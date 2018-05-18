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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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كتاب الشروق المتسلسل .. صلاح الدين الايوبي
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رمضان الشروق
كتاب الشروق المتسلسل .. صلاح الدين الايوبي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

ينحدر نسب صلاح الدين الايوبي من عائلة ذات شرف وجاه ملكت مصر والشام وعرفت بالدولة الايوبية، وتنتسب هذه العائلة الى قبيلة كردية تعرف بالروادية وهي من اكبر القبائل الكردية ويعود ميلاد صلاح الدين يوسف بن ايوب الى سنة 532 هجري الموافق لـ 1137 ميلادي بقلعة تكريت الموجودة يقرية تكريت وهي من القرى القديمة اقرب الى بغداد منها الى الموصل، وقد قامت في طرفها الاعلى قلعة حصينة مشرفة على نهر دجلة بناها ملوك الفرس منذ القدم وجعلوها مخازن للذخيرة ومرصدا لمراقبة العدو، ثم افتتحها المسلمون في السنة السادسة عشرة من الهجرة ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ويقيت تكريت تابعة لدولة المسلمين حتى دخلت تحت حكم الدولة السلجوقية، واتصل ايوب بن شادي والد صلاح الدين بأحد رجال رئاسة الشرطة السلجوقية ببغداد واسمه مجاهد الدين بهروز فجعل ايوب حاكما على قلعة تكريت وجعل معه اخاه شيركوه أسد الدين مساعدا له وكانا هذا الاخوان قد قدما الى العراق من قرية في اقصى حدود اذربيجان يقال لها «دوين» في ناحية اقليم «اران».
ومن عجائب القدر ان ولادة صلاح كانت في اليوم الذي أمر فيه مجاهد الدين بهروز والي بغداد ايوب واخاه شيركوه بمغادرة مدينة تكريت لقتل شيركوه عم صلاح الدين احد قادة القلعة وذلك من اجل امراة آذاها القائد في شرفها فانتقم شيركوه لها حين استغاثت به فقتله. وكان اخراج بهروز لهما اضطرارا بعد ان خشي عليهما من انتقام الجنود. فخرج الرجلان يقصدان الموصل وحملا اسرتيهما وفي رحل ايوب ابنه المولود حديثا صلاح الدين. ويذكر صاحب «وفيات الاعيان» ان ايوب قد تشاءم بمولوده الجديد صلاح الدين وقد هم بقتله عندما كان يصيح وهو رضيع وهم خارجون من المدينة، ولكن احد اتباعه حذره من هذا العمل قائلا : يا مولاي قد رأيت ما حدث عندك من الطيرة والتشاؤم بهذا الصبي واي شيء له من ذنب؟ وبم استحق ذلك منك وهو لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئا؟ وهذا الذي جرى عليك قضاء من الله سبحانه وتعالى وقدره، ثم ما يدريك ان هذا الطفل يكون ملكا عظيم الصيت جليل المقدار ولعل الله جاعل له شأنا فاستبقه فهو طفل ليس له ذنب ولا يعرف ما انت فيه من الكدر والغم. ولقد اثرت هذه الكلمات في نفس ايوب وسرعان ما رجع الى الحق وثاب الى الرشد وعدل عن قتله.
يتبع

اعداد : خالد البارودي
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رمضان الشروق
كتاب الشروق المتسلسل .. صلاح الدين الايوبي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

ينحدر نسب صلاح الدين الايوبي من عائلة ذات شرف وجاه ملكت مصر والشام وعرفت بالدولة الايوبية، وتنتسب هذه العائلة الى قبيلة كردية تعرف بالروادية وهي من اكبر القبائل الكردية ويعود ميلاد صلاح الدين يوسف بن ايوب الى سنة 532 هجري الموافق لـ 1137 ميلادي بقلعة تكريت الموجودة يقرية تكريت وهي من القرى القديمة اقرب الى بغداد منها الى الموصل، وقد قامت في طرفها الاعلى قلعة حصينة مشرفة على نهر دجلة بناها ملوك الفرس منذ القدم وجعلوها مخازن للذخيرة ومرصدا لمراقبة العدو، ثم افتتحها المسلمون في السنة السادسة عشرة من الهجرة ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ويقيت تكريت تابعة لدولة المسلمين حتى دخلت تحت حكم الدولة السلجوقية، واتصل ايوب بن شادي والد صلاح الدين بأحد رجال رئاسة الشرطة السلجوقية ببغداد واسمه مجاهد الدين بهروز فجعل ايوب حاكما على قلعة تكريت وجعل معه اخاه شيركوه أسد الدين مساعدا له وكانا هذا الاخوان قد قدما الى العراق من قرية في اقصى حدود اذربيجان يقال لها «دوين» في ناحية اقليم «اران».
ومن عجائب القدر ان ولادة صلاح كانت في اليوم الذي أمر فيه مجاهد الدين بهروز والي بغداد ايوب واخاه شيركوه بمغادرة مدينة تكريت لقتل شيركوه عم صلاح الدين احد قادة القلعة وذلك من اجل امراة آذاها القائد في شرفها فانتقم شيركوه لها حين استغاثت به فقتله. وكان اخراج بهروز لهما اضطرارا بعد ان خشي عليهما من انتقام الجنود. فخرج الرجلان يقصدان الموصل وحملا اسرتيهما وفي رحل ايوب ابنه المولود حديثا صلاح الدين. ويذكر صاحب «وفيات الاعيان» ان ايوب قد تشاءم بمولوده الجديد صلاح الدين وقد هم بقتله عندما كان يصيح وهو رضيع وهم خارجون من المدينة، ولكن احد اتباعه حذره من هذا العمل قائلا : يا مولاي قد رأيت ما حدث عندك من الطيرة والتشاؤم بهذا الصبي واي شيء له من ذنب؟ وبم استحق ذلك منك وهو لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئا؟ وهذا الذي جرى عليك قضاء من الله سبحانه وتعالى وقدره، ثم ما يدريك ان هذا الطفل يكون ملكا عظيم الصيت جليل المقدار ولعل الله جاعل له شأنا فاستبقه فهو طفل ليس له ذنب ولا يعرف ما انت فيه من الكدر والغم. ولقد اثرت هذه الكلمات في نفس ايوب وسرعان ما رجع الى الحق وثاب الى الرشد وعدل عن قتله.
يتبع

اعداد : خالد البارودي
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