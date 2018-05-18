كبار الحومة.. عبد المجيد السبنيوري .. تاريخ نضال وذكريات جميلة

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جندوبة (الشروق )
عبد المجيد بن إبراهيم الخميري من مواليد 1931 وقد اشتهر بمدينة جندوبة ببريكة أو«فريكاسي» السبنيوري وحلوياته الرمضانية التي يتسابق إليها الجميع لما تتميز به من أصالة وإتقان .العم السبنيوري ورغم سن 87 مازال يستحضر الذكريات ويختزل مسيرة هرم من أهرامات جهة جندوبة .
سر الكنية وتاريخ النضال
سر الكنية بـ « السبنيوري» كما يقول العم عبد المجيد يعود إلى بداية الخمسينيات حين كان يلعب مع جان كلود مارياني في محيط مدرسة الطيب المهيري الحالية فيداعبه والد رفيقه إيفون مارياني بهذه الكنية بسبب شعره الأشقر آنذاك. وفي نفس الوقت كان يلومه بقوله:»سبنيوري لماذا تعلق مناشير الحزب؟» المناشير التي بسببها حبس لمدة 4 أيام سنة 1953 صحبة الهادي الأمريكاني وعلي «قالا قالا» وعثمان ولد صالح بن بوبكر . في مركز الجاندارما كان كاتب الشرطة الصادق الزراعي وهو شرطي تونسي من ولاية صفاقس يحثهم خلسة على ترديد نشيد حماة الحمى في حين كان الشرطيان الفرنسيان يشبعانهم ضربا ويسقيانهم من «سطل التسييق»إلى أن خرجوا بضمان من الشيخ عمر الفضلاوي في مسيرة توكد نضال الرجل وهو في عنفوان الشباب ( 22 سنة ) .
بين الأمس واليوم
العم عبد المجيد وباعتباره من الجيل المخضرم وهو الذي عاش القرنين 20 و21 وعاش كذلك الحقبة الاستعمارية والاستقلال وبناء الدولة وهو يستحضر الذكريات يرى أن رمضان بين الأمس واليوم يختلف كثيرا ربما بمفعول التقدم العلمي وربما بمفعول عصر السرعة حيث كانت اللمة قديما تميز العلاقات الرمضانية وطريقة استقبال هذا الشهر تختلف عن اليوم حيث اندثرت بعض العادات الرمضانية ومع ذلك فمازالت البركة مع الجيل الجديد ومازالت المدينة اليوم تشهد احتفالات وأجواء رمضانية رائعة لم تفقد الشهر المبارك روعته.
جندوبة (الشروق )
عبد المجيد بن إبراهيم الخميري من مواليد 1931 وقد اشتهر بمدينة جندوبة ببريكة أو«فريكاسي» السبنيوري وحلوياته الرمضانية التي يتسابق إليها الجميع لما تتميز به من أصالة وإتقان .العم السبنيوري ورغم سن 87 مازال يستحضر الذكريات ويختزل مسيرة هرم من أهرامات جهة جندوبة .
سر الكنية وتاريخ النضال
سر الكنية بـ « السبنيوري» كما يقول العم عبد المجيد يعود إلى بداية الخمسينيات حين كان يلعب مع جان كلود مارياني في محيط مدرسة الطيب المهيري الحالية فيداعبه والد رفيقه إيفون مارياني بهذه الكنية بسبب شعره الأشقر آنذاك. وفي نفس الوقت كان يلومه بقوله:»سبنيوري لماذا تعلق مناشير الحزب؟» المناشير التي بسببها حبس لمدة 4 أيام سنة 1953 صحبة الهادي الأمريكاني وعلي «قالا قالا» وعثمان ولد صالح بن بوبكر . في مركز الجاندارما كان كاتب الشرطة الصادق الزراعي وهو شرطي تونسي من ولاية صفاقس يحثهم خلسة على ترديد نشيد حماة الحمى في حين كان الشرطيان الفرنسيان يشبعانهم ضربا ويسقيانهم من «سطل التسييق»إلى أن خرجوا بضمان من الشيخ عمر الفضلاوي في مسيرة توكد نضال الرجل وهو في عنفوان الشباب ( 22 سنة ) .
بين الأمس واليوم
العم عبد المجيد وباعتباره من الجيل المخضرم وهو الذي عاش القرنين 20 و21 وعاش كذلك الحقبة الاستعمارية والاستقلال وبناء الدولة وهو يستحضر الذكريات يرى أن رمضان بين الأمس واليوم يختلف كثيرا ربما بمفعول التقدم العلمي وربما بمفعول عصر السرعة حيث كانت اللمة قديما تميز العلاقات الرمضانية وطريقة استقبال هذا الشهر تختلف عن اليوم حيث اندثرت بعض العادات الرمضانية ومع ذلك فمازالت البركة مع الجيل الجديد ومازالت المدينة اليوم تشهد احتفالات وأجواء رمضانية رائعة لم تفقد الشهر المبارك روعته.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018