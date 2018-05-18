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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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كبار الحومة.. عبد المجيد السبنيوري .. تاريخ نضال وذكريات جميلة
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كبار الحومة.. عبد المجيد السبنيوري .. تاريخ نضال وذكريات جميلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

جندوبة (الشروق )
عبد المجيد بن إبراهيم الخميري من مواليد 1931 وقد اشتهر بمدينة جندوبة ببريكة أو«فريكاسي» السبنيوري وحلوياته الرمضانية التي يتسابق إليها الجميع لما تتميز به من أصالة وإتقان .العم السبنيوري ورغم سن 87 مازال يستحضر الذكريات ويختزل مسيرة هرم من أهرامات جهة جندوبة .
سر الكنية وتاريخ النضال
سر الكنية بـ « السبنيوري» كما يقول العم عبد المجيد يعود إلى بداية الخمسينيات حين كان يلعب مع جان كلود مارياني في محيط مدرسة الطيب المهيري الحالية فيداعبه والد رفيقه إيفون مارياني بهذه الكنية بسبب شعره الأشقر آنذاك. وفي نفس الوقت كان يلومه بقوله:»سبنيوري لماذا تعلق مناشير الحزب؟» المناشير التي بسببها حبس لمدة 4 أيام سنة 1953 صحبة الهادي الأمريكاني وعلي «قالا قالا» وعثمان ولد صالح بن بوبكر . في مركز الجاندارما كان كاتب الشرطة الصادق الزراعي وهو شرطي تونسي من ولاية صفاقس يحثهم خلسة على ترديد نشيد حماة الحمى في حين كان الشرطيان الفرنسيان يشبعانهم ضربا ويسقيانهم من «سطل التسييق»إلى أن خرجوا بضمان من الشيخ عمر الفضلاوي في مسيرة توكد نضال الرجل وهو في عنفوان الشباب ( 22 سنة ) .
بين الأمس واليوم
العم عبد المجيد وباعتباره من الجيل المخضرم وهو الذي عاش القرنين 20 و21 وعاش كذلك الحقبة الاستعمارية والاستقلال وبناء الدولة وهو يستحضر الذكريات يرى أن رمضان بين الأمس واليوم يختلف كثيرا ربما بمفعول التقدم العلمي وربما بمفعول عصر السرعة حيث كانت اللمة قديما تميز العلاقات الرمضانية وطريقة استقبال هذا الشهر تختلف عن اليوم حيث اندثرت بعض العادات الرمضانية ومع ذلك فمازالت البركة مع الجيل الجديد ومازالت المدينة اليوم تشهد احتفالات وأجواء رمضانية رائعة لم تفقد الشهر المبارك روعته.

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رمضان الشروق
كبار الحومة.. عبد المجيد السبنيوري .. تاريخ نضال وذكريات جميلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

جندوبة (الشروق )
عبد المجيد بن إبراهيم الخميري من مواليد 1931 وقد اشتهر بمدينة جندوبة ببريكة أو«فريكاسي» السبنيوري وحلوياته الرمضانية التي يتسابق إليها الجميع لما تتميز به من أصالة وإتقان .العم السبنيوري ورغم سن 87 مازال يستحضر الذكريات ويختزل مسيرة هرم من أهرامات جهة جندوبة .
سر الكنية وتاريخ النضال
سر الكنية بـ « السبنيوري» كما يقول العم عبد المجيد يعود إلى بداية الخمسينيات حين كان يلعب مع جان كلود مارياني في محيط مدرسة الطيب المهيري الحالية فيداعبه والد رفيقه إيفون مارياني بهذه الكنية بسبب شعره الأشقر آنذاك. وفي نفس الوقت كان يلومه بقوله:»سبنيوري لماذا تعلق مناشير الحزب؟» المناشير التي بسببها حبس لمدة 4 أيام سنة 1953 صحبة الهادي الأمريكاني وعلي «قالا قالا» وعثمان ولد صالح بن بوبكر . في مركز الجاندارما كان كاتب الشرطة الصادق الزراعي وهو شرطي تونسي من ولاية صفاقس يحثهم خلسة على ترديد نشيد حماة الحمى في حين كان الشرطيان الفرنسيان يشبعانهم ضربا ويسقيانهم من «سطل التسييق»إلى أن خرجوا بضمان من الشيخ عمر الفضلاوي في مسيرة توكد نضال الرجل وهو في عنفوان الشباب ( 22 سنة ) .
بين الأمس واليوم
العم عبد المجيد وباعتباره من الجيل المخضرم وهو الذي عاش القرنين 20 و21 وعاش كذلك الحقبة الاستعمارية والاستقلال وبناء الدولة وهو يستحضر الذكريات يرى أن رمضان بين الأمس واليوم يختلف كثيرا ربما بمفعول التقدم العلمي وربما بمفعول عصر السرعة حيث كانت اللمة قديما تميز العلاقات الرمضانية وطريقة استقبال هذا الشهر تختلف عن اليوم حيث اندثرت بعض العادات الرمضانية ومع ذلك فمازالت البركة مع الجيل الجديد ومازالت المدينة اليوم تشهد احتفالات وأجواء رمضانية رائعة لم تفقد الشهر المبارك روعته.

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