حدث في رمضان .. 1959: المسرح البلدي يفتح أبوابه لسهرات رمضان

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الشارع الرئيسي بالعاصمة (شارع الحبيب بورقيبة) والذي كان يحمل في فترة الاحتلال الفرنسي البغيض (جول فيري) يحتضن منذ 1902 المسرح البلدي وقد كان يطلق عليه (كازينو تونس) البلدي وقد تم تصميمه من قبل المهندس المعماري «جون اميل رسبيليني» نفذه بواسطة مقاولات إيطالية، رغم أن الأرض طينية لا تتحمّل إقامة منشآت كبيرة فوقها.
وقد تم تشييد هذا المعلم الإبداعي الفخم حسب الطراز المعماري المعروف بالفن الجديد كان يستوعب 856 شخصا وفي 1905 تم هدمه وإعادة تهيئته والزيادة في طاقة استيعاب تصل إلى 1350 مقعد موزعة على 4 أقسام.
ـ المقاعد الأمامية والميزانين والمقصورة والأروقة والواجهة الخارجية هي الوحيدة التي سلمت من عملية الهدم، وخضع المسرح البلدي في 2001 إلى عملية إعادة تهيئة ثم في 2016 بإدخال عديد التحسينات عليه من ذلك إقامة مصاعد كهربائية.
كان المسرح البلدي في بدايته خاصا بالجاليات الأوروبية والأوساط القريبة من الحكم انذاك ثم بدأ ينفتح تدريجيا وخاصة بعدالاستقلال أمام العامة.
وفي رمضان 1959 كان الموعد مع أولى السهرات الرمضانية في رحاب المسرح البلدي... سهرات كانت عبارة عن عروض موسيقية للمالوف والموشحات والأغاني الطربية لأسماء رواد في الأغنية التونسية والعربية على غرار سيد شطا وحسيبة رشدي والهادي الجويني وشافية رشدي وفرقة الرشيدية وعلي الرياحي.
وعلى مر السنوات ومع انطلاق مهرجان المدينة في رمضان 1982، أصبح المسرح البلدي أحد الفضاءات الرئيسية لاحتضان سهرات المهرجان من خلال احتضانه لكبرى الحفلات الغنائية لكبار الفنانين كما أصبح المسرح البلدي الفضاء الرحب لحفلي الافتتاح والاختتام لمهرجان المدينة على وجه الخصوص وهو الذي كان يحتضن على امتداد السنة التظاهرات الفنية والإبداعية الوطنية الكبرى من ذلك مهرجان الأغنية التونسية على امتداد أكثر من دورة.
كما شهد المسرح البلدي احتضان تظاهرة أيام قرطاج السينمائية والمسرحية في عديد الدورات وغيرها من المحطات الإبداعية الهامة.
واليوم يواصل المسرح البلدي حضوره المتوهج وفي رمضان باحتضانه أكثر من سهرة لمهرجان المدينة.
الشارع الرئيسي بالعاصمة (شارع الحبيب بورقيبة) والذي كان يحمل في فترة الاحتلال الفرنسي البغيض (جول فيري) يحتضن منذ 1902 المسرح البلدي وقد كان يطلق عليه (كازينو تونس) البلدي وقد تم تصميمه من قبل المهندس المعماري «جون اميل رسبيليني» نفذه بواسطة مقاولات إيطالية، رغم أن الأرض طينية لا تتحمّل إقامة منشآت كبيرة فوقها.
وقد تم تشييد هذا المعلم الإبداعي الفخم حسب الطراز المعماري المعروف بالفن الجديد كان يستوعب 856 شخصا وفي 1905 تم هدمه وإعادة تهيئته والزيادة في طاقة استيعاب تصل إلى 1350 مقعد موزعة على 4 أقسام.
ـ المقاعد الأمامية والميزانين والمقصورة والأروقة والواجهة الخارجية هي الوحيدة التي سلمت من عملية الهدم، وخضع المسرح البلدي في 2001 إلى عملية إعادة تهيئة ثم في 2016 بإدخال عديد التحسينات عليه من ذلك إقامة مصاعد كهربائية.
كان المسرح البلدي في بدايته خاصا بالجاليات الأوروبية والأوساط القريبة من الحكم انذاك ثم بدأ ينفتح تدريجيا وخاصة بعدالاستقلال أمام العامة.
وفي رمضان 1959 كان الموعد مع أولى السهرات الرمضانية في رحاب المسرح البلدي... سهرات كانت عبارة عن عروض موسيقية للمالوف والموشحات والأغاني الطربية لأسماء رواد في الأغنية التونسية والعربية على غرار سيد شطا وحسيبة رشدي والهادي الجويني وشافية رشدي وفرقة الرشيدية وعلي الرياحي.
وعلى مر السنوات ومع انطلاق مهرجان المدينة في رمضان 1982، أصبح المسرح البلدي أحد الفضاءات الرئيسية لاحتضان سهرات المهرجان من خلال احتضانه لكبرى الحفلات الغنائية لكبار الفنانين كما أصبح المسرح البلدي الفضاء الرحب لحفلي الافتتاح والاختتام لمهرجان المدينة على وجه الخصوص وهو الذي كان يحتضن على امتداد السنة التظاهرات الفنية والإبداعية الوطنية الكبرى من ذلك مهرجان الأغنية التونسية على امتداد أكثر من دورة.
كما شهد المسرح البلدي احتضان تظاهرة أيام قرطاج السينمائية والمسرحية في عديد الدورات وغيرها من المحطات الإبداعية الهامة.
واليوم يواصل المسرح البلدي حضوره المتوهج وفي رمضان باحتضانه أكثر من سهرة لمهرجان المدينة.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018