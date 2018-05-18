نفحــــــــــــــــــــات.. أربـــع كلمــــــــات

﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾ سورة (آل عمران)

«أسْعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه» (1)

لا إله إلا الله. أربع كلمات غيّرت وجه التاريخ ووضعت الركيزة المحورية للدين المحمدي ألا وهو التوحيد.

كان العرب مكبّلين بحب المال والكسب والشهوات وكانت تحكمهم تقاليد التفاخر بالنسب والانتصار والكسب في الحروب والغزوات لم تكن آفاقهم تتجاوز أماكن تساقط الغيث التي يرتحلون اليها بحثا عن الكلإ لماشيتهم.

ظهر الاسلام رافعا شهادة أن لا إله إلا الله فأسقط الجدران التي كانت تحجب عنهم العالم وبدا لهم قريبا بعد أن كان بعيدا مجهولا.

أربع كلمات كانت المنطلق لثورة إيمانية وفكرية حررت الانسان من كل القيود المادية.

لم يكن قبول هذه الكلمات الأربع سهلا على المشركين الذين رفضوها متعللين بوفائهم لدين آبائهم. كيف القبول بإله واحد تكون له، وله وحده، شرعية العبادة؟

ذلك هو السؤل، وفي الاجابة عنه يكمن جوهر الاسلام.

إثبات وحدانية الله بالسّلب يعني أن يطرح الانسان عنه كل معتقداته وتصوّراته وانطباعاته الناشئة والقديمة ويشهد بالتزامه بعدم تأليه أيّ كان آخر غير الله.

من ينظر الى التاريخ الاسلامي يدرك قيمة ووزن هذه الكلمات الاربع ودورها في استقطاب أفواج المسلمين الى الدين الجديد ودورها في تحرير الانسان من كل اعتماد وتبعية.

والسؤال اليوم هو: ماذا تبقى اليوم من تلك الثورة التحررية التي حطّمت كل الأوثان؟ هل انتهت الأوثان أم أنها عادت الى الوجود في أشكال أخرى وبأسماء جديدة؟

أليس حبّ المال حين يتحوّل الى لهفة وثنية؟

والتشبث بالكراسي حين يصبح نهما، أليست وثنيّة.

إن التبعية لكل المظاهر المادية التي لا تترك داخل نفس الانسان المسلم الموحّد أي مكان للروحانية إنما هي وثنية وشرك.

فالشرك ليس بالضرورة شركا معلنا ظاهرا مثل شرك مشركي قريش. فذاك شرك انتهى.

لكن هناك شركا أخطر وهو الشرك الخفي الذي ينبهنا إليه الرسول صلوات الله عليه وسلم حين يقول: «يا أيها الناس اتّقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النملة»

لا إله إلا الله كانت ثورة ولابدّ أن تتواصل حتى يتحرر الانسان المسلم أبدا من كل استعباد جلي وخفي. وهو جهد يومي مفروض على المسلم أن يبذله. إنه عين الجهاد.

لا إله إلا الله هي شهادة حرية المسلم. لكن النطق بها آليا ودون إيفائها شروطها يجعل منها شهادة زور كما يقول العلماء. ومن شروطها فهم معناها، والصدق عند قولها، والإخلاص فيها، ومحبة الله واستيقان القلب بها.

قال وهب بن مُنبّه لرجل سأله: « أليس مفتاح الجنّة لا إله إلا الله؟» قال: «بلى، ولكن لكل ما من مفتاح إلا له أسنان، إن أتيتَ بمفتاح له أسنان فُتح لك، وإلا لم يُفتح لك» (2)

1 ـ عن أبي هريرة ـ صحيح البخاري

2 ـ وهب بن منبّه (655 ـ 738م) تابعي جليل من صنعاء مؤرخ ومحدث وقاص وكاتب

بقلم: عبد الجليل المسعودي