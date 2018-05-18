حدث في رمضان .. 1959: المسرح البلدي يفتح أبوابه لسهرات رمضان

الشارع الرئيسي بالعاصمة (شارع الحبيب بورقيبة) والذي كان يحمل في فترة الاحتلال الفرنسي البغيض (جول فيري) يحتضن منذ 1902 المسرح البلدي وقد كان يطلق عليه (كازينو تونس) البلدي وقد تم تصميمه من قبل المهندس المعماري «جون اميل رسبيليني» نفذه بواسطة مقاولات إيطالية، رغم أن الأرض طينية لا تتحمّل إقامة منشآت كبيرة فوقها.

وقد تم تشييد هذا المعلم الإبداعي الفخم حسب الطراز المعماري المعروف بالفن الجديد كان يستوعب 856 شخصا وفي 1905 تم هدمه وإعادة تهيئته والزيادة في طاقة استيعاب تصل إلى 1350 مقعد موزعة على 4 أقسام.

ـ المقاعد الأمامية والميزانين والمقصورة والأروقة والواجهة الخارجية هي الوحيدة التي سلمت من عملية الهدم، وخضع المسرح البلدي في 2001 إلى عملية إعادة تهيئة ثم في 2016 بإدخال عديد التحسينات عليه من ذلك إقامة مصاعد كهربائية.

كان المسرح البلدي في بدايته خاصا بالجاليات الأوروبية والأوساط القريبة من الحكم انذاك ثم بدأ ينفتح تدريجيا وخاصة بعدالاستقلال أمام العامة.

وفي رمضان 1959 كان الموعد مع أولى السهرات الرمضانية في رحاب المسرح البلدي... سهرات كانت عبارة عن عروض موسيقية للمالوف والموشحات والأغاني الطربية لأسماء رواد في الأغنية التونسية والعربية على غرار سيد شطا وحسيبة رشدي والهادي الجويني وشافية رشدي وفرقة الرشيدية وعلي الرياحي.

وعلى مر السنوات ومع انطلاق مهرجان المدينة في رمضان 1982، أصبح المسرح البلدي أحد الفضاءات الرئيسية لاحتضان سهرات المهرجان من خلال احتضانه لكبرى الحفلات الغنائية لكبار الفنانين كما أصبح المسرح البلدي الفضاء الرحب لحفلي الافتتاح والاختتام لمهرجان المدينة على وجه الخصوص وهو الذي كان يحتضن على امتداد السنة التظاهرات الفنية والإبداعية الوطنية الكبرى من ذلك مهرجان الأغنية التونسية على امتداد أكثر من دورة.

كما شهد المسرح البلدي احتضان تظاهرة أيام قرطاج السينمائية والمسرحية في عديد الدورات وغيرها من المحطات الإبداعية الهامة.

واليوم يواصل المسرح البلدي حضوره المتوهج وفي رمضان باحتضانه أكثر من سهرة لمهرجان المدينة.





محسن بن أحمد