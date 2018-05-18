أبطـــــــــال من الذاكــــرة .. علــي بن غذاهــــم بـــــاي الشعب (2)

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لم يكن في حسبان الحكومة التونسية في 1864 اندلاع ثورة القبائل في كامل البلاد بسبب الترفيع في الضرائب، بيد أن الغضب الشعبي كانت له أسباب أعمق من ذلك وأبعد أثرا فالإصلاحات المتأثرة بالتطور الأوروبي التي أدخلت على البلاد والتعليم الجديد للإدارة والقضاء، لم يتقبل الشعب جميعها بارتياح واصطدم الوزير مصطفى خزندار في مقر الحكم في باردو بمعارضة من قبل جماعة من الأعيان المحافظين بعضهم من حاشية الباي وبعضهم من الأقرباء، لكنه لم يعر أي اهتمام لهذه المعارضة ولم يتأثر لها علما منه بأن الباي في شغل شاغل عن شؤون الحكم.
خلا الجو لمصطفى خزندار واستطاع أن يكون الحاكم بأمره في البلاد بعد أن نجح في إقصاء وإبعاد كل المنافسين له والطامعين في الحلول محله.
ولقد كان في الإمكان أن يكون لاعتراض الجنرالين خير الدين وحسين على السياسة التي ينتهجها الوزير الأكبر في الشؤو المالية شأن عظيم، بيد أن هذين الصهرين لمصطفى خزندار ظلا في شبه عزلة داخل المجلس الأكبر، حتى أنهما اضطرا لتقديم استقالتهما والذهاب إلى الخارج حيث بقيا مدة من الزمن كأنهما مبعدان عن البلاد التونسية، ولم يكن من العسير على مصطفى خزندار أن يظفر بمن يحلّ محلهما، وقد عمد منذ أكتوبر 1863 إلى تأسيس مجلس خاص يضم 25 عضوا ومهمته النظر في الشؤون العامة قبل عرضها على المجلس الأكبر، وبذلك تسنى للوزير الأكبر نقل السلطة لمجلس أضيق من حيث العدد وأكثر انقيادا وطواعية إليه من المجلس الأكبر، وأتيح له بذلك التخلص في يسر وبدون عناء، من المعارضة التي كان يلقاها من حوله في باردو، ولم يكن الأمر كذلك فيما يخص الغضب الذي كانت تغلي مراجله في البلاد.
ذلك أن العمال والخلفاء والقضاة قد اشتد حنقهم على الإصلاحات التي أحالت أهم ما كانوا يتمتعون به من نفوذ إلى محاكم المماليك وكانوا يغبطون ما اكتسبه المحظوظون الجدد فيما اكتسبوا من ثروات طائلة ويفضحون سياستهم ا لرامية إلى احتكار أهم الخطط وتبديد المالية العمومية وإثقال كاهل الشعب بفادح الضرائب وكان الشعار الذي أعلنه الأعيان والتف حوله الغاضبون من عامة الشعب هو «كفانا مَجْبَى ـ ومماليك ـ ودستورا».
أمّا الأهالي فكان لغضبهم أسباب أخرى، فمن ذلك أن الإصلاحات الجديدة والمبتدعات الفنية كانت أشد تحريكا لمشاعرهم وأبلغ في إثارة الحفيظة من الاحتلال المالي ومن الاضطهادات الجبائية التي كادت أن تكون عندهم من الأمور الطبيعية التي ألفوها بحكم العادة منذ أمد بعيد، وإن شدة تعلّق أهل البادية بعاداتهم جعلتهم يخافون من كل مستحدث جديد ولو قيل لهم إنه لصالحهم، فهم يخشون أن تزداد به حالتهم سوءا ويكونوا إزاءه كالمستجير من الرمضاء بالنار.
يتبع
لم يكن في حسبان الحكومة التونسية في 1864 اندلاع ثورة القبائل في كامل البلاد بسبب الترفيع في الضرائب، بيد أن الغضب الشعبي كانت له أسباب أعمق من ذلك وأبعد أثرا فالإصلاحات المتأثرة بالتطور الأوروبي التي أدخلت على البلاد والتعليم الجديد للإدارة والقضاء، لم يتقبل الشعب جميعها بارتياح واصطدم الوزير مصطفى خزندار في مقر الحكم في باردو بمعارضة من قبل جماعة من الأعيان المحافظين بعضهم من حاشية الباي وبعضهم من الأقرباء، لكنه لم يعر أي اهتمام لهذه المعارضة ولم يتأثر لها علما منه بأن الباي في شغل شاغل عن شؤون الحكم.
خلا الجو لمصطفى خزندار واستطاع أن يكون الحاكم بأمره في البلاد بعد أن نجح في إقصاء وإبعاد كل المنافسين له والطامعين في الحلول محله.
ولقد كان في الإمكان أن يكون لاعتراض الجنرالين خير الدين وحسين على السياسة التي ينتهجها الوزير الأكبر في الشؤو المالية شأن عظيم، بيد أن هذين الصهرين لمصطفى خزندار ظلا في شبه عزلة داخل المجلس الأكبر، حتى أنهما اضطرا لتقديم استقالتهما والذهاب إلى الخارج حيث بقيا مدة من الزمن كأنهما مبعدان عن البلاد التونسية، ولم يكن من العسير على مصطفى خزندار أن يظفر بمن يحلّ محلهما، وقد عمد منذ أكتوبر 1863 إلى تأسيس مجلس خاص يضم 25 عضوا ومهمته النظر في الشؤون العامة قبل عرضها على المجلس الأكبر، وبذلك تسنى للوزير الأكبر نقل السلطة لمجلس أضيق من حيث العدد وأكثر انقيادا وطواعية إليه من المجلس الأكبر، وأتيح له بذلك التخلص في يسر وبدون عناء، من المعارضة التي كان يلقاها من حوله في باردو، ولم يكن الأمر كذلك فيما يخص الغضب الذي كانت تغلي مراجله في البلاد.
ذلك أن العمال والخلفاء والقضاة قد اشتد حنقهم على الإصلاحات التي أحالت أهم ما كانوا يتمتعون به من نفوذ إلى محاكم المماليك وكانوا يغبطون ما اكتسبه المحظوظون الجدد فيما اكتسبوا من ثروات طائلة ويفضحون سياستهم ا لرامية إلى احتكار أهم الخطط وتبديد المالية العمومية وإثقال كاهل الشعب بفادح الضرائب وكان الشعار الذي أعلنه الأعيان والتف حوله الغاضبون من عامة الشعب هو «كفانا مَجْبَى ـ ومماليك ـ ودستورا».
أمّا الأهالي فكان لغضبهم أسباب أخرى، فمن ذلك أن الإصلاحات الجديدة والمبتدعات الفنية كانت أشد تحريكا لمشاعرهم وأبلغ في إثارة الحفيظة من الاحتلال المالي ومن الاضطهادات الجبائية التي كادت أن تكون عندهم من الأمور الطبيعية التي ألفوها بحكم العادة منذ أمد بعيد، وإن شدة تعلّق أهل البادية بعاداتهم جعلتهم يخافون من كل مستحدث جديد ولو قيل لهم إنه لصالحهم، فهم يخشون أن تزداد به حالتهم سوءا ويكونوا إزاءه كالمستجير من الرمضاء بالنار.
يتبع
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18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
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18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
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18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
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-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
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16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
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15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018