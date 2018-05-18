خضر وغلال رمضان.. فوائد بالجملة للمشمش

يمتاز المشمش بفوائده الكثيرة لصحة الإنسان، ويمكن تناوله بعدة أشكال فيمكن تحويله الى مربى (معجون) او الى عصير أو تناوله كما هو، بالإضافة إلى أنه يستعمل في صنع الكثير من الأدوية والكريمات، وخاصة مستحضرات التجميل والبشرة ومن اهم فوائد المشمش تقوية البصر،والدم، حيث ينصح الأشخاص الذين يعانون من مرض فقر الدم بتناوله.

وهو يزيد من نشاط جهاز المناعة ومقاومة الأمراض. ويقلل من فرصة حدوث سرطان البروستات. ينشط عمل الأعضاء الداخلية في الجسم مثل الكلى والكبد والطحال وينشط الجسم، ويقلل من حالات الإرهاق والاكتئاب ويزيد من قوة الشعر وكثافته، ويكسبه نعومة ولمعانا. ويقلل من حب الشباب والمشاكل الجلديّة. ويزيد من قوة القلب، فالمشمش يزوّد الجسم بالفيتامينات والبوتاسيوم والألياف التي تحافظ على سلامة القلب، وهو يعالج ارتفاع ضغط الدم، ويحافظ على مستوى الكولسترول في الدم، ويمنع الجلطات والسكتات الدماغيّة.