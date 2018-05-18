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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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حراس المدينة.. «سيدي يحي» حارس قابس
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رمضان الشروق
حراس المدينة.. «سيدي يحي» حارس قابس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

هو يحي بن علي بن عبد الرحمان بن جابر بن حمرون تصل سلالته الى الحسن السبطي ابن علي وفاطمة الزهراء بنت الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم . ولد سنة 920 هجري وتوفي سنة 1010 ، اشتهر بزهده وورعه وبركاته وكان حافظا للقرآن ومعلما له ، كان مع عشيرته نازلا بمنطقة عرّام ثم انتقل الى مارث حيث أقام قصرا لمسكنه وجامعا للصلاة وزاوية لتدريس الفقه في الدين . ونظرا لتميز تلك الفترة بتنافس القبائل وتقاتلها فقد عمل الشيخ يحي الحمروني على التقريب بين القبائل المتجاورة عبر ربط علاقات تقارب وتناسب وبادر هو بالزواج من خمسة نساء من مناطق مختلفة تقع في عديد مناطق ولاية قابس وقد أنجب الشيخ يحي الحمروني من نسائه الخمس احدى عشر ولدا تكون منهم فيما بعد عرش الحمارنة الذي تفرع عبر أجياله ليستقر أغلبهم بين مارث وقابس بينما انتشر بعضهم عبر كل جهات البلاد .
تفاصيل زيجات الشيخ
الزوجة الأولى من توجان تعرف ب»التوجانية» أنجب منها الابن الأكبر سيدي عبدالحميد أب الحمايدة في منطقة عرام ، الثانية تسمى «الزمزمية» من منطقة منزل قابس واسمها الحقيقي «مريم» أنجب منها الشيخ الابن الثاني سيدي عبدالعزيز أب حمارنة المنزل بمدينة قابس والعزة بمنطقة كتانة ، الزوجىة الثالثة من الزارات من امرأة تكنى «العبدلية» واسمها الحقيقي عبلة وأنجب منها ثلاثة أولاد هم سيدي محمد أب الزياتين وسيدي عبد اللطيف أب عائلات اللطيفي والوحيشي والهرسي وأولاد عبدالرحمان والثالث سيدي أحمد اب الحميدات ، الزوجة الرابعة والأخيرة للشيخ كانت تسمى «الشرفية « من أشراف المطوية أنجبت ثلاثة أولاد توفي أحدهم اسمه محمد أما الثاني هو عبد المؤمن أب عائلة المومني والثالث عمر أب عائلة شعير والجعيدي وعاشت الزوجة الأخيرة في قصر الشيخ وسط مارث يقع في منطقة تسمى الى اليوم باسم هذه الزوجة .

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رمضان الشروق
حراس المدينة.. «سيدي يحي» حارس قابس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

هو يحي بن علي بن عبد الرحمان بن جابر بن حمرون تصل سلالته الى الحسن السبطي ابن علي وفاطمة الزهراء بنت الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم . ولد سنة 920 هجري وتوفي سنة 1010 ، اشتهر بزهده وورعه وبركاته وكان حافظا للقرآن ومعلما له ، كان مع عشيرته نازلا بمنطقة عرّام ثم انتقل الى مارث حيث أقام قصرا لمسكنه وجامعا للصلاة وزاوية لتدريس الفقه في الدين . ونظرا لتميز تلك الفترة بتنافس القبائل وتقاتلها فقد عمل الشيخ يحي الحمروني على التقريب بين القبائل المتجاورة عبر ربط علاقات تقارب وتناسب وبادر هو بالزواج من خمسة نساء من مناطق مختلفة تقع في عديد مناطق ولاية قابس وقد أنجب الشيخ يحي الحمروني من نسائه الخمس احدى عشر ولدا تكون منهم فيما بعد عرش الحمارنة الذي تفرع عبر أجياله ليستقر أغلبهم بين مارث وقابس بينما انتشر بعضهم عبر كل جهات البلاد .
تفاصيل زيجات الشيخ
الزوجة الأولى من توجان تعرف ب»التوجانية» أنجب منها الابن الأكبر سيدي عبدالحميد أب الحمايدة في منطقة عرام ، الثانية تسمى «الزمزمية» من منطقة منزل قابس واسمها الحقيقي «مريم» أنجب منها الشيخ الابن الثاني سيدي عبدالعزيز أب حمارنة المنزل بمدينة قابس والعزة بمنطقة كتانة ، الزوجىة الثالثة من الزارات من امرأة تكنى «العبدلية» واسمها الحقيقي عبلة وأنجب منها ثلاثة أولاد هم سيدي محمد أب الزياتين وسيدي عبد اللطيف أب عائلات اللطيفي والوحيشي والهرسي وأولاد عبدالرحمان والثالث سيدي أحمد اب الحميدات ، الزوجة الرابعة والأخيرة للشيخ كانت تسمى «الشرفية « من أشراف المطوية أنجبت ثلاثة أولاد توفي أحدهم اسمه محمد أما الثاني هو عبد المؤمن أب عائلة المومني والثالث عمر أب عائلة شعير والجعيدي وعاشت الزوجة الأخيرة في قصر الشيخ وسط مارث يقع في منطقة تسمى الى اليوم باسم هذه الزوجة .

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