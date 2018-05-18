من معاني الصوم .. صون الجوارح

أظلنا شهر رمضان شهر الصوم، شهر القرآن، شهر العتق من النيران، إنّه الشهر الذي يقوم فيه كلّ مسلم ومسلمة بواجب الصوم والتقرّب إلى الله تعالى ولذا فمن واجب كلّ واحد أن يتّقي ربّه في صيامه ويقوم به أحسن قيام حتى ينال الثواب، فيحفظه عمّا لا يليق من الرفث واللغو والغيبة والنميمة وغيرها من الآثام. قال الله تعالى في حقّ الصائم في حديث قدسي (إنّه يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي). ذلك أنّ الصائم يتقرّب إلى الله بترك هذه الشهوات في حالة الصيام ولا يتمّ له ذلك إلا بترك ما حرّم الله عليه في كلّ حال من الكذب والغدر والغشّ والخيانة والظلم والعدوان وشهادة الزور والتعدّي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فهذه الأمور محرّمة لا محالة ولكنّها في حقّ الصائم أشدّ حرمة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري : (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه). فالتقرّب إلى الله بترك المباحات لا يتمّ ولا يكتمل إلا بعد التقرّب إليه بترك المحرّمات ورد في مسند أحمد بن حنبل عن عبيد مولى رسول الله أنّ امرأتين صامتا على عهد رسول الله فأجهدهما الجوع والعطش في آخر النهار حتى كادتا أن تتلفا فبعثتا إلى رسول الله تستأذناه في الإفطار فأرسل إليهما قدحا وقال (قل لهما قيئا فيه ما أكلتما) فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولحما غريضا أي طريا وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاه فعجب الناس من ذلك فقال الرسول (هاتان صامتا عمّا أحلّ لهما وأفطرتا على ما حرّم الله تعالى عليهما قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تغتابان الناس فهذا ما أكلتا من لحومهم). فعلى المسلم الصائم أن يصون جوارحه عمّا حرّم الله عليه، فيصون لسانه عن فحش الكلام ويصون أذنيه عن الاستماع للغو وأن يصون عينيه عن النظر إلى الحرام فزنا العينين النظر بشهوة. قال النبي (خمس يفطرن الصائم : الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظرة بشهوة). وعلى هذا الأساس فالأكل والشرب والجماع مفطرات حسّية والخمس المذكورة في الحديث السابق مفطرات معنوية فعلى الصائم أن يتجنب كل ما يفسد صومه من غيبة ونميمة وقذف في أعراض الناس وأن يصون جوارحه وخاصة لسانه من كل الآفات والابتعاد عن المهلكات وبذلك يحقق مراده من الصيام.