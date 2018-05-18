قتيلان بحادث "مروع" لحافلة مدرسية في نيوجيرسي

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قال مسؤولون إن تلميذا ومدرسا لفظا أنفاسهما، بينما أصيب 43 آخرون عندما وقع تصادم بين حافلة تقل تلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي وشاحنة يقودها ثمل على طريق سريع في نيوجيرسي.
وأسفر الاصطدام الذي وقع الخميس، بينما كان التلاميذ في طريقهم لرحلة ميدانية عن انشطار الحافلة.
وقال حاكم نيوجيرسي، فيل مورفي، في مؤتمر صحفي إن الحادثة وقعت في بلدة ماونت أوليف في مقاطعة موريس بشمال الولاية. وكانت الحافلة تقل 38 تلميذا و7 بالغين من ضمنهم السائق.
وقال مورفي: "بعض المصابين حالتهم حرجة ويخضعون لجراحة الآن (...) أذكروهم جميعا في صلواتكم".
وانفصل الجزء الأمامي من الحافلة وكذلك بدن السيارة عن هيكلها، بينما لم يلحق بالشاحنة ضرر كبير.
وقال مدير مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة موريس، جيف بول: "لدينا كل أنواع الإصابات التي يمكن أن تتخيلوها في واقعة مثل هذه (...) إنها مأساة".
وأظهرت بيانات إدارة سلامة الناقلات وهي هيئة تابعة لوزارة النقل الأميركية أن شركة (مينديز تراكينغ) المشغلة للشاحنة لديها 33 شاحنة قطعت مسافة تقدر بنحو 3.1 مليون كيلومتر في عام 2017، وفي سجلها 7 حوادث خلال العامين الأخيرين.
قال مسؤولون إن تلميذا ومدرسا لفظا أنفاسهما، بينما أصيب 43 آخرون عندما وقع تصادم بين حافلة تقل تلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي وشاحنة يقودها ثمل على طريق سريع في نيوجيرسي.
وأسفر الاصطدام الذي وقع الخميس، بينما كان التلاميذ في طريقهم لرحلة ميدانية عن انشطار الحافلة.
وقال حاكم نيوجيرسي، فيل مورفي، في مؤتمر صحفي إن الحادثة وقعت في بلدة ماونت أوليف في مقاطعة موريس بشمال الولاية. وكانت الحافلة تقل 38 تلميذا و7 بالغين من ضمنهم السائق.
وقال مورفي: "بعض المصابين حالتهم حرجة ويخضعون لجراحة الآن (...) أذكروهم جميعا في صلواتكم".
وانفصل الجزء الأمامي من الحافلة وكذلك بدن السيارة عن هيكلها، بينما لم يلحق بالشاحنة ضرر كبير.
وقال مدير مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة موريس، جيف بول: "لدينا كل أنواع الإصابات التي يمكن أن تتخيلوها في واقعة مثل هذه (...) إنها مأساة".
وأظهرت بيانات إدارة سلامة الناقلات وهي هيئة تابعة لوزارة النقل الأميركية أن شركة (مينديز تراكينغ) المشغلة للشاحنة لديها 33 شاحنة قطعت مسافة تقدر بنحو 3.1 مليون كيلومتر في عام 2017، وفي سجلها 7 حوادث خلال العامين الأخيرين.
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018
-
09:45الأمن الفرنسي يحبط هجومًا ويعتقل شقيقين مصريين
18 ماي 2018
-
-
09:20الجزائر: مقتل شخص وفقدان آخر جراء أمطار طوفانية في ولاية سطيف
18 ماي 2018
-
08:50اليوم ...طقس كثيف السحب مع خلايا رعدية
18 ماي 2018
-
08:16قتيلان بحادث "مروع" لحافلة مدرسية في نيوجيرسي
18 ماي 2018
-
-
07:33السيسي يأمر بفتح معبر رفح مع غزة طوال شهر رمضان
18 ماي 2018
-
07:13وزير فلسطيني يقترح استدعاء السفراء العرب في واشنطن بشأن القدس
18 ماي 2018
-
01:48الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018
-
01:42أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018
-
01:36بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018
-
01:17المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018
-
00:57قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل
18 ماي 2018
-
00:45السيسي يصدر قرارا جمهوريا بزواج مصري من شابة سورية
18 ماي 2018
-
00:41صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
18 ماي 2018