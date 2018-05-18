الزيارة والناقة

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واظب أهالي مارث على تنظيم زيارة سنوية تكون عادة في الأيام الأولى من فصل الخريف يتم خلالها التنقل من ربوة الشرفية في مارث الى منطقة عرام وهي على بعد خمسة كلومترات وتكون هدية الزوار ناقة بيضاء يشترك وجهاء الحمارنة في شرائها وينطلق موكب الزيارة مشيا على الأقدام رفقة الفرسان والعائلات في مظهر احتفالي خاشع . وحال وصول الموكب الى مدينة عرّام يتم الاحتفال حول المقام ثم يتم نحر الناقة ويوزع لحمها صدقة لأهالي المنطقة تعبيرا عن عمق الرابط مع هذه المنطقة التي تأوي جثامين الشيخ يحي الحمروني وأبنائه الإحدى عشر .
واظب أهالي مارث على تنظيم زيارة سنوية تكون عادة في الأيام الأولى من فصل الخريف يتم خلالها التنقل من ربوة الشرفية في مارث الى منطقة عرام وهي على بعد خمسة كلومترات وتكون هدية الزوار ناقة بيضاء يشترك وجهاء الحمارنة في شرائها وينطلق موكب الزيارة مشيا على الأقدام رفقة الفرسان والعائلات في مظهر احتفالي خاشع . وحال وصول الموكب الى مدينة عرّام يتم الاحتفال حول المقام ثم يتم نحر الناقة ويوزع لحمها صدقة لأهالي المنطقة تعبيرا عن عمق الرابط مع هذه المنطقة التي تأوي جثامين الشيخ يحي الحمروني وأبنائه الإحدى عشر .
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018