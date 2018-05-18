أسرار التمر.. ينظـــم دقـــات القلــب

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يحتوي التمر على البروتينات الغذائية التي تساعد على بناء العضلات.وهو غني بالفيتامينات، خصوصا "سي" C و"1أ" A1 ومجموعة الفيتامين "بي" ( B1، B2، B3 وB5)، التي تلعب دورا هامّا في التمتع بصحة جيّدة. وتساعد المكونات المتوفرة في التمر على محاربة مشكلة الإمساك، ويعتبر تناول 3 حبات من التمر يوميا مفيدا للغاية.
ويعمل التمر على تنظيم دقات القلب والحفاظ على مستوى ضغط الدم، فمعدن البوتاسيوم المتوفر بداخله يقلّل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وغيرها من الأمراض المرتبطة بالقلب. كما يحتوي التمر على موادّ مضادّة للتأكسد، ويتحلّى بخصائص مضادّة للالتهابات، يمكن أن تساعد على التخفيف من التهاب وألم المفاصل.
نصيحة: يعتبر التمر من العناصر الغذائية المغذية والمفيدة جدا. تناولوه بكميّات معتدلة يوميا ( نحو 3 -5 حبات في اليوم) للحصول أيضا على النكهة اللذيذة، التي تغنيك عن تناول بعض أنواع الحلويات الدسمة خلال شهر رمضان.
يحتوي التمر على البروتينات الغذائية التي تساعد على بناء العضلات.وهو غني بالفيتامينات، خصوصا "سي" C و"1أ" A1 ومجموعة الفيتامين "بي" ( B1، B2، B3 وB5)، التي تلعب دورا هامّا في التمتع بصحة جيّدة. وتساعد المكونات المتوفرة في التمر على محاربة مشكلة الإمساك، ويعتبر تناول 3 حبات من التمر يوميا مفيدا للغاية.
ويعمل التمر على تنظيم دقات القلب والحفاظ على مستوى ضغط الدم، فمعدن البوتاسيوم المتوفر بداخله يقلّل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وغيرها من الأمراض المرتبطة بالقلب. كما يحتوي التمر على موادّ مضادّة للتأكسد، ويتحلّى بخصائص مضادّة للالتهابات، يمكن أن تساعد على التخفيف من التهاب وألم المفاصل.
نصيحة: يعتبر التمر من العناصر الغذائية المغذية والمفيدة جدا. تناولوه بكميّات معتدلة يوميا ( نحو 3 -5 حبات في اليوم) للحصول أيضا على النكهة اللذيذة، التي تغنيك عن تناول بعض أنواع الحلويات الدسمة خلال شهر رمضان.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018