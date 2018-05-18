فتاوى رمضانية

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أسئلة متنوعة من قراء جريدة «الشروق» الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:
أو على رقم الهاتف الجوال :24411511 a.gharbi47@yahoo.fr
السؤال الاول:
ما هو السنّ الذي حدّده الشرع للإنسان ليصبح مكلفا بالصوم ؟
الجواب:
التكليف لا يجري على الإنسان إلا إذا كان بالغا. وعلامات البلوغ تحصل بالاحتلام أو بظهور الشعر في أماكن معينة من الجسم أو بأن تحيض الأنثى فإذا حصلت هذه العلامات في أي سنٍ كانت علامة على البلوغ والبلوغ علامة على التكليف. أما إذا تأخرت تلك العلامات فإنه لا يُحكم ببلوغ المرء حتى يكون عمره خمسة عشر عاماً على الراجح من أقوال العلماء.
السؤال الثاني:
ماذا يجب على من أفطر في رمضان بعذر. وماذا يستحب له؟
الجواب:
من أفطر في رمضان بعذر - لسفر أو مرض مثلا - وجب عليه قضاؤه على التراخي ولكن قبل حلول شهر رمضان المقبل من العام الذي يليه فإن لم يقض تساهلا حتى دخل رمضان آخر أثم ولزمه القضاء والفدية.
السؤال الثالث:
إذا افطر الإنسان في رمضان متعمدا وبدون عذر شرعي. ما حكم الإسلام في ذلك؟
الجواب:
من أفطر متعمدا في نهار رمضان وبدون عذر شرعي فقد أثم إثما عظيما وعليه القضاء فقط إذا كان بدون جماع وبكفارة إذا كان بجماع حسب ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والحنفية. وعليه القضاء والكفارة سواء بجماع أو بدون جماع حسب ما ذهب إليه المالكية.
السؤال الرابع:
من هم أصناف الناس الذين رخّص لهم الدين الإفطار في رمضان؟
الجواب:
لا شكّ أن الإسلام قد راعى قدرة الإنسان على تحمل المشاق في العبادات ومنها الصوم فرفع الحرج عن الناس (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) (البقرة 286) ولذلك أباح للمسلم أن يفطر إذا كان
1. مريضا مرضا لا يستطيع معه الصيام حيث رخص الله له في الفطر وعليه القضاء.
2. مسافرا سفرا يبيح له قصر الصلاة الرباعية جاز له الفطر ومسافة السفر تقدّر بـ 83 كم تقريبا ثلاثة ودليل ذلك قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة:184).
3. ورخص الله تعالى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصيام لهرمهما وكبر سنهما أن يفطرا ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ومثلهما من كان مريضاً مرضا مزمنا لا يُرجى برؤه كمرض الفشل الكلوي ومثل بعض أنواع مرضى السكري ودليل ذلك قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ).
4. كما رخّص الدين للمرأة الحامل والنفساء أن تفطرا إذا خافتا الضرر عليهما أو على الجنين وعليهما القضاء والفدية.
السؤال الخامس:
أعيش بكلية واحدة ومع ذلك فإني أصوم رمضان.ما هو موقف الإسلام من ذلك؟ هل ذلك حلال أم حرام؟
الجواب:
إذا كان الصيام لا يضرّ بصحتك فلا بأس أن تصوم وتقوم بهذا الركن ولكن ما أنصحك به أن تعرض نفسك على الطبيب المختص وتستشيره في الموضوع فإن أخبرك بإمكانية الصيام دون حصول ضرر فلا بأس بذلك مع المراقبة الجيدة لصحتك حتى لا تلحق الضرر بنفسك.
أسئلة متنوعة من قراء جريدة «الشروق» الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:
أو على رقم الهاتف الجوال :24411511 a.gharbi47@yahoo.fr
السؤال الاول:
ما هو السنّ الذي حدّده الشرع للإنسان ليصبح مكلفا بالصوم ؟
الجواب:
التكليف لا يجري على الإنسان إلا إذا كان بالغا. وعلامات البلوغ تحصل بالاحتلام أو بظهور الشعر في أماكن معينة من الجسم أو بأن تحيض الأنثى فإذا حصلت هذه العلامات في أي سنٍ كانت علامة على البلوغ والبلوغ علامة على التكليف. أما إذا تأخرت تلك العلامات فإنه لا يُحكم ببلوغ المرء حتى يكون عمره خمسة عشر عاماً على الراجح من أقوال العلماء.
السؤال الثاني:
ماذا يجب على من أفطر في رمضان بعذر. وماذا يستحب له؟
الجواب:
من أفطر في رمضان بعذر - لسفر أو مرض مثلا - وجب عليه قضاؤه على التراخي ولكن قبل حلول شهر رمضان المقبل من العام الذي يليه فإن لم يقض تساهلا حتى دخل رمضان آخر أثم ولزمه القضاء والفدية.
السؤال الثالث:
إذا افطر الإنسان في رمضان متعمدا وبدون عذر شرعي. ما حكم الإسلام في ذلك؟
الجواب:
من أفطر متعمدا في نهار رمضان وبدون عذر شرعي فقد أثم إثما عظيما وعليه القضاء فقط إذا كان بدون جماع وبكفارة إذا كان بجماع حسب ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والحنفية. وعليه القضاء والكفارة سواء بجماع أو بدون جماع حسب ما ذهب إليه المالكية.
السؤال الرابع:
من هم أصناف الناس الذين رخّص لهم الدين الإفطار في رمضان؟
الجواب:
لا شكّ أن الإسلام قد راعى قدرة الإنسان على تحمل المشاق في العبادات ومنها الصوم فرفع الحرج عن الناس (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) (البقرة 286) ولذلك أباح للمسلم أن يفطر إذا كان
1. مريضا مرضا لا يستطيع معه الصيام حيث رخص الله له في الفطر وعليه القضاء.
2. مسافرا سفرا يبيح له قصر الصلاة الرباعية جاز له الفطر ومسافة السفر تقدّر بـ 83 كم تقريبا ثلاثة ودليل ذلك قوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (البقرة:184).
3. ورخص الله تعالى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصيام لهرمهما وكبر سنهما أن يفطرا ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ومثلهما من كان مريضاً مرضا مزمنا لا يُرجى برؤه كمرض الفشل الكلوي ومثل بعض أنواع مرضى السكري ودليل ذلك قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ).
4. كما رخّص الدين للمرأة الحامل والنفساء أن تفطرا إذا خافتا الضرر عليهما أو على الجنين وعليهما القضاء والفدية.
السؤال الخامس:
أعيش بكلية واحدة ومع ذلك فإني أصوم رمضان.ما هو موقف الإسلام من ذلك؟ هل ذلك حلال أم حرام؟
الجواب:
إذا كان الصيام لا يضرّ بصحتك فلا بأس أن تصوم وتقوم بهذا الركن ولكن ما أنصحك به أن تعرض نفسك على الطبيب المختص وتستشيره في الموضوع فإن أخبرك بإمكانية الصيام دون حصول ضرر فلا بأس بذلك مع المراقبة الجيدة لصحتك حتى لا تلحق الضرر بنفسك.
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
-
13:32مدير برشلونة: نيمار نادم على الرحيل لسان جيرمان
18 ماي 2018