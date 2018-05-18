خضر وغلال رمضان.. فوائد بالجملة للمشمش

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يمتاز المشمش بفوائده الكثيرة لصحة الإنسان، ويمكن تناوله بعدة أشكال فيمكن تحويله الى مربى (معجون) او الى عصير أو تناوله كما هو، بالإضافة إلى أنه يستعمل في صنع الكثير من الأدوية والكريمات، وخاصة مستحضرات التجميل والبشرة ومن اهم فوائد المشمش تقوية البصر،والدم، حيث ينصح الأشخاص الذين يعانون من مرض فقر الدم بتناوله.
وهو يزيد من نشاط جهاز المناعة ومقاومة الأمراض. ويقلل من فرصة حدوث سرطان البروستات. ينشط عمل الأعضاء الداخلية في الجسم مثل الكلى والكبد والطحال وينشط الجسم، ويقلل من حالات الإرهاق والاكتئاب ويزيد من قوة الشعر وكثافته، ويكسبه نعومة ولمعانا. ويقلل من حب الشباب والمشاكل الجلديّة. ويزيد من قوة القلب، فالمشمش يزوّد الجسم بالفيتامينات والبوتاسيوم والألياف التي تحافظ على سلامة القلب، وهو يعالج ارتفاع ضغط الدم، ويحافظ على مستوى الكولسترول في الدم، ويمنع الجلطات والسكتات الدماغيّة.
يمتاز المشمش بفوائده الكثيرة لصحة الإنسان، ويمكن تناوله بعدة أشكال فيمكن تحويله الى مربى (معجون) او الى عصير أو تناوله كما هو، بالإضافة إلى أنه يستعمل في صنع الكثير من الأدوية والكريمات، وخاصة مستحضرات التجميل والبشرة ومن اهم فوائد المشمش تقوية البصر،والدم، حيث ينصح الأشخاص الذين يعانون من مرض فقر الدم بتناوله.
وهو يزيد من نشاط جهاز المناعة ومقاومة الأمراض. ويقلل من فرصة حدوث سرطان البروستات. ينشط عمل الأعضاء الداخلية في الجسم مثل الكلى والكبد والطحال وينشط الجسم، ويقلل من حالات الإرهاق والاكتئاب ويزيد من قوة الشعر وكثافته، ويكسبه نعومة ولمعانا. ويقلل من حب الشباب والمشاكل الجلديّة. ويزيد من قوة القلب، فالمشمش يزوّد الجسم بالفيتامينات والبوتاسيوم والألياف التي تحافظ على سلامة القلب، وهو يعالج ارتفاع ضغط الدم، ويحافظ على مستوى الكولسترول في الدم، ويمنع الجلطات والسكتات الدماغيّة.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018