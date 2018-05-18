من أعلام التنوير والاصلاح. . محمود بيرم التونسي

بمناسبة شهر رمضان المبارك تفتح جريدة الشروق كما عوّدت قراءها الأوفياء نافذة على الفكر الأصلاحي التنويري في تونس ليكتشف القارىء وخاصة من الشباب التونسي أرث بلادهم الكبير في مجال الأصلاح والتنوير لتعميق صلتهم بتراثهم وأرثهم الأصلاحي.

لم يشتهر كاتب تونسي في العالم العربي وخاصة في مصر كما أشتهر محمود بيرم التونسي المولود في مدينة الأسكندرية في مارس 1893 والمتوفى بمدينة القاهرة في جانفي 1961 وهو من عائلة المصلح والوزير في عهد خيرالدين باشا محمد بيرم الخامس .

عاش محمود بيرم التونسي حياة مضطربة بين المنافي في تونس ومرسيليا والشام ولم يعرف الاستقرار إلا في سنواته الأخيرة وقد منحه الزعيم جمال عبدالناصر الجنسية المصرية في سنة 1954 وهو الذي ساند بشعره ومقالاته ومواقفه ثورة الضباط الأحرار بعد أن كان خصما عنيدا للقصر الملكي .

عرف محمود بيرم اليتم مبكرا إذ فقد والده ووالدته قبل بلوغه سن العشرين وربما هذا السبب الذي دفعه للزواج في عمر مبكر تحديدا في العشرين من عمره وكانت بدايته الأدبية من مدينة الأسكندرية في صحف محلية صغيرة وبعد نشره لقصيدته الشهيرة «المجلس البلدي» ذاع صيته وانتقل الى القاهرة ليبدأ الاختلاط بالأوساط الأدبية التي سبقته شهرته إليها ومع اندلاع ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول انضمّ بيرم لهذه الثورة الوطنية وكتب مقالات وقصائد تمجدها فنفته السلطات بأمر من البريطانيين الى تونس بلده الأصلي التي أقام فيها لمدة عام واحد وعاد لمصر والتقى بابن مدينته الأسكندرية سيد درويش الذي لحٌن له بعض الأغاني والأزجال والمسرحيات الغنائية وبسبب مواقفه من القصر والبريطانيين نفي من جديد الى فرنسا طيلة تسع سنوات عاش خلالها ظروفا نفسية ومالية صعبة ومن فرنسا نفي من جديد الى تونس بين عامي 1932و1937 وهي فترة غنية جدا كان فيها من أعضاء تحت السور وأسٌس خلالها جريدة الشباب وكتب في أهم صحف تلك الفترة مثل الزمان التي تولٌى رئاسة تحريرها والسرور والسردوك.

غادر تونس الى بيروت ودمشق منفيا وفي سنة 1938 عاد نهائيا الى مصر وعرف متعة الاستقرار وهي الفترة التي كتب فيها مجموعة من الأزجال والأغاني والمسرحيات ومن أشهر ما كتب لأم كلثوم نذكر هو صحيح الهوى غلاّب وأهل الهوى والقلب يعشق كل جميل وغيرها.

ونشرت الأعمال الكاملة لبيرم في مصر كما جمع وحقٌق وقدٌم الدكتور محمد صالح الجابري كل مقالاته الصادرة في تونس وكان بيرم موضوعا لعدد من الأعمال المسرحية نذكر منها ثلاثة أعمال كتبها المرحوم سمير العيادي عطشان يا صبايا التي اخرجها المرحوم منصف السويسي وحلواني باب سويقة وتحت السور إخراج البشير الدريسي بمناسبة مائوية بيرم التونسي.

إعداد نورالدين بالطيب