر اهتمام واكثر وقت .فهي فرصة للتقرب اكثر من الأبناء والتواصل معهم والانصات لمشاغلهم ومشاكلهم.
وتقضي السيدة أم الخير ملاط شهر رمضان على طريقتها فتخصص الصباح للراحة التامة حيث تأخذ نصيبها من النوم والراحة لتنهض مع العاشرة تقريبا. تستقبل يومها بالقراءة (المطالعة) وبعد الظهر تساهم مع زوجة ابنها في اعداد الافطار ثم تتابع القنوات التلفزية والانترنات حتى وقت الآذان وفي الليل تنام باكرا لتصحو قبل الفجر للسحور واداء الواجب الديني. وفي بعض الأحيان تتم دعوتها من قبل الأهل لتقاسمهم إما الإفطار أو أجواء السهرة في "لمّة عائلية" بنكهة رمضانيه.

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