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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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أسرار التمر.. ينظـــم دقـــات القلــب
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رمضان الشروق
أسرار التمر.. ينظـــم دقـــات القلــب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

يحتوي التمر على البروتينات الغذائية التي تساعد على بناء العضلات.وهو غني بالفيتامينات، خصوصا "سي" C و"1أ" A1 ومجموعة الفيتامين "بي" ( B1، B2، B3 وB5)، التي تلعب دورا هامّا في التمتع بصحة جيّدة. وتساعد المكونات المتوفرة في التمر على محاربة مشكلة الإمساك، ويعتبر تناول 3 حبات من التمر يوميا مفيدا للغاية.
ويعمل التمر على تنظيم دقات القلب والحفاظ على مستوى ضغط الدم، فمعدن البوتاسيوم المتوفر بداخله يقلّل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وغيرها من الأمراض المرتبطة بالقلب. كما يحتوي التمر على موادّ مضادّة للتأكسد، ويتحلّى بخصائص مضادّة للالتهابات، يمكن أن تساعد على التخفيف من التهاب وألم المفاصل.
نصيحة: يعتبر التمر من العناصر الغذائية المغذية والمفيدة جدا. تناولوه بكميّات معتدلة يوميا ( نحو 3 -5 حبات في اليوم) للحصول أيضا على النكهة اللذيذة، التي تغنيك عن تناول بعض أنواع الحلويات الدسمة خلال شهر رمضان.

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رمضان الشروق
أسرار التمر.. ينظـــم دقـــات القلــب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

يحتوي التمر على البروتينات الغذائية التي تساعد على بناء العضلات.وهو غني بالفيتامينات، خصوصا "سي" C و"1أ" A1 ومجموعة الفيتامين "بي" ( B1، B2، B3 وB5)، التي تلعب دورا هامّا في التمتع بصحة جيّدة. وتساعد المكونات المتوفرة في التمر على محاربة مشكلة الإمساك، ويعتبر تناول 3 حبات من التمر يوميا مفيدا للغاية.
ويعمل التمر على تنظيم دقات القلب والحفاظ على مستوى ضغط الدم، فمعدن البوتاسيوم المتوفر بداخله يقلّل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وغيرها من الأمراض المرتبطة بالقلب. كما يحتوي التمر على موادّ مضادّة للتأكسد، ويتحلّى بخصائص مضادّة للالتهابات، يمكن أن تساعد على التخفيف من التهاب وألم المفاصل.
نصيحة: يعتبر التمر من العناصر الغذائية المغذية والمفيدة جدا. تناولوه بكميّات معتدلة يوميا ( نحو 3 -5 حبات في اليوم) للحصول أيضا على النكهة اللذيذة، التي تغنيك عن تناول بعض أنواع الحلويات الدسمة خلال شهر رمضان.

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