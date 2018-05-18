الزيارة والناقة

واظب أهالي مارث على تنظيم زيارة سنوية تكون عادة في الأيام الأولى من فصل الخريف يتم خلالها التنقل من ربوة الشرفية في مارث الى منطقة عرام وهي على بعد خمسة كلومترات وتكون هدية الزوار ناقة بيضاء يشترك وجهاء الحمارنة في شرائها وينطلق موكب الزيارة مشيا على الأقدام رفقة الفرسان والعائلات في مظهر احتفالي خاشع . وحال وصول الموكب الى مدينة عرّام يتم الاحتفال حول المقام ثم يتم نحر الناقة ويوزع لحمها صدقة لأهالي المنطقة تعبيرا عن عمق الرابط مع هذه المنطقة التي تأوي جثامين الشيخ يحي الحمروني وأبنائه الإحدى عشر .





الحبيب الحفيان