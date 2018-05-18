أبطـــــــــال من الذاكــــرة .. علــي بن غذاهــــم بـــــاي الشعب (2)

لم يكن في حسبان الحكومة التونسية في 1864 اندلاع ثورة القبائل في كامل البلاد بسبب الترفيع في الضرائب، بيد أن الغضب الشعبي كانت له أسباب أعمق من ذلك وأبعد أثرا فالإصلاحات المتأثرة بالتطور الأوروبي التي أدخلت على البلاد والتعليم الجديد للإدارة والقضاء، لم يتقبل الشعب جميعها بارتياح واصطدم الوزير مصطفى خزندار في مقر الحكم في باردو بمعارضة من قبل جماعة من الأعيان المحافظين بعضهم من حاشية الباي وبعضهم من الأقرباء، لكنه لم يعر أي اهتمام لهذه المعارضة ولم يتأثر لها علما منه بأن الباي في شغل شاغل عن شؤون الحكم.

خلا الجو لمصطفى خزندار واستطاع أن يكون الحاكم بأمره في البلاد بعد أن نجح في إقصاء وإبعاد كل المنافسين له والطامعين في الحلول محله.

ولقد كان في الإمكان أن يكون لاعتراض الجنرالين خير الدين وحسين على السياسة التي ينتهجها الوزير الأكبر في الشؤو المالية شأن عظيم، بيد أن هذين الصهرين لمصطفى خزندار ظلا في شبه عزلة داخل المجلس الأكبر، حتى أنهما اضطرا لتقديم استقالتهما والذهاب إلى الخارج حيث بقيا مدة من الزمن كأنهما مبعدان عن البلاد التونسية، ولم يكن من العسير على مصطفى خزندار أن يظفر بمن يحلّ محلهما، وقد عمد منذ أكتوبر 1863 إلى تأسيس مجلس خاص يضم 25 عضوا ومهمته النظر في الشؤون العامة قبل عرضها على المجلس الأكبر، وبذلك تسنى للوزير الأكبر نقل السلطة لمجلس أضيق من حيث العدد وأكثر انقيادا وطواعية إليه من المجلس الأكبر، وأتيح له بذلك التخلص في يسر وبدون عناء، من المعارضة التي كان يلقاها من حوله في باردو، ولم يكن الأمر كذلك فيما يخص الغضب الذي كانت تغلي مراجله في البلاد.

ذلك أن العمال والخلفاء والقضاة قد اشتد حنقهم على الإصلاحات التي أحالت أهم ما كانوا يتمتعون به من نفوذ إلى محاكم المماليك وكانوا يغبطون ما اكتسبه المحظوظون الجدد فيما اكتسبوا من ثروات طائلة ويفضحون سياستهم ا لرامية إلى احتكار أهم الخطط وتبديد المالية العمومية وإثقال كاهل الشعب بفادح الضرائب وكان الشعار الذي أعلنه الأعيان والتف حوله الغاضبون من عامة الشعب هو «كفانا مَجْبَى ـ ومماليك ـ ودستورا».

أمّا الأهالي فكان لغضبهم أسباب أخرى، فمن ذلك أن الإصلاحات الجديدة والمبتدعات الفنية كانت أشد تحريكا لمشاعرهم وأبلغ في إثارة الحفيظة من الاحتلال المالي ومن الاضطهادات الجبائية التي كادت أن تكون عندهم من الأمور الطبيعية التي ألفوها بحكم العادة منذ أمد بعيد، وإن شدة تعلّق أهل البادية بعاداتهم جعلتهم يخافون من كل مستحدث جديد ولو قيل لهم إنه لصالحهم، فهم يخشون أن تزداد به حالتهم سوءا ويكونوا إزاءه كالمستجير من الرمضاء بالنار.

يتبع

إعداد: محسن بن أحمد