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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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صيـــام المرأة الحـــامل.. الانضباط الغذائي ضروري
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رمضان الشروق
صيـــام المرأة الحـــامل.. الانضباط الغذائي ضروري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

تونس-الشروق: 
صيام المراة الحامل ليس كصيام المراة العادية اذ تحتاج الى الانضباط الغذائي وخاصة شرب الماء كما ان بعض الحوامل لا يستطعن الصوم لاسباب صحية واخرى تتعلق بالجنين .
وللحديث عن صيام المراة الحامل تحدثنا الى الدكتورة فائزة بن علي اخصائية في امراض النساء والتوليد فافادت انه توجد حالات لا تستطيع فيها المراة الحامل الصيام وذلك عندما تكون مصابة بمرض السكري او يكون نمو جنينها غير طبيعي او ينقصه الماء الذي يعيش داخله.
واشارت محدثتنا الى انه خلافا للحالات المذكورة يمكنها الصيام تماما كالمراة العادية لكن مع تجنب تناول الاكل بافراط بعد الافطار مباشرة بل يجب توزيع الوقت على كامل فترة الليل والحرص في المقابل على تناول السحور وشرب لترين من الماء .
ومن النصائح ايضا التي توجهت بها للمراة الحامل الابتعاد عن اكل الحلويات وتعويضها باكل الخضر والغلال والمسفوف وبعض الخبز او البسيسة والتمر والحليب لانها من الاكلات التي يتطلب هضمها فترة اطول بكثير من الحلويات .
وقالت :" انطلقنا في تحسيس الحوامل بضرورة اتباع نظام غذائي سليم طيلة فترة الحمل حتى يصمن دون انعكاسات سلبية خاصة وانهن ترفضن الافطار في رمضان " واضافت ان المراة الحامل التي تشعر ببعض الانعكاسات السلبية يمكنها الافطار عندما تشعر بالقلق ثم تعود للصوم من جديد .ونصحت الحوامل في الاشهر الاولى بتناول الفيتامينات ك B9لكن فيما بعد لا داعي لذلك ومن الافضل تناول الاغذية السليمة.

نزيهة بوسعيدي
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رمضان الشروق
صيـــام المرأة الحـــامل.. الانضباط الغذائي ضروري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

تونس-الشروق: 
صيام المراة الحامل ليس كصيام المراة العادية اذ تحتاج الى الانضباط الغذائي وخاصة شرب الماء كما ان بعض الحوامل لا يستطعن الصوم لاسباب صحية واخرى تتعلق بالجنين .
وللحديث عن صيام المراة الحامل تحدثنا الى الدكتورة فائزة بن علي اخصائية في امراض النساء والتوليد فافادت انه توجد حالات لا تستطيع فيها المراة الحامل الصيام وذلك عندما تكون مصابة بمرض السكري او يكون نمو جنينها غير طبيعي او ينقصه الماء الذي يعيش داخله.
واشارت محدثتنا الى انه خلافا للحالات المذكورة يمكنها الصيام تماما كالمراة العادية لكن مع تجنب تناول الاكل بافراط بعد الافطار مباشرة بل يجب توزيع الوقت على كامل فترة الليل والحرص في المقابل على تناول السحور وشرب لترين من الماء .
ومن النصائح ايضا التي توجهت بها للمراة الحامل الابتعاد عن اكل الحلويات وتعويضها باكل الخضر والغلال والمسفوف وبعض الخبز او البسيسة والتمر والحليب لانها من الاكلات التي يتطلب هضمها فترة اطول بكثير من الحلويات .
وقالت :" انطلقنا في تحسيس الحوامل بضرورة اتباع نظام غذائي سليم طيلة فترة الحمل حتى يصمن دون انعكاسات سلبية خاصة وانهن ترفضن الافطار في رمضان " واضافت ان المراة الحامل التي تشعر ببعض الانعكاسات السلبية يمكنها الافطار عندما تشعر بالقلق ثم تعود للصوم من جديد .ونصحت الحوامل في الاشهر الاولى بتناول الفيتامينات ك B9لكن فيما بعد لا داعي لذلك ومن الافضل تناول الاغذية السليمة.

نزيهة بوسعيدي
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