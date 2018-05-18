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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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أيام زمان.. محمد بن علي ولد أمي تراكي
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رمضان الشروق
أيام زمان.. محمد بن علي ولد أمي تراكي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

درس الفنان محمد بن علي بالكتّاب، ثم انتقل إلى جامع الزيتونة. وأحرز على شهادة الأهلية. بدأ حياته المهنية في الصحافة. ثم انتقل إلى المسرح والتمثيل بالإذاعة ثم بالتلفزة وبالسينما. أسهم محمد بن علي بالكتابة في «النهضة» و»الأسبوع» و»الإذاعة والتلفزة» و»الشروق» و»البيان»، كما كتب بالجرائد العربية المشرقيّة. فكان مراسلا في الستينات مجلتي «الفن» و»الحقيقة» المصريتين، وجريدتي «عكاظ» و»المسيرة» السعوديتين ومجلتي «ليبيا الحديثة» و»الاذاعة الليبية» الليبيتين.
وقد بدأ الفنان نشاطه المسرحي مع فرقة المسرح الحديث المنبثقة عن فرقة الإذاعة سنة 1954. ومثل في مسرحيتي (مجنون ليلى) لأحمد شوقي من إخراج كمال بركات ومسرحية (رجل الساعة) تأليف يوسف وهبي. أما في المسرح الشعبي فقد شارك في مسرحيات (الحاج كلوف في الحمام) إخراج البشير الرحال و(رشاد وزينب) إخراج حمودة معالي و(الجمل ضحك ضحكة) إخراج البشير الرحال وفي مسرحيّتي (أشكون يغلب النساء) و(عمّتي عيشة راجل). ثم مع فرقة نجوم الفن (الجازية) و(علي بابا) تأليف أحمد بوليمان وإخراج شافية رشدي سنة 1958. وفي التلفزة شارك محمد بن علي منذ بدايتها في أهم أعمالها منها سلسلة (الحاج كلوف) ومسلسل (علي ولد أمي تراكي) و(سي الزهوان) وقام بدور العمدة في التمثيلية (القرية المطوّقة) ومسلسل (نحن والقرية). وواصل الدور نفسه عند تحويل مسلسل (أمي تراكي) سينمائيا.

منتج وممثل

أنتج محمد بن علي للإذاعة عدّة برامج منها بداية من سنة 1962 (اختبر ذكاءك) و(عارف عرفان) و(ما يعجبنيش) و(حتّى هذا كلام) و(القصة الممثلة)، كما كتب عدّة مسرحيّات للإذاعة منها (السندباد) و(الطاهر سيف الدين) و(من القاتل؟) و(فاجعة عن المسرح) و(كليلة ودمنة) في ثماني حلقات و(الأمير الصعلوك). وأول عمل مسرحي إذاعي قام به كان في مسرحية (أبو شوشة) سنة 1952. ثم في مسلسل (الجازية الهلالية) تأليف محمد المرزوقي، ثم مثّل شخصية المفتش حسن في (اختبر ذكاءك) ثم شخصية سي الحطّاب في مسرحية (الحاج كلوف ).

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رمضان الشروق
أيام زمان.. محمد بن علي ولد أمي تراكي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

درس الفنان محمد بن علي بالكتّاب، ثم انتقل إلى جامع الزيتونة. وأحرز على شهادة الأهلية. بدأ حياته المهنية في الصحافة. ثم انتقل إلى المسرح والتمثيل بالإذاعة ثم بالتلفزة وبالسينما. أسهم محمد بن علي بالكتابة في «النهضة» و»الأسبوع» و»الإذاعة والتلفزة» و»الشروق» و»البيان»، كما كتب بالجرائد العربية المشرقيّة. فكان مراسلا في الستينات مجلتي «الفن» و»الحقيقة» المصريتين، وجريدتي «عكاظ» و»المسيرة» السعوديتين ومجلتي «ليبيا الحديثة» و»الاذاعة الليبية» الليبيتين.
وقد بدأ الفنان نشاطه المسرحي مع فرقة المسرح الحديث المنبثقة عن فرقة الإذاعة سنة 1954. ومثل في مسرحيتي (مجنون ليلى) لأحمد شوقي من إخراج كمال بركات ومسرحية (رجل الساعة) تأليف يوسف وهبي. أما في المسرح الشعبي فقد شارك في مسرحيات (الحاج كلوف في الحمام) إخراج البشير الرحال و(رشاد وزينب) إخراج حمودة معالي و(الجمل ضحك ضحكة) إخراج البشير الرحال وفي مسرحيّتي (أشكون يغلب النساء) و(عمّتي عيشة راجل). ثم مع فرقة نجوم الفن (الجازية) و(علي بابا) تأليف أحمد بوليمان وإخراج شافية رشدي سنة 1958. وفي التلفزة شارك محمد بن علي منذ بدايتها في أهم أعمالها منها سلسلة (الحاج كلوف) ومسلسل (علي ولد أمي تراكي) و(سي الزهوان) وقام بدور العمدة في التمثيلية (القرية المطوّقة) ومسلسل (نحن والقرية). وواصل الدور نفسه عند تحويل مسلسل (أمي تراكي) سينمائيا.

منتج وممثل

أنتج محمد بن علي للإذاعة عدّة برامج منها بداية من سنة 1962 (اختبر ذكاءك) و(عارف عرفان) و(ما يعجبنيش) و(حتّى هذا كلام) و(القصة الممثلة)، كما كتب عدّة مسرحيّات للإذاعة منها (السندباد) و(الطاهر سيف الدين) و(من القاتل؟) و(فاجعة عن المسرح) و(كليلة ودمنة) في ثماني حلقات و(الأمير الصعلوك). وأول عمل مسرحي إذاعي قام به كان في مسرحية (أبو شوشة) سنة 1952. ثم في مسلسل (الجازية الهلالية) تأليف محمد المرزوقي، ثم مثّل شخصية المفتش حسن في (اختبر ذكاءك) ثم شخصية سي الحطّاب في مسرحية (الحاج كلوف ).

اعداد الهادي الجويني
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